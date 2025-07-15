Путеводитель для посетителей Аргентины: откройте страну танго

Добро пожаловать в Аргентину – страну танго, живописные виды и богатую историю!

Этот путеводитель по Аргентине станет вашим надежным проводником в этой удивительной стране. Мы расскажем, что стоит посетить, что попробовать и как провести отпуск лучше!

Ограничения и требования к въезду

Если вы планируете поездку в Аргентину, проверьте срок действия вашего паспорта – он должен быть действителен в течение всего периода пребывания в стране.

Не беспокойтесь, виза для въезда в Аргентину не нужна – как турист вы можете находиться здесь до трех месяцев. Если вы хотите остаться дольше, можно продлить пребывание еще на 90 дней, обратившись в Миграционную службу Аргентины до истечения текущего срока.

Теперь просто наслаждайтесь яркими красками Аргентины и незабываемыми впечатлениями от этой удивительной страны!

Как добраться удобнее

Самый быстрый способ добраться до Аргентины – это перелет до аэропорта Министро Пистарини в Буэнос-Айресе (также известного как Эссейс) рейсом British Airways, который выполняется ежедневно с остановкой в Сан-Паулу, Бразилия, на 90 минут. Пассажиры, следующие в Аргентину, остаются на борту. Другие европейские перевозчики, летающие в Буэнос-Айрес:

Iberia через Мадрид;

Lufthansa через Франкфурт;

KLM через Амстердам.

Также стоит рассмотреть американские авиакомпании, например American Airlines, которые могут быть дешевле, но добавляют несколько часов к общему времени путешествия.

Выберите самый удобный вариант и отправляйтесь в удивительную Аргентину!

Возможные сбережения

Экономика Аргентины сталкивается с проблемами роста инфляции, обесценивания песо и сложной системой обменных курсов, включая официальный курс 17,01 мексиканского песо по отношению к доллару по состоянию на сентябрь 2023 года. Из-за этого аргентинцы ценят стабильную наличную валюту в виде долларов США, и многие обменивают свои песо из-за нелегальных обменников (quévas) по курсу, почти вдвое превышающему официальный.

Чтобы сэкономить во время пребывания в Аргентине, обменивайте деньги заранее или только в проверенных местах и используйте кредитные карты вместо наличных. Также следует искать специальные предложения от ресторанов и магазинов, которые помогут сэкономить.

Климат Аргентины и лучшее время для посещения

Живописные парки Аргентины. Источник: https://secretsofbuenosaires.com/

Погода в Аргентине зависит от региона и времени года. На севере страны царит жаркий субтропический климат, в то время как южные регионы Аргентины имеют холодный климат.

В зимний сезон (июнь-август) в Патагонии и Андах может выпадать снег, а юго-восточное побережье Аргентины получает дожди. Центральные и западные части, такие как Мендоса и Сальта, имеют более сухой и жаркий климат летом. В осенний сезон (март-май) в центральной Аргентине умеренные температуры, что делает этот период одним из лучших для посещения.

Если вы хотите посетить Буэнос-Айрес, столицу Аргентины, лучшее время – весна (конец октября – декабрь) и осень (март и апрель). В этот период во многих аргентинских городах проходят карнавалы, являющиеся настоящим праздником для местных жителей и туристов. А в Мендосе в марте проходит ежегодный Фестиваль сбора винограда, в котором участвует много регионов провинции, демонстрируя свои сельскохозяйственные достижения.

Не упустите шанс погрузиться в местную культуру и насладиться самыми яркими праздниками!

Лучшие места Аргентины для посещения и скрытые сокровища

Эта американская страна поразит вас своим разнообразием – от жарких пустынь до ледниковых озер, от густых тропических лесов до невероятных городских пейзажей.

Независимо от того, какой тип отпуска вы предпочитаете, страна предложит множество вариантов для незабываемого отдыха. Мы подготовили туристическую информацию об Аргентине – настоящий подарок для любителей экзотических стран и ярких приключений. Готовьтесь – Аргентина удивит вас своей красотой и уникальностью.

Буэнос-Айрес

Многогранный Буэнос-Айрес. Источник: Pixabay

Настоящий космополитический мегаполис, но, несмотря на это, вы можете наслаждаться непринужденной атмосферой города, особенно если предпочитаете прогулки пешком или на велосипеде.

Остановитесь на мгновение, чтобы ощутить настоящую атмосферу районов:

стильный Палермо;

состоятельная Реколета;

богемный Сан-Тельмо;

хипстерская Чакарита.

Здесь вы можете наслаждаться прекрасной архитектурой, старыми и новыми кафе, уличными рынками и ресторанами. Жители Буэнос-Айреса очень общительны, и, несмотря на экономические трудности в стране, всегда уйдут пообщаться за чашкой кофе, поделиться сырной пиццей или пойти на концерт. В этом увлекательном городе никогда не будет скучно – всегда есть что-то новое и интересное, чтобы почувствовать настоящую местную жизнь. Неудивительно, что Буэнос-Айрес возглавляет наш путеводитель по Аргентине.

