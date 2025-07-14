Путеводитель по греческим островам: какие выбрать для отпуска, как передвигаться и где остановиться

Многие путешественники, планируя отпуск на греческих островах, не до конца понимают их особенности, расположения, не знают о способах передвижения между ними и доступности туристической инфраструктуры. Организация самостоятельного путешествия в Грецию может быть сложной, особенно когда речь идет о навигации и некоторых деталях, включая посещение нескольких островов. Всего в Греции насчитывается около 200 обитаемых островов, а общее количество достигает 6 тысяч. Каждый из них имеет свои привлекательные стороны, характер, памятки и особенности. Все острова поделены на 6 основных групп и остров Крит. Планировать отпуск в Греции легче в пределах одного архипелага, чем перемещаться между группами. Чтобы облегчить планировку, воспользуйтесь этим путеводителем по греческим островам. Он содержит краткие описания лучших островов для посещения и несколько советов для путешественников: как добраться до острова и материка, какие достопримечательности посмотреть и интересные места для проживания во время путешествия по греческим островам.

Как добраться до греческих островов?

Многие греческие острова достаточно велики, чтобы иметь собственные аэропорты. Однако, конечно, не все они международные. Некоторые острова обслуживаются внутренними рейсами для поездок между островами или из столицы. Передвижение между островами удобно совершать паромы, особенно в пределах одной группы. Если вы прилетаете в Афины, лучший способ спланировать путешествие в Грецию — арендовать автомобиль в столице и проехать по материку до парома, а оттуда морем до вашего архипелага. Вы также можете арендовать автомобиль на островах, если у вас есть международное водительское удостоверение.

Когда лучше всего посещать греческие острова?

Оптимальное время для посещения с хорошей погодой и без толп – май, июнь и сентябрь. С середины июня по середину октября — высокий сезон. В настоящее время увеличивается количество паромных маршрутов, авиарейсов, открытых пляжных баров и ресторанов. Но туристов гораздо больше, а цены растут. Погода также несколько варьируется в зависимости от острова. Например, Крит привлекает теплой погодой круглый год, так что сюда можно приезжать поздней осенью или зимой. На Санторини с ноября по март – низкий сезон, туристов очень мало, но Гидра принимает гостей круглый год. Зная основные характеристики острова, вам будет легче составить план поездки в Грецию.

Острова Киклады

Санторини славится роскошными курортами. Источник: Pixabay

Этот архипелаг включает некоторые из основных туристических направлений греческих островов – Санторини и Миконос. В общей сложности он насчитывает 220 островов, но только 24 из них населены. Их белые церкви с голубыми куполами и затененные узкие улочки, украшенные бугенвилиями, отражают типичную греческую картину.

Миконос привлекает туристов оживленной ночной жизнью, культовыми ночными клубами и отличными пляжами. Но не менее интересное место можно увидеть в центре острова. Здесь расположена очаровательная деревня с извилистыми улицами, которые столетия назад были спроектированы для защиты от пиратов, и старые ветряные мельницы. Санторини рекомендуют почти все путеводители по греческим островам как одно из лучших направлений для медового месяца. Атмосфера здесь проникнута романтикой, роскошью и прекрасным вином — здесь известны винодельни Santo, Venetsanos и другие. Кроме основных островов есть много других, не менее интересных. Милос славится пещерами Клефтико и пляжами с мистической атмосферой, на Тиносе стоит увидеть знаменитую церковь Девы Марии, а острова Куфонисия, Схинуса, Донуса и Ираклия, входящие в группу Малых Кикладов, идеально подходят для кемпингового отдыха. Вы можете организовать отличный план отпуска в Греции как на больших островах, так и на крошечных, таких как Сикинос, с минимальным количеством туристов.

Как добраться

Туристический сезон здесь длится с середины апреля по середину октября с пиком в летние месяцы. Санторини и Миконос располагают аэропортами, принимающими международные и внутренние рейсы. Острова соединены с Афинами, портом Пирей скоростным паромом.

Где остановиться

На Санторини путеводитель по Греции предлагает отели среди знаменитых бело-голубых домов на скалах, таких как Andronis Luxury Suites или Santorini Sky в старом Пиргосе. Для медового месяца посмотрите роскошные и романтические Grace Hotel, Auberge Resorts Collection или Andronis Concept Wellness Resort. На Миконосе остановитесь в роскошном отеле The Wild Hotel by Interni с приватным пляжем или выберите апартаменты с частным бассейном для медового месяца в Калесма-Миконос. На других островах Киклад ищите роскошные атмосферные бутик-отели или семейные апартаменты и виллы.

Крит

Самый большой среди греческих островов, многие путешественники ошибочно считают Крит отдельной страной из-за его подлинных обычаев, кухни и климата. Остров протяженностью 160 миль расположен примерно на полпути между Европой и Африкой и является полноценным направлением для отпуска. Здесь достаточно увлекательных приключений и интересных мест, чтобы спланировать полноценный отдых в Греции. Это будет гораздо удобнее, чем распылять энергию на путешествия на другие острова.

На Крите много уникальных занятий, которых не найти на других греческих островах. Исследуйте удивительные пляжи – Элафониси с розовым песком или Элунда с известными 5-звездными ночными клубами. Отправляйтесь на несколькочасовой поход по ущелью Самария или исследуйте тропы, покрытые дикими цветами, в горных селах. Посетите руины дворца Кноссоса, известного мифическим чудовищем Минотавром, и отведайте критские вина в винодельне Boutaris.

