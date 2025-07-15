Новая гостиница вблизи Дублина предлагает тихую альтернативу для исследования сердца Ирландии

IHG Hotels & Resorts объявила о планах открытия новой гостиницы под названием Voco The Club Dublin Gateway в конце лета 2025 года. ребрендинга, предлагая современные условия проживания вблизи автомагистрали N7 – основного маршрута, соединяющего Дублин с южными и западными регионами Ирландии.

Эта локация объединяет тихую деревенскую атмосферу с прекрасным транспортным сообщением, что делает ее идеальным местом для путешественников, которые хотят остановиться недалеко от столицы, но не в самом городе.

Ресторан на территории, обслуживающий гостей;

Оздоровительная зона с сауной и открытыми гидромассажными ваннами;

Несколько помещений, предназначенных для проведения встреч и частных мероприятий.

"Мы рады объявить о подписании нашей первой гостиницы voco в Республике Ирландия. Это уникальное заведение не только устанавливает высокий стандарт для бренда voco, но и закладывает прочную основу для нашего расширения по всей стране, поскольку мы стремимся исследовать новые возможности в рамках нашего разнообразного портфеля брендов", – отметила IHG Hotels & Resorts.

Гости, которые остановятся в этом отеле, найдут несколько интересных достопримечательностей поблизости.

Ирландский национальный конный завод и сады (Irish National Stud And Gardens) : Это место предлагает знакомство с ирландским наследием коневодства и включает спокойные пешеходные тропы.

: Это место предлагает знакомство с ирландским наследием коневодства и включает спокойные пешеходные тропы. Килдер Виллидж ( Kildare Village) : Популярен среди любителей шопинга благодаря широкому выбору мировых дизайнерских брендов.

: Популярен среди любителей шопинга благодаря широкому выбору мировых дизайнерских брендов. Японские сады ( Japanese Gardens) : Расположенные неподалеку от отеля, они славятся своим художественным дизайном и яркими сезонными композициями.

Окрестности также предлагают варианты для любителей природы и активного отдыха:

Поллардстаун Фен (Pollardstown Fen) : Самый известняковый болотный фен в Ирландии с уникальными водно-болотными ландшафтами и удобными деревянными тропинками для прогулок.

: Самый известняковый болотный фен в Ирландии с уникальными водно-болотными ландшафтами и удобными деревянными тропинками для прогулок. Гольф-клуб Palmer North Course в The K Club : Известный гольф-клуб, который принимал международные турниры, расположен менее чем за 30 минут езды.

: Известный гольф-клуб, который принимал международные турниры, расположен менее чем за 30 минут езды. Путь реки Барроу (Barrow Way) : Живописный маршрут для пешеходов вдоль реки Барроу, где можно насладиться спокойными берегами и деревенскими пейзажами.

Спокойный Поллардстаун Фен возле новой гостиницы в Дублине. Источник: · Pixabay

Открытие Voco The Club Dublin Gateway должно улучшить доступность жилья в регионе, который часто обходят вниманием международные посетители. как ближайшие окрестности, так и более широкий регион.