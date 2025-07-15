Лучшие пляжи греческих островов с чистыми лагунами, морскими пещерами, красочными деревнями и Центром черепах.

Вам не нужно бронировать билеты на дальние острова, чтобы насладиться отличным пляжным отпуском. Райские места с живописными побережьями расположены ближе к центру Европы, чем вы могли бы подумать. В Греции вы найдете потрясающие пляжи для летнего отдыха. Они также являются одними из самых чистых в мире: 617 прекрасных пляжей Греции получили награду Голубого флага – международное отличие, признающее пляжи и марины за экологичность, чистоту и безопасность для купания. Здесь вас ждут многочисленные увлекательные впечатления. Независимо от того, вы виндсерфер, каякер, любитель падлбординга, хотите исследовать подводную красоту и затонувшие корабли или просто отдохнуть с коктейлем в пляжном баре и получить хороший загар, в Греции есть прекрасные пляжи, где ваши мечты об идеальном отпуске осуществятся.

То ли тихая гавань подальше от толп, уединенный пляж или оживленный участок со множеством развлечений – выбрать лучшие пляжные направления в Греции нелегко, ведь их так много. Чтобы облегчить вам выбор, вот топ-6 самых лучших пляжей Греции, где вы найдете свой средиземноморский рай.

1. Агия Пелагия, Западный Крит

Один из лучших пляжей греческих островов для всей семьи расположен на западной стороне Крита, всего в 20 минутах вдоль побережья от Ираклиона. Это тихое и спокойное место, идеально подходящее для купания. Пляж защищен от ветра заливом, окруженным деревьями, поэтому длинный участок берега омывается спокойными волнами. Береговая линия узкая, но спуск в воду легок. Вода здесь чистая и прозрачная, ведь больших волн нет. Есть раздевалки, туалеты, шезлонги и зонты. Во время отдыха на красивейших греческих пляжах обратите внимание на очаровательные деревни и городки вокруг. Вблизи пляжа расположен городок Агия Пелагия, бывшая рыбацкая деревня. Здесь есть несколько операторов, предлагающих оборудование для активного отдыха на воде. Вы можете разнообразить отпуск на пляже разными водными видами спорта, дайвингом или снорклингом, чтобы исследовать морские пещеры вдоль побережья или найти незаметные на первый взгляд бухты.

Этот пляж в Греции также известен достопримечательностями, оставшимися с венецианского периода на острове. Исследуйте традиционную деревню Рогдия и соседний монастырь Савватиана, построенный в V веке. Он расположен на высоте 440 метров, поэтому отсюда открываются невероятные виды на море и живописные деревни. Проживание в Агии Пелагии варьируется от доступных к роскошным отелям и частным виллам. Вдоль набережной есть кафе, рестораны, шумные таверны и небольшие супермаркеты.

2. Пляж Миртос, Кефалония

Один из самых чистых пляжей Греции расположен на Кефалонии. Источник: Pixabay

Пляж Миртос приобрел мировую известность и считается одним из самых красивых не только в Греции, но и во всем мире. Он расположен в 29 км от Аргостоли и окружен огромными зелеными холмами и поразительными белыми скалами с растительностью на вершинах. Пляж полукольцевой формы крут и покрыт белой галькой, поэтому следует взять с собой обувь для купания. Сочетание белой полулунной береговой линии, ярко-голубой воды и белых скал создает великолепную картину. Его природная красота делает его одним из самых фотографируемых мест во всей Греции, а рекорд по количеству наград Голубого флага не превосходит ни один из греческих пляжей. Дорога ведет по крутому горному склону высоко над морем к селу Диварата, откуда открываются великолепные виды. Перед селом есть смотровая площадка, с которой виден сам пляж и спуск к нему. Большая часть пляжа обустроена зонтиками, шезлонгами, раздевалками и душами, но есть и совершенно девственный участок для уединенного спокойного отдыха. Ночлег возле этого знаменитого пляжа в Греции доступен в виллах и апартаментах в Диварате или в живописном историческом селе Асос, в 20 минутах езды от замка XVI века с таким же названием.

3. Пляж Коукунариес, Скиатос

Идеальное место для активных любителей пляжного отдыха расположено на самом длинном пляже Скиатоса. Серебристая береговая линия окружена сосновым лесом, озером и природным заповедником. Он считается одним из греческих пляжных направлений, сохранивших девственную природу, и входит в число лучших в стране. Но большинство путешественников привлекает не естественная красота, а бойкая и веселая атмосфера, поэтому это место обычно очень людное. Сюда любят приезжать пары и семьи, ведь большие волны редки, глубина плавная, а дно мягкое, пляж хорошо подходит для купания с детьми. Есть сосновая роща, где можно спрятаться от жары и устроить пикник. Чуть дальше расположена лагуна Сτροфилиал, где обитают черные лебеди и другие птицы. Это место считается заповедной зоной, так что здесь можно отдохнуть от шума. Коукунариес – лучший греческий пляж для любителей водных видов спорта. Серфинг, снорклинг, каякинг, банановые лодки, водные лыжи и мотоциклы – все это доступно. Если вы новичок в таких видах спорта, можете извлечь уроки в одной из местных школ.

