Неизвестный Тилбург, Нидерланды: что посмотреть, где остановиться и как добраться

Тилбург не является самым известным туристическим направлением в Нидерландах. Больше всего он известен благодаря парку развлечений Эфтелинга. Но на самом деле Тилбург – это волшебный, креативный город с собственным особым характером и большим сердцем, где много интересного для посетителей. Его окрестности когда-то использовались для выпаса овец и шерсти, а сам город называли "текстильной столицей" Нидерландов. Здесь проводятся многочисленные фестивали, в частности, Карнавал, один из самых выдающихся в стране. Прогулка по его улицам, объединяющим традиционную и современную архитектуру, превратится в настоящее уникальное приключение. Мы дадим вам несколько советов для этой поездки и список обязательных занятий в Тилбурге, чтобы сделать вашу поездку максимально интересной и незабываемой.

1. Посетите волшебный мир

Тематический парк вдохновлен мотивами старых сказок. Источник: Image Freddo,CC BY-SA 3.0/Wikimedia.org

Парк Эфтелинг близ Тилбурга остается главной местной достопримечательностью и считается одним из лучших тематических парков не только в Нидерландах, но и во всей Европе. Он открылся в 1952 году. Сегодня его территория занимает 72 гектара и парк постоянно развивается, добавляя новые аттракционы. Среди последних двойные американские горки Max и Moritz и аттракцион Symbolica. В 2024 году планируется открытие дома с привидениями и обновленной версии Danse Macabre, так что у вас будет повод вернуться сюда снова. Парк развлечений в Тилбурге, Нидерланды, известен своими эксклюзивными декорациями. Их создал художник Антон Пик, стремившийся превратить это место в сказочную страну по мотивам произведений Ганса Кристиана Андерсена и Шарля Перро. Сейчас парк тематически поделен на 5 королевств и включает более 35 разных аттракционов и шоу. Также здесь есть поле для гольфа и три тематических отеля.

2. Попробуйте Shrobbelèr

Shrobbelèr – это алкогольный напиток, который стал одной из достопримечательностей Тилбурга. Это травяной ликер, созданный местным предпринимателем Яном Вассингом в 1970-х годах. По легенде, Яков любил Карнавал, но не мог полноценно наслаждаться праздником из-за того, что его организм плохо переносил крепкие напитки. Поэтому в своем домашнем баре он изобрел альтернативу с более низким содержанием алкоголя - 21,5%. Напиток понравился друзьям Вассинга и через несколько лет его начали выпускать на рынок. Состав ликера остается семейной тайной уже более полувека. Известно лишь, что он содержит не менее 43 трав и специй. Узнать больше о Shrobbelèr и его связи с текстильной промышленностью можно, посетив винокурню Shrobbelèr. Экскурсии проводятся в выходные работниками винокурни в Тилбурге.

3. Воздайте уважение музеям

Культурная сцена Тилбурга представлена несколькими современными галереями с поразительными коллекциями. Музей Де Понт – обязательное место для поклонников современного искусства. Он расположен в бывшей шерстяной фабрике, являющейся одним из первых в мире успешных примеров размещения музея в промышленном пространстве. Здание с характерной зубчатой крышей превращено в оригинальное пространство с большим количеством дневного света. Его коллекция включает в себя скульптуры, картины, инсталляции, перформансы, фильмы и фотографии, а по четвергам здесь выступают диджеи. Прекрасно подходит как для детей, так и для взрослых Музей природы Брабанта, который предлагает эпические выставки, в частности, реконструкции шерстистых мамонтов, саблезубых тигров и скелетов кашалотов.

Еще одно интересное место для посещения в Тилбурге – Музей Кесселя. Он расположен в здании старой фабрики музыкальных инструментов и посвящен им. Здесь уникальная коллекция духовых и оркестровых инструментов, а также проводятся их реставрации.