Как добраться

Остров имеет два аэропорта, так что вы можете прилететь из Афин или других стран. Поскольку остров большой (поездка из одного конца в другой займет 6 часов), удобнее арендовать автомобиль для передвижения.

Где остановиться

Поселитесь на полуострове Элунда, который называют критской "Французской Ривьерой". Местные роскошные курорты, такие как Relais & Chateaux Elounda Mare или Cayo Exclusive Resort & Spa, окружены оливковыми рощами и песчаными пляжами. Вблизи Ираклиона посмотрите венецианский городок Ретимно с историческими бутиками-отелями, такими как Casa Delfino, расположенным в отреставрированном особняке XVII века.

Острова Саронического залива

Планируя поездку в Грецию без дальних переездов от Афин, рассмотрите ближайшую в столицу группу островов. Она включает настоящие жемчужины – самые живописные острова, известные только европейским туристам и незнакомые путешественникам из других континентов. Остров Спецес привлекает сосновыми лесами и гаванями с пришвартованными яхтами. Для семейного отдыха отправляйтесь на Порос с большим волшебным городом, центром которого является часовая башня и затененными пляжами, привлекающими любителей парусного спорта. Остров Эгина, самый близкий к Афинам, удивляет туристов собственными руинами, храмом Афины Афайи и четырьмя песчаными пляжами. Гидра — один из маленьких островов с уникальной архитектурой, свободный от автомобилей, приравнивающийся к достопримечательностям национального значения.

Как добраться

Из Афин до островов Саронического залива можно добраться из порта Пирей многочисленными катерами на подводных крыльях.

Где остановиться

На Гидре и Спецесе есть интересные переоборудованные капитанские дома в отеле, такие как Cotommatae или Orloff Resort. На Поросе стоит остановиться в традиционной островной вилле, такой как Sto Roloi, или более роскошном Sirene Blue Resort. На Эгин лучше всего арендовать коттедж на выходные. Роскошное жилье можно найти на берегу гавани Спецеса в Poseidonion Grand Hotel.

Ионические острова

Следующая группа в нашем путеводителе по греческим островам известна как Семь островов или Эптаниса. Самый известный среди них – Корфу, чей старый город охраняется ЮНЕСКО. Но другие острова также популярны среди туристов благодаря подлинной культуре, искусству, архитектуре и кухне. Крошечный Паксос, покрытый оливковыми деревьями, привлекает тремя живописными заливами, тогда как его сосед Антипаксос славится кристально чистыми водами. Добавьте самый большой остров группы, Кефалония, к вашим планам путешествия по Греции, чтобы увидеть диких лошадей, гуляющих по горе Энос. На Закинтосе знаменитый пляж с затонувшим кораблем доступен только с моря, а также здесь есть живописные голубые пещеры. Лефкада соединена с континентальным мостом. Здесь одни из лучших пляжей Греции, а в центре острова – лесные деревни. Китера по виду больше похожа на Киклады, тогда как Итака, несмотря на свою славу благодаря "Одиссее", остается малоисследованной.

Как добраться

Планируя поездку в Ионические острова, ищите рейсы в аэропорты Корфу, Закинтоса, Китера и Кефалонии. Они принимают внутренние рейсы из Афин, международные авиалинии и чартеры.

Где остановиться

На Корфу есть хороший выбор жилья, от роскошных курортов, таких как Grecotel Corfu Imperial, до исторических поместий в тосканском стиле, таких как Pelecas Country Club. На Кефалонии можно остановиться за пределами города в живописном Arte Hotel Emelisse. В северной части Закинтоса тихий Nobelos Hotel возле голубых пещер подходит для семейного отдыха, тогда как для более оживленного досуга выберите шикарный оазис Porto Zante Villas & Spa на восточном побережье.

Острова Спорады

Греческие острова, такие как Скиатос, известны своими прекрасными пляжами. Источник: Pixabay

Если вы планируете поездку в Грецию в 2023 году с активным отдыхом, обратите внимание на острова Спорады. Эта группа из 24 островов расположена у северо-восточного побережья Греции. Лишь 4 из них населены: покрытые темно-зелеными сосновыми лесами с песчаными пляжами и белыми церквями. Местный туризм предлагает много интересных активностей на свежем воздухе: парусный спорт, плавание, морской каякинг, пешие прогулки, велоспорт, пляжные развлечения и подводное плавание.

Лучший путеводитель по Греции не может игнорировать Скиатос, известный золотыми песчаными пляжами и ночной жизнью. Более спокойный Скопелос предлагает заливы с белой галькой, традиционные деревни, окруженные дубовыми лесами, и много возможностей для дайвинга благодаря затонувшим кораблям у побережья Национального морского парка. Алонисос предлагает отличные места для рыбалки и наблюдения за птицами и средиземноморским тюленем. На Скиросе следует изучить местные ремесла и керамику, посетить церкви и столицу Хора на вершине горы с венецианским замком.

Как добраться

Прямые рейсы в Скирос и Скиатос есть из Афин. Также есть паром из Салоник в Скиатос. Летом все четыре острова можно добраться из материкового порта Агиос Константинос на катере на подводных крыльях. Острова соединены между собой паромами или лодками.

Где остановиться

Популярный вариант проживания на всех островах – частные виллы. К примеру, на Алонисосе Poikilma Villas предлагает апартаменты с частными бассейнами. Кроме того, отель предлагает полный спектