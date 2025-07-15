Кремль не знает, как реагировать на ход Трампа и Рютте

Кремлёвцы пытаются скрыть под наигранной бравадой растерянность от ультиматума Трампа о том, что у них есть 50 дней, чтобы начать переговоры с Украиной и перестать стрелять. Песков растерянно заявил 15 июля: "Мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда. Трудно сказать, с чем это связано", и предложил "путину" самому всё это комментировать.

Ведомство лаврова и приписанный к нему медведев, разумеется, стараются уверить, что ни через 50, ни через 150 дней перемирие не подпишут и будут воевать так долго, как им захочется и как начальство велит. Но в кремле понимают, всё очень серьёзно. Трамп ещё 50 дней поддержит дверь открытой, поизображает из себя добрячка-простачка, а потом так хлопнет ей, что в Китае форточки повылетают, а в Бразилии всё заходит ходуном. От этого в кремле и царит растерянность.

Пятьдесят дней, данные Трампом кремлёвцам, истекут около 2 сентября и это случайно совпадает с рядом других календарных событий. С 6 сентября начнётся юбилейная сессия Генассамблеи ООН и генсек Антонио Гутерриш ещё 14 июля сказал, он не против санкций Трампа в 100% пошлин для тех, кто торгует с рашистами. При условии, что их утвердят с соблюдением канонов международного права. Так что, если кремлёвцы до 2 сентября не раздуплятся, то с 6 сентября у них начнутся крупные неприятности в ООН.

Если штабисты Трампа расписали на его страничке в соцсети сценку, как он сообщает жене, что хорошо поговорил по телефону с "путиным" о мире, а потрясённая домохозяйка Мелания отвечает: "Так он же сегодня опять бомбил ещё один город в Украине", то легко представить сцены на Генассамблее в сентябре. Небензя может оттуда не выйти живым, а ООН благословит пошлины и Трампа-миротворца. Даже, если расколется, что не имеет в принципе значения, так как принцип ООН – кто хочет, тот резолюции выполняет, а кто не хочет, тот не выполняет.

Сенат уже заявил, что приостанавливает продвижение своих 500% пошлин и даёт на месяц Трампу полную свободу рук с его 100% пошлинами. В принципе, что 100, что 200, что 500% пошлин одинаково убивают торговлю. Просто 500% звучит более устрашающе и убивает торговлю надёжней.

Для начала Трамп потренируется с 1 августа на Бразилии с 50% пошлинами, чтобы Лулу да Силва прекратил фикцию суда над предшественником и идейным оппонентом Жаиром Болсонару, которого обвиняет в попытке военного переворота три года назад против себя. Переворота никто не видел, но обвинение есть. Болсонару друг Трампа, а он друзей не бросает. Заодно Лулу придётся заплатить за хождение в "колорадке" с "Пу" по Москве в этом году и за заглядывание в рот Си. В общем, если Болсонару до 1 августа не выпустят, то 50% пошлин Лулу прилетят.

Лулу и левенькие провели 11 июля митинг против пошлин США под дивным лозунгом "Бразилия наша" и сожгли на нём чучело Трампа. Но тот никогда не предлагал Бразилии, в отличие от Канады и Гренландии, стать 51-ым штатом. В США просто перестанут пить кофе из Бразилии, и перейдут на колумбийский, панамский и другой. Так как в США не особо ценят вкус кофе, в отличие от Украины, то никто от Трампа бразильские сорта не потребует. Но производители предъяву Лулу выставят, а Милей, президент Аргентины, станет охотно объяснять бразильцам преимущества анархизма и рынка перед строем госбюрократии. Анархистов в Бразилии хватает, и некоторые из них сражаются и погибли в Украине на войне с рашистами.

Так что, Трамп вместе с Рютте сделали в понедельник действительно глобальный ход, который затронет всех. Кая Каллас осталась несколько недовольна и заметила, что 50 дней на размышления для кремлёвцев, это много.

Кремлёвцы в мае заявили, "путин" в последние дни августа полетит в Пекин, чтобы отметить 2 сентября вместе с Си Цзиньпином день победы над Японией. Теперь "путину" придётся узнать у Си Цзиньпина, не обидится ли Компартия на Москву за то, что Трамп из-за неё может резко закрыть рынки США и Европы для товаров из Китая. Закрыть в тот момент, когда Литва собралась помириться с Китаем и перестать де-факто признавать Тайвань отдельным государством.

"Путину" предстоит узнать у Пекина под занавес не только ответ на вопрос, как ему реагировать на ультиматум Трампа, но и что делать с учениями Запад-2025, намеченными на середину сентября. Может плюнуть и не проводить или может быть лучше напасть на Евросоюз?

Третье событие начала сентября – утверждение в США нового госбюджета. Трамп уже хочет поднять в нём расходы на оборону до 925 млрд. с 895 млрд. долларов Байдена и без обсуждения вопроса, должен ли Пентагон оплачивать детям военных процедуры по смене пола. Если кремлёвцы за 50 дней не раздуплятся, то Трамп предложит Конгрессу обсудить вопрос, а не разбомбить ли нам в перспективе Москву, так как Байден с Зеленским в 2022 г. это не сделали. Пробный шар через "Файнэншл Таймс" в этом направлении уже полетел, а на исходе лишь один день из пятидесяти.

Трамп слово держит. Перед инаугурацией обещал "накачать" Украину оружием, если Москва не прекратит стрелять. Так как не прекратила, то решил, что пора дать и начал с ревизии складов. Он всё-таки специалист по строительству, а не разрушению, и хочет лично выбрать правильные инструменты для работы. В результате начинают появляться списки, а Трамп тоном знатока говорит, "Пэтриоты" это хорошо, но у них есть недостатки и их мало, и для перехвата баллистики можно использовать авиацию. Так вроде, удобней и дешевле.

Поскольку Трамп убедил союзников по НАТО, что им целесообразно покупать у США оружие для защиты от агрессии РФ, то с осени запустится ещё один процесс, болезненный для кремлёвцев. Все партии в Европе, правящие и оппозиционные, встанут перед выбором – закупать оружие только за свои или за 280 млрд. замороженных денег РФ тоже. Так как избиратели скажут, если РФ напала на Украину, то пусть и платит за это, а партии чутки к мнению избирателей, то осенью эта тема вновь станет мейнстримом при утверждении госбюджетов в Европе. Разумеется, если кремлёвцы к сентябрю не раздуплятся или в их активе не будет как минимум завершённый обмен пленными "всех на всех" и месяц без бомбардировок городов Украины. Но с пленными они ведут себя хуже, чем банда Хамас.

Всё это более чем очевидные вещи, а не инсайды, и их очевидность вгоняет кремлёвцев сейчас в растерянность, в тоску и в безнадёгу. Им ещё повезло, что Макрон отмечал 14 июля день взятия Бастилии и не смог присоединиться к выступлению Трампа и Рютте, как хотел и планировал.