Провинция Кордова

Настоящая жемчужина с контрастным сочетанием холмов и крутых гор, скалистых рек и озер. Чтобы в полной мере насладиться ее красотой, стоит путешествовать на автомобиле.

Начните свой день в Кордове, втором по величине в Аргентине, где можно посетить квартал иезуитов XVI века и насладиться оживленной ночной жизнью.

В Каламучити расположена Вилла Хенераль Бельграно, где проходит самый большой в Аргентине Октоберфест.

Любителям вина следует обязательно посетить винные погреба Трасласьерры.

А Сьеррас Чикас полон ранчо и эстансий, где можно отдохнуть и насладиться жизнью подальше от городской суеты. Если вы фанат фольк-музыки, обязательно бронируйте билеты на легендарный летний фестиваль в Коскине.

Провинция Кордова имеет все, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и уникальным!

Национальный парк Игуасу

Уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где расположены самые поразительные водопады в мире – Катаротас дель Игуасу. Они состоят из 275 каскадов, принадлежащих Аргентине и Бразилии.

Самый большой из них называется Горло Дьявола. Если вы хотите почувствовать мощь этой бурной воды, лучше посетить парк ранним утром, до прибытия толп туристов.

Кроме водопадов, в национальном парке обитает 450 видов птиц, а также:

туканы;

гигантские муравьеды;

обезьяны-ревуны.

Если вы остановитесь в отеле Gran Meliá в парке, вы сможете непосредственно погрузиться в атмосферу водопадов.

Лучшее время для посещения Национального парка Игуасу – весна или осень, когда погода умеренная, а природа прекрасна. Посещение этого уникального уголка природы оставит незабываемые впечатления.

Мендоса

Аргентина, Соляное озеро. Источник: Pixabay

Провинция в западной Аргентине окружена величественными Андами. Здесь производится 76 процентов всего аргентинского вина, поэтому любителям этого напитка следует обязательно посетить Мендосу, чтобы насладиться потрясающими виноградниками.

Лухан де Куйо;

Майпу;

Зонда в Лагарде;

Riccitelli Bistro;

Piedra Infinita в Zuccardi;

виноградники долины Уко.

Многие виноделия используют свои потрясающие виды и предлагают короткие экскурсии перед обедом с подобранными винами.

Кроме виноделия, Мендоса предлагает множество активностей на свежем воздухе, таких как пешие прогулки и конные прогулки в Андах, дающие незабываемые виды на долины и виноградники. А если вы фанат экстремального туризма, попробуйте покорить самую высокую вершину южного полушария – Аконкагуа, расположенную в Национальном парке Тупунгато.

Недаром Мендоса есть в нашем путеводителе по Аргентине – здесь есть что-то для каждого, будь вы любителем вина или любителем активного отдыха. Прекрасные пейзажи, винные туры и удивительные приключения обязательно оставят незабываемое впечатление!

Патагония

Здесь смешиваются незабываемые приключения и близость с природой. Вы можете отправиться в экспедицию вдоль атлантического побережья, наблюдая за величественными китами, или пройти по пути крупнейшего в мире динозавра. Катание на лыжах в Барилоче, называемое латиноамериканскими Альпами, также станет незабываемым опытом.

В Патагонии обитают уникальные наземные и водные жители. К примеру, полуостров Вальдес, признанный ЮНЕСКО, где можно наблюдать за косатками и южными китами.

Не забудьте навестить Плайя Унион и Пунта Томбо, чтобы увидеть магеллановых пингвинов и веселых дельфинов Коммерсона. Города Патагонии также необычны и увлекательны:

Пуэрто-Мадрин;

Трельо;

Гайман;

Тревелин.

А самый южный город на земле, Ушуайя, является отправной точкой для путешествий в Антарктиду. Так упаковывайте рюкзак и отправляйтесь в этот невероятный угол Земли!

Провинция Чубут

Лучшие природные уголки мира скрываются от нашего внимания, и одним из таких является Кабо Расо в провинции Чубут. Это тихое место, где проживают всего два жителя, расположено в 90 минутах от города Треля.

Здесь вы можете по-настоящему отдохнуть в гостеприимном лодже, наслаждаясь видом на Атлантический океан. Прогуляйтесь по пляжу, посетите ядерный бункер, построенный во времена президента Хуана Перона, и места кораблекрушений, а затем насладитесь барбекю.

Если вы желаете еще более уникального опыта, забронируйте номер в эко-лодже Bahía Bustamante. Это место расположено на собственном пингвинском острове, где вы можете наслаждаться уединением и красотой природы. У Кабо Расо слабая мобильная связь, поэтому вы сможете отдохнуть от городской суеты. Не упустите шанс посетить это место, наслаждаясь близостью к природе в своем собственном темпе.

Хужуй

Ушуайя, Патагония. Источник: Pixabay

Место, где вы найдете не только знаменитые соляные равнины Салинас Грандес для идеальных перспективных фотографий, но и потрясающие общины коренных народов на высокогорных плато.

