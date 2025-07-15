Трамп дал Путину время на оккупацию Херсонской и Запорожской областей?

Мы имели три варианта ожидаемого позиционирования Трампа: он вернется к положительному отношению к Путину и России, он займет резко негативную позицию по отношению к Путину и России (как хотелось бы нам и как многие нуждаются) или он останется условно нейтральным.

Из заявлений Трампа – он избрал нейтралитет. Ни за, ни против – все еще. По-прежнему.

"Мы очень, очень недовольны Россией, и мы введем очень жесткие пошлины, если не заключим соглашение в течение 50 дней. Тарифы примерно в 100 процентов – вы называете их вторичными тарифами. Вы понимаете, о чем идет речь.

Я разочарован в президенте Путине, потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, похоже, до этого так и не дошло. Поэтому исходя из этого, если мы не заключим соглашение за 50 дней, мы введем вторичные тарифы. Такие дела. Проще быть не может. Такие дела. Надеюсь, нам не придется этого делать".

В общем, это был довольно очевидный выбор: что-то делать прямо сейчас – не делать ли ничего. Трамп обычно выбирает "не делать ничего" – или как максимум "подписать документ, по которому визави должен США 10-50-100-500% пошлин". И дальше опять не делать ничего, а ждать, чтобы все, что нужно, сделала другая сторона, которая точно не хочет столько платить или терять американский рынок. Простой, понятный механизм, со многими доказавший свою действенность. Почему бы не попробовать его и на Путине?

Но, как и с другими, дать сколько-нибудь времени на принятие мер. В конце концов, учитывая основных покупателей российских товаров, введение 100% вторичных санкций – это дополнительные к существующим проблемам США как с Индией, так и с Китаем. Не нужны ни Трампу, ни республиканцам во власти.

Что касается оружия, все было понятно и так: это уже чистый бизнес, поэтому Трампа такие условия (продажа американских военных товаров за деньги, а не передача или даже кредит) априори должны были устроить.

Однако для нас главное – не попасть (снова, еще раз) в ловушку безосновательного оптимизма. Особенно после обращения Рютте к Трампу ("Если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы подумал, не сесть ли мне за стол переговоров. Для Украины это отличные новости").

Я понимаю, что многие будут подавать сегодняшнее заявление Трампа как большую победу для нас. Но если объективно, то это определенно не прорыв. Это, конечно, получше, чем в первые полгода, но это не переход Трампа на сторону Украины.

Тем более, следует учитывать озвученные даты:

3 июля: Путин говорит, что через 60 дней планирует захватить Запорожскую и Херсонскую области полностью (и Донбасс – все "вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значимые позиции"). То есть до 1 сентября.

14 июля: Трамп говорит, что если переговоров не будет через 50 дней, то он введет 100% пошлины. То есть будет ждать с санкциями так же до 1 сентября.

Совпадение? Действительно ли отсылка Трампа к словам Путина? Выйдет у Путина – будет одна реакция Белого дома, не получится – другая. Возможно, это заявление о "пошлинах за 50 дней" – составляющая конфиденциальной договоренности Трампа с Путиным?