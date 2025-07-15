Трамп ответил Китаю: ''Мы не дадим Украине проиграть''

"Большой спич" Трампа, который он анонсировал накануне в ответ России и Путина, оставил привкус явно чего-то недоговоренного. Или переписанного в последние часы.

Возможно, когда я это пишу, на самолеты в какой-нибудь Аризоне или Пенсильвании действительно грузят определенные виды оружия, чтобы уже завтра их приняли в аэропорту Ряшева. Но все это выглядит несколько фантастичным. Как и о 17 системах Patriot. Потому что на все Штаты у них только около 60 батарей. Неужели отдадут нам четвертую часть всего того, что есть в наличии? Очень сомнительно. Больше склоняюсь к гипотезе, что речь идет о десятилетиях…

Также интересен пассаж о 50 днях, после которых Путин что-то там почувствует по пошлинам. Почему 50 дней? До окончания российского "летнего" наступления? Чтобы дать Москве шанс окончательно ударить свою армию о стену? (Помните, как глава Кремля обещал уже к осени существенно нарастить территориальные достижения?).

С позитива это то, что Штаты готовы продавать оружие. Вот здесь талант бизнесмена Трампа раскрылся на все сто процентов. И это значит, что сейчас ему действительно выгоднее зарабатывать на войне, чем водить хороводы вокруг Путина с неизвестным (пока) результатом.

Все, что сказал сегодня Трамп своими действиями: "Мы не дадим Украине проиграть". Это ответ Китая, который словами своего министра Ван И заявлял неделю назад то же самое: "Мы не дадим России проиграть".

Мировое противостояние двух антагонистических систем приводит к очевидному сценарию: обе стороны будут играть на шахматной доске чужими фигурами, пока договорятся (или не договорятся) между собой.

Что ж, мы заходим на очередной круг геополитических горок. Пристегнитесь.