Абра Пампа, крупнейшее поселение Пуны, окруженное горой Хуанкар, популярно среди любителей сэндбординга. Здесь можно посетить Археологический музей Леопольдо Абанке и полюбоваться отражениями в озере Посуэлос.

Каждый год в августе в Касабиндо люди собираются, чтобы почтить покровительницу, Деву Марию Асунсьон, и участвуют в забеге с быками. Чтобы в полной мере насладиться Пуной, остановитесь в недавно открывшемся Pristine Camps после прогулки по окрестностям. Здесь вы получите роскошный опыт этой уникальной части мира.

Интересные занятия в Аргентине

В стране не только многое можно увидеть, но и много интересного сделать. Лучший туристический путеводитель по Аргентине предлагает самые яркие варианты досуга.

Карнавал в Гуалегуайче

Одно из лучших событий, которые вы можете почувствовать в Аргентине. Это уникальное событие проходит перед Пасхой и привлекает тысячи посетителей и местных жителей.

Подготовьте красочные костюмы, украшенные блестками и перьями, чтобы стать частью этого экстравагантного карнавала. Здесь вы можете наслаждаться часами парадов и танцев, пробовать местную еду и напитки и просто забыть обо всем на несколько дней.

Карнавал в Гуалегуайчу – один из лучших способов погрузиться в местную культуру и насладиться ярким и вспыльчивым опытом. Это событие, которое нельзя пропустить.

Рута 40

Грунтовые дороги, лунные пейзажи и красочные фермы ждут вас на Руте 40 в Аргентине! Путешествуйте по этому участку длиной 2360 миль и наслаждайтесь его изменчивыми видами. Для максимального удовольствия от поездки рекомендуем использовать внедорожник. Особенно советуем проехаться по северо-западной дороге от Сальты до Кафаяте – здесь вы найдете виноградники, фермы сушки перца и, конечно, потрясающие лунные пейзажи.

Фестиваль традиций

Аргентина – страна танго. Источник: Pixabay

В первую неделю ноября гаучо приезжают в традиционный город Сан-Антонио-де-Ареко, в 90 минутах севернее Буэнос-Айреса, на Фестиваль традиций. Здесь вы можете увидеть подлинное искусство верховой езды, продемонстрированное гаучо. И ни один такой фестиваль не обходится без бронко и асадо (барбекю)! Наслаждайтесь атмосферой подлинной аргентинской традиции в Сан-Антонио-де-Ареко.

Тихая охота

Если вы хотите попробовать себя в охоте на трюфеле, предлагаем отправиться в маленький сельский городок Эспартильяр, расположенный в пяти часах юго-западнее Буэнос-Айреса на главном трюфельном маршруте Аргентины.

Здесь вы можете присоединиться к Лоле, бретонскому спаниелю, на охоте за трюфелями на землях Trufas del Nuevo Mundo между июнем и концом августа. А потом насладиться трюфельными блюдами в меню из трех блюд. Кстати, если вы окажетесь в соседнем пигуэ в декабре, обязательно посетите мега-вечеринку, где проводится ежегодный конкурс гигантских омлетов!

Советы для путешествий

Попробуйте местную кухню, в том числе аргентинское мясо и вино.

Посетите национальные парки, включая Игуасу и Огненную Землю.

Ознакомьтесь с местной культурой, посетив музеи и исторические достопримечательности.

Проведите время у океана в Мар-дель-Плата или на пляже в Пунта-дель-Эсте в Уругвае.

Не забудьте прогуляться по красивым городам, таким как Буэнос-Айрес, Росарио или Кордова.

Купите товары на рынках и магазинах, где можно найти сувениры, местные продукты и изделия ручной работы.

Берегите свои ценности и не носите с собой большие суммы наличных денег.

Убедитесь, что знаете, где находится ближайшее поселение.

Если вы путешествуете в отдаленные районы страны, позаботьтесь о заранее приобретенных необходимых вещах, таких как еда, вода и лекарства.

Если вы планируете пользоваться общественным транспортом, проверьте расписание и точные остановки, чтобы не заблудиться.

В Аргентине многие магазины и рестораны закрываются с 13:00 до 16:00 по местному времени, поэтому лучше планировать свое время заранее.

Изучите несколько базовых фраз на испанском, чтобы общаться с местными.

Убедитесь, что подготовили документы и при необходимости визу заранее.

Не забудьте, что Аргентина расположена в южном полушарии, поэтому времена года здесь противоположны северным странам. Планируйте дополнительный отпуск летом (декабрь-февраль), если хотите посетить курорты и пляжи.

И, наконец, просто наслаждайтесь путешествием и открытием чрезвычайных мест и впечатлений, предлагаемых Аргентиной.

Счастливых приключений!

Мы надеемся, что наш путеводитель по Аргентине помог вам насладиться яркими красками и уникальным колоритом этой страны.

Аргентина гостеприимно принимает посетителей со всего мира, и мы уверены, что вы захотите вернуться сюда снова, чтобы продолжить открывать этот чудесный уголок нашей планеты! Спасибо за внимание и счастливые путешествия!