Погромы в Великобритании: за волной насилия стоит Россия

Все сейчас могут наблюдать за волной антимигрантских погромов в Великобритании. Но, как оказалось, за этой волной насилия стоит кто? Как не странно – россия…

Британское издание The Telegraph провело расследование, с чего началась волна насилия в Великобритании и пришла к заключению, что спусковой крючок нашали информационные ресурсы, имеющие прямую связь с россией.

В частности, главной площадкой спровоцировавшей беспорядки стал ресурс Channel3 Now, известный публикацией откровенных фейков и манипулятивного характера материалов. Именно Channel3 Now, после нападения на танцевальную студию в Саутпорте, во результате которого были убиты три девочки в возрасте от 6 до 9 лет, опубликовал имя, якобы, нападавшего — мусульманин, беженец Али Аль-Шакати. В действительности убийцей был Аксель Рудакубана, а Аль-Шакати это выдуманный персонаж.

В The Telegraph обратил внимание, что твитт Channel3 Now про Аль-Шакати в соцсети X собрал 27 млн просмотров, при том, что подписано на канал всего 3 тысячи пользователей. То есть, твит, после публикации тут же стали раскручивать боты, для максимальной популяризации в информационном пространстве. Кроме того, новость от Channel3 Now стали распространять ресурсы расистского характера, конспирологи и… невероятно – российские площадки!

Фейк от Channel3 Now поддержал конспиролог Берни Споффорт, основатель антимигрантской Лиги защиты Англии Томми Робинсон, Эндрю Тейт и прочие.

А теперь самое интересное – ряд площадок в социальных сетях Channel3 Now, запускались и обслуживались… россиянами. Например, YouTube-канал для Channel3 Now запускал уроженец Ижевска. Сам же домен Channel3 Now зарегистрирован в Литве гражданами Пакистана.

После начала беспорядков, Channel3 Now извинился, что опубликовал неправдивую информацию. Но на тот момент, спровоцированную и раскрученную хаотизацию уже было не остановить и извинения агрегатора фейквых новостей никого не интересовали.

В Европе и не только в Европе россия не просто годами, десятилетиями создавала свою сеть из ресурсов, СМИ, журналистов, экспертов, агентов-влияния, террористических ячеек и т.д. с последующим их применением как для проведения информационных кампаний, так и хаотизации Европы.

В 2021 году под патронатом Национальной академии СБУ вышла монография "Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця" в которой был опубликован раздел моего авторства, посвящённый вопросам информационной агрессии россии против Украины и раскрытию проблематики агентов влияния, как в нашей стране, так и Европы. Я детально описал то, как в Европу проникают из россии агенты влияния и позже активно проводят там операции.

Только за последнюю неделю россии удалось провести две успешные внешние операции, как по интеграции, так и по использованию интегрированных, своими лекалами полностью повторяющие классическую схему.

Первая – дестабилизация Великобритании на региональном уровне, используя и вправду очень острую и непростую тему миграции в Европе, но замешав её на острой, радикальной религиозной и межнациональной нетерпимости и даже ненависти. Использовались для этого информационные ресурсы и говорящие головы популистского и расистского толка.

Вторая – интеграция в западное информационное пространство российских "политзаключённых", "цвет" российской оппозиции, которые тут же начали в своих интервью ретранслировать нарративы путинского режима.

Казалось бы, о методах работы российских спецслужб уже известно всё и их можно нивелировать в зачатке, но Запад продолжает наступать на всё те же грабли, несмотря на топорность и прямолинейность российских операций.