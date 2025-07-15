Ключевое заявление Трампа – это оружие
Услышав новый ультиматум Трампа наша экспертная среда начала соревноваться в том, как лучше сказать, что Трамп нас намахал. Давайте попробуем разобраться, так ли это?
- Ключевое заявление Трампа – это оружие. Напомню нашим рыбкам-гупе, что две недели назад вы проклинали Трампа, что оружия нет.
- Теперь о санкциях. Закон Грэмма в нынешнем виде не заработает. Потому что он предполагает ссору с Индией и Китаем. Трамп это прекрасно понимает. И потому не торопится.
Если немного шире: почему Трамп не торопится?
- в Белом доме понимают, что страны Персидского залива наращивают (постепенно) добычу нефти;
– Россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить добычу существенно не смогла и не сможет;
- Вашингтон ждет санкций ЕС о ценовом потолке на нефть, чтобы ударить по России (сузить рынки) руками Европы.
– Вытеснить Россию полностью с нефтяного рынка мира невозможно. Максимум, что можно сделать – уменьшить их долю на 15-20%! за 6-12 месяцев. И, похоже, это то, что будет пробовать делать администрация Трампа.
- Есть ли еще какой-нибудь план в Белом доме? Я могу ошибаться, но мне кажется нет. Именно это наша главная проблема, а не то, что сегодня не введены не заработанные санкции.
- Я остаюсь при мнении, что ключевые вещи, которые могут повлиять на Путина – это переговоры Китай-США и ЕС-Китай. А эти переговоры продлятся как минимум несколько месяцев. И это еще один фактор, почему Трамп не будет спешить. Тем более что в Белом доме считают, что падение российской эуономики ускорится и без санкций Грэма (читайте пункт 2).
- Есть еще один фактор, за которым нужно следить. К сожалению, пока мы не понимаем, чем завершились переговоры Лаврова в Пхеньяне. Это тот фактор, который может резко усложнить ситуацию.