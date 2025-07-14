Семейный отпуск в Шардже, ОАЭ: 5 интересных летних занятий для взрослых и детей

Шарджа привлекает путешественников, интересующихся историей и культурой Объединенных Арабских Эмиратов. Но лето здесь также отлично подходит для семейного отдыха. Шарджа — один из самых дружественных семей регионов ОАЭ благодаря большому количеству доступных и просторных семейных домов и лучших семейных курортов. Здесь огромное разнообразие активностей на открытом воздухе и в помещениях для взрослых и детей, образовательных центров и других увлекательных приключений.

Мы расскажем о 5 лучших семейных развлечениях в Шардже, ОАЭ, которые станут особыми воспоминаниями о летнем путешествии. Некоторые из этих приключений, возможно, вы даже не слышали или не думали, что это возможно. Если вы ищете необычные и эксклюзивные занятия для всей семьи, Шарджа, ОАЭ, есть что предложить даже в жару дня.

1. Встреча с жителями глубокого моря в аквариуме

Погрузитесь в таинственный мир глубокого моря. Источник: Image Sharjahmuseums.ae

Аквариум Шарджи – крупнейший общественный образовательный центр в Объединенных Арабских Эмиратах и, безусловно, входит в список лучших мест для семейного посещения в Шардже. На двух этажах расположено 20 резервуаров с коралловыми рифами, скальными бассейнами, лагунами и мангровыми зарослями. Прогуливаясь по внутренним туннелям, вы можете наблюдать за разными морскими животными в их природных средах. Здесь обитает более 100 видов, таких как рыба-клоун, рифовые акулы, скаты, мурены, морские коньки и другие.

Важной частью миссии этого образовательного центра является программа реабилитации черепах. Эта программа возвращает больных или травмированных животных в дикую природу после лечения.

Местонахождение, билеты и часы работы

Морской аквариум расположен в старом районе Аль-Хан на улице Аль-Мина рядом с Морским музеем города. Он открыт с субботы по четверг с 8:00 до 20:00 (в пятницу только после обеда с 16:00 до 20:00). Билеты можно приобрести на месте. Стоимость составляет 24 дирхама для взрослых и детей от 13 лет и 15 дирхамов для детей от 2 до 12 лет. Для малышей до 2 лет вход бесплатный.

2. Прогулка под "сухим" дождем

В Шардже расположена уникальная инсталляция Rain Room, которую точно следует посетить всей семьей. Ее создала лондонско-берлинская арт-студия Random International. Этот необычный объект современного искусства позволяет человеку ходить под дождем в помещении. Это возможно благодаря сенсорам, останавливающим воду, реагируя на движение. В результате вы будете гулять, окруженные постоянным ливнем, но останетесь сухими. Сессия длится 15 минут. Одновременно в комнате могут находиться максимум шесть человек.

Местонахождение, билеты и часы работы

Эта одна из самых необычных семейных локаций в Шардже, ОАЭ, расположена вблизи парка Аль-Муджарра в районе Аль-Шарк. Rain Room открыта ежедневно с 9:00 до 21:00. Билеты можно приобрести на месте или на сайте Rainroom.sharjahart.org. Стоимость билетов составляет 25 дирхамов для взрослых, 15 дирхамов для студентов до 22 лет (при наличии студенческого билета) и учителей с удостоверением школы.

3. Прогулка с бабочками

Необычная встреча ждет путешественников на острове Аль-Нур. Это одна из лучших достопримечательностей для всей семьи в Шардже, ОАЭ. Дом бабочек – это заведение, где посетители могут узнать разнообразную информацию о различных видах бабочек и увидеть их. Здесь обитает более 500 насекомых, принадлежащих к более чем 20 видам. В коллекции есть экзотические бабочки, такие как зеленый треугольник, изумрудный махаон или бабочка-малахит. Для создания благоприятной среды под куполом установлена система климат-контроля, а пространство заполнено деревьями и тропическими растениями со всего мира. Кроме того, для детей организована игровая площадка и образовательная зона, где юные посетители могут узнать все этапы развития и жизни этих удивительных насекомых.

Местонахождение, билеты и часы работы

Остров Аль-Нур, расположенный вдоль лагуны Халид, доступен через дорогу Бухайра Корниша. По дороге вы увидите другие лучшие семейные места для посещения Шарджи — мечеть Аль-Нур и тропический ботанический сад. Дом бабочек принимает посетителей ежедневно с 9:00 до 18:00. Входные билеты можно приобрести онлайн на Discovershurooq.ae или через колл-центр по номеру 06 506 7000. Билеты для взрослых стоят 40 дирхамов, для детей – 24 дирхами.

4. Водные развлечения в аквапарке

Этот аквапарк является одним из лучших аквапарков в мире. Источник: Image Pearl.almontazah.ae

Одно из самых популярных семейных мест в Шардже, ОАЭ – парк Аль-Монтаза. Это, в сущности, сочетание двух открытых заведений – парка развлечений Island of Legends и аквапарка Pearl Kingdom. В жаркую погоду возможность освежиться звучит особенно привлекательно, особенно если это сочетается с обилием развлечений и увлекательных аттракционов. В Pearl Kingdom есть 11 водных горок, предназначенных для разных возрастов с соответствующими требованиями к росту. Это будет интересный и увлекательный семейный отпуск в Шардже, ОАЭ.

Местонахождение, билеты и часы работы

Парк расположен на Острове Знамени в лагуне Халид. Аквапарк Pearl Kingdom открыт ежедневно с 10:00 до 21:00, но во вторник вход доступен только для женщин. Билеты необходимо купить заранее на сайте online.almontazah.ae. Полный доступ стоит 140 дирхамов для детей ростом от 80 до 120 см и 175 дирхамов для взрослых ростом от 120 см.

5. Наслаждайтесь спокойствием в Доме мудрости

В 2019 году Шарджа получила звание Всемирной столицы книги ЮНЕСКО. В честь этого события здесь открыли огромную новую библиотеку под названием Дом мудрости. Она имеет 15 залов и комнат на двух этажах и включает более 100 000 книг. Это яркий пример современной библиотеки: она оснащена интерактивными комнатами, цифровыми ресурсами, лабораторией с 3D-принтерами. Добавьте ее в свой маршрут в Шардже не только как идеальное место для обучения, работы и чтения, но и для спокойного семейного отдыха. Вы можете взять книгу и устроиться в лаундже, кафе, саду в центральном дворе или отдельной футуристической подвесной кабине. Библиотека проводит разнообразные лекции, выставки, курсы японского и испанского языков, а также летний лагерь для детей.

Местонахождение, билеты и часы работы

Дом мудрости расположен вблизи университетского кампуса напротив Международного аэропорта Шарджи в районе Аль-Джурайна 1. Он открыт с воскресенья по четверг с 8:00 до 23:00, а в пятницу и субботу – с 8:00 до 12:00. Вход бесплатный, но за аренду отдельной "кабины" или вход на определенные меры взимается плата.