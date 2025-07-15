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Новая гостиница вблизи Дублина предлагает тихую альтернативу для исследования сердца Ирландии

Анастасия Крыщук

Новая гостиница вблизи Дублина предлагает тихую альтернативу для исследования сердца Ирландии
Уютные, современные номера обеспечивают комфортный отдых недалеко от Дублина. Источник: unsplash

IHG Hotels & Resorts объявила о планах открытия новой гостиницы под названием Voco The Club Dublin Gateway в конце лета 2025 года. ребрендинга, предлагая современные условия проживания вблизи автомагистрали N7 – основного маршрута, соединяющего Дублин с южными и западными регионами Ирландии.

Эта локация объединяет тихую деревенскую атмосферу с прекрасным транспортным сообщением, что делает ее идеальным местом для путешественников, которые хотят остановиться недалеко от столицы, но не в самом городе.

  • Ресторан на территории, обслуживающий гостей;
  • Оздоровительная зона с сауной и открытыми гидромассажными ваннами;
  • Несколько помещений, предназначенных для проведения встреч и частных мероприятий.

"Мы рады объявить о подписании нашей первой гостиницы voco в Республике Ирландия. Это уникальное заведение не только устанавливает высокий стандарт для бренда voco, но и закладывает прочную основу для нашего расширения по всей стране, поскольку мы стремимся исследовать новые возможности в рамках нашего разнообразного портфеля брендов", – отметила IHG Hotels & Resorts.

Гости, которые остановятся в этом отеле, найдут несколько интересных достопримечательностей поблизости.

  • Ирландский национальный конный завод и сады (Irish National Stud And Gardens) : Это место предлагает знакомство с ирландским наследием коневодства и включает спокойные пешеходные тропы.
  • Килдер Виллидж ( Kildare Village) : Популярен среди любителей шопинга благодаря широкому выбору мировых дизайнерских брендов.
  • Японские сады ( Japanese Gardens) : Расположенные неподалеку от отеля, они славятся своим художественным дизайном и яркими сезонными композициями.

Окрестности также предлагают варианты для любителей природы и активного отдыха:

  • Поллардстаун Фен (Pollardstown Fen) : Самый известняковый болотный фен в Ирландии с уникальными водно-болотными ландшафтами и удобными деревянными тропинками для прогулок.
  • Гольф-клуб Palmer North Course в The K Club : Известный гольф-клуб, который принимал международные турниры, расположен менее чем за 30 минут езды.
  • Путь реки Барроу (Barrow Way) : Живописный маршрут для пешеходов вдоль реки Барроу, где можно насладиться спокойными берегами и деревенскими пейзажами.
Новая гостиница вблизи Дублина предлагает тихую альтернативу для исследования сердца Ирландии
Спокойный Поллардстаун Фен возле новой гостиницы в Дублине. Источник: · Pixabay

Открытие Voco The Club Dublin Gateway должно улучшить доступность жилья в регионе, который часто обходят вниманием международные посетители. как ближайшие окрестности, так и более широкий регион.

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