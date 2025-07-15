Летние сокращения автобусных маршрутов в Кембриджшире и Бедфордшире затрудняют доступ к открытым туристическим локациям

С конца июля по август 2025 года в Кембриджшире и Бедфордшире произойдут значительные изменения в автобусном сообщении. С 27 июля в Бедфордшире будет отменен маршрут 51, курсирующий между Бедфордом, Клепхэмом и Окли, из-за стабильно низкого спроса. В Кембриджшире с 31 августа начнется более широкая реструктуризация после координации между компанией Stagecoach East и Объединенными властями Кембриджшира и Питерборо. Некоторые сельские и школьные маршруты будут отменены, а другие пересмотрены, чтобы лучше соответствовать спросу пассажиров.

Сокращение маршрутов связано с ростом операционных расходов на £1 миллион ежегодно из-за изменений в системе национального страхования. Чтобы поддерживать основные операции, будут внесены следующие изменения:

Маршруты 604, 606 и 607 (школьные перевозки) будут отменены из-за низкого количества пассажиров.

Маршрут 33 будет курсировать только между Уиттлси и Питерборо, сосредоточиваясь на прямом доступе в больницу и отменив остановки в Марче и Ремге.

Маршрут 9 будет передан под надзор CPCA для возможного перераспределения новому оператору.

Чтобы уменьшить пробки и соответствовать реальному спросу, маршрут 8A будет работать по обновленному расписанию.

Путешественники, полагающиеся на общественный транспорт для посещения природных достопримечательностей, могут столкнуться с новыми ограничениями. Сокращение сообщения вблизи Гантингдона усложнит доступ в Кантрийный парк Хинчинбрук, известный своими озерами и пешеходными тропами. Посетителям из сельских районов может быть труднее добраться до речных троп Грантчестер Медоуз в Кембридже. Уменьшение количества рейсов на маршрутах в Нене Парк может ограничить доступ для тех, кто зависит от общественного транспорта.

Однако некоторые изменения принесут практические преимущества для регулярных путешественников. Обновленный маршрут 33 обеспечивает упрощенное сообщение с Водным спортивным центром Ферри Медоуз, находящимся в нескольких минутах ходьбы от больницы Питерборо. Обновленный маршрут 8A продолжает поддерживать доступ в Кантрийный парк Милтон, популярное место для велоспорта и наблюдение за птицами. Маршрут 13 останется активным в пиковые часы, что позволит посетителям добраться до Кантрийного парка Вандлбери, спокойной зоны с живописными тропинками к югу от Кембриджа.

Эти изменения отражают стратегическое смещение в сторону концентрации ресурсов там, где спрос стабильный. Путешественникам без собственного автомобиля, которые планируют поездки в природные достопримечательности, придется адаптироваться к новым расписаниям и измененным маршрутам. Хотя некоторые районы получат улучшенное сообщение, другие станут менее доступными, что потребует более тщательного планирования и гибкости в организации путешествий.