4. Наслаждайтесь природой

Познакомьтесь поближе с экзотическими животными на сафари. Источник: Image Beeksebergen.nl

Могли ли вы представить, что в Нидерландах можно отправиться на сафари? Так, в парке Бексе-Берген вы увидите носорогов, жирафов, львов, слонов и других животных в их среде. Вы можете пройти уже по проложенным маршрутам — на автомобиле, автобусе, пешком или на лодке — или сложить собственный. На территории отеля есть отель, где вы можете остаться на ночь посреди саваны. Хорошие места для посещения в Тилбурге можно найти в лесном парке Ауде Веранде на западной стороне города, заложенном еще в 1712 году. Здесь можно прогуляться среди огромных деревьев, прокатиться на велосипеде, устроить пикник или выйти на пробежку. Лесной парк Ванделбос с многочисленными пешеходными тропами, озерами с птицами и зонами для пикников может сразиться с ним в красоте. Детям понравится местный контактный зоопарк, где они могут поближе познакомиться с пони, овцами, ламами и другими животными.

5. Осмотрите необычные достопримечательности

Тилбург следует посетить ради уникальных мест, формирующих его неповторимый вид. Начните прогулку с Палеис-Раапхейсом. Это одно из самых необычных построек напоминает игрушечный замок. Однако первоначально ее создавали как дворец по личному заказу короля Виллема II. Но он так и не стал королевской резиденцией: Виллем умер за 22 дня до завершения строительства, а через пару лет здание превратили в учебное заведение. Кстати, одним из первых учеников этой школы был Винсент Ван Гог. В помещении высотой 18 метров, где когда-то ремонтировали локомотивы, теперь находится одна из самых необычных библиотек в Нидерландах — LocHal, которая в 2019 году получила звание второй лучшей библиотеки в мире. Здесь проводятся экскурсии, во время которых вы осмотрите выставочное пространство и шесть различных тематических лабораторий, а также полюбуетесь балками, сидя в уютном кафе.

На кольцевой развязке вы увидите одну из самых интересных достопримечательностей Тилбурга – Draaiend Huis. Это инсталляция художника Джона Кормелинга в виде небольшого городского дома высотой 10 метров и шириной 5 метров. Вероятно, вы увидите дом из окна автомобиля, проезжая по городу, но если остановитесь здесь, сможете наблюдать, как он совершает полный оборот вокруг своей оси примерно раз в час.

В Тилбурге есть еще много интересных достопримечательностей, таких как граффити и уличного искусства. Составьте собственный маршрут с этими объектами на сайте культуры города.

Где есть?

Рынок у железнодорожного вокзала предлагает кухни со всего мира. Источник: Image Gourmetmarket.nl

Вблизи железнодорожного вокзала расположен Гурме-рынок Тилбурга с более чем десятком прилавков, где продают продукты и еду из самых разных национальных кухонь. Если вы хотите поесть в не менее оригинальном месте после осмотра необычных достопримечательностей, посетите De Wagon. В ресторане можно пообедать в реставрированном железнодорожном вагоне. Еще одно необычное место в Тилбурге, в частности для вегетарианцев, – ресторан RAW с уникальным винтажным интерьером. Для быстрого кофе и перекуса отправляйтесь в Mr. Morris или Buutvrij.

Если вы едете с детьми, посетите блинную Het Ketelhuis с детской площадкой наверху и попробуйте фруктовое мороженое и вафли в IJssalon Intermezzo. Для поиска изысканной кухни направляйтесь в гостиницу Monarh, чей ресторан отмечен звездой Мишлен. За пределами Тилбурга также есть чем заняться, например, экскурсия на пивоварню Bierbrouwerij De Koningshoeven с дегустацией знаменитого пива La Trappe.

Где остановиться?

В Тилбурге не так уж много отелей, но вы можете выбрать место на любой бюджет. Например, небольшой современный пансион Stadsslaperij или элегантный 4-звездочный бутик-отель Auberge Du Bonheur на окраине. Если вы хотите остановиться в центре, выберите Mercure Tilburg Centrum, а для путешественников со скромным бюджетом подойдет хостел Roots.

Как добраться?

Из Амстердама на автомобиле дорога занимает около двух часов. На поезде с Центрального вокзала Амстердама до вокзала Тилбурга можно добраться примерно за 90 минут с пересадкой в Дэн Боси.