Пляж имеет прекрасный ландшафт с шезлонгами и зонтиками, прокатом оборудования, барами на пляже и многочисленными тавернами, барами и гостиницами поблизости. Каждые полчаса курсирует автобус в столицу. После активного дня на пляже завершите вечер в барах и тавернах Скиатоса: в этих местах можно встретить даже знаменитостей.

4. Залив Войдокилия, юго-запад Пелопоннеса

Этот прекрасный пляж является заповедной зоной. Источник: Pixabay

Название залива Войдокилия, на котором расположен один из самых удивительных пляжей Греции, в переводе с греческого означает "бычий живот". Вероятно, ее так назвали из-за уникально симметричной круглой формы береговой линии, в которой местные увидели форму бычьего вымени. Другие, однако, считают, что она больше напоминает букву "омега". Пляж расположен в нескольких километрах от Пилоса и является одним из самых впечатляющих пляжей греческих островов. Он также считается одним из самых зрелищных в греческой мифологии, ведь считается, что именно в заливе Войдокилия пришвартовался сын Одиссея Телемах. Это место походит на белый шелковый песчаный полукруг, обрамленный лагуной, дюнами и лесистыми холмами. Многие посетители считают его самым лучшим греческим пляжем для купания, поскольку дно песчаное, глубина не слишком велика, а вода очень спокойная. Территория вокруг побережья представляет собой заповедную природную зону и дом для многих диких животных. Это одно из лучших пляжных направлений в Греции для спокойного отдыха с сельской атмосферой. Пляж также популярен для романтических прогулок и фотосессий. В высокий сезон он многолюден, поэтому для уединения следует приезжать в начале лета или осенью.

Перекусите в кафе примерно в миле от пляжа, а затем совершите короткую поездку, чтобы увидеть архитектурные достопримечательности, такие как Дворец Нестора, построенный в 1300 году до н.э.

5. Пляж Палеокастрица, Корфу

Пляж Палеокастрица расположен вблизи одноименного села, в 22 км от столицы. Технически прибрежная зона состоит из 6 песчано-галечных и песчаных красивейших греческих пляжей, спрятанных в бухтах. Главный из них имеет поистине мифическое величие: пляж в форме подковы спрятан в лазурном заливе с многочисленными пещерами и скрытыми бухтами. Также здесь есть горы, окруженные кипарисами, соснами и оливковыми деревьями. Эта уникальная локация создает идеальные условия для водных видов спорта и увлекательных подводных приключений. Это одна из самых лучших пляжных зон в Греции для дайвинга и снорклинга на средиземноморском побережье. Вы также можете арендовать лодку и отправиться в тур, чтобы исследовать пещеры, доступные только из воды. В высокий сезон здесь достаточно многолюдно, ведь этот популярный пляж в Греции любят не только дайверы, но и семьи с детьми. Море теплое, песок чистый (Палеокастрица недаром имеет награду Голубой флаг за экологию и чистоту воды), а спуск пологий. Как и многие лучшие пляжи для посещения в Греции, обустроенные зоны с хорошей инфраструктурой сочетаются с нетронутыми природными территориями. На Палеокастрице есть шезлонги, прокат зонтов, аттракционы, несколько пляжных баров и отличные рестораны, а также много поселений с развлечениями поблизости. К примеру, кафе на вершине скалы в Лаконесе предлагает фантастические морские пейзажи. Не забудьте найти время для посещения византийского монастыря XIII века.

6. Пляж Геракас, Закинтос

Нахождение на пляже регулируется из-за посещения острова находящимися под угрозой вымирания черепахами. Источник: Pixabay

Это место является одним из самых популярных пляжей в Греции, но известно не столько пляжным отдыхом, сколько своей природной составляющей. Однако качество пляжа также стоит отметить: здесь очень мягкий золотой песок, вода достаточно мелкая, поэтому хорошо прогревается, а вход пологий. Эти места выбирают семьи с детьми, а низкие скалы вокруг создают уединенную атмосферу. Часть пляжа оборудована шезлонгами и зонтиками. В сезон дежурят спасатели.

Однако главные посетители этого пляжа – не любители загара или волн, а ценители дикой природы и спокойных пляжных занятий. Геракас – один из самых приветливых к черепам пляжей в Греции. Логгерхедовые черепахи, редкий и исчезающий вид, приезжают сюда летом ночью, чтобы отложить яйца. Поэтому здесь действует режим тишины, чтобы не беспокоить "главных посетителей". Доступ к пляжу вообще запрещен за час до заката и час после рассвета. На самом пляже нет громких мест, таких как кафе или бары (обязательно возьмите с собой перекус или по крайней мере запаситесь водой), а также громких водных развлечений, но это одно из обязательных для посещения пляжей в Греции. Не забудьте заглянуть в магазин и кафе в соседнем Центре спасения черепах Закинтоса, чтобы поближе познакомиться с этими увлекательными животными. Ближайшее поселение к пляжу – село Василикос, в 5 км. Именно здесь расположена основная инфраструктура для туристов, включая десятки отелей на любой бюджет, кафе и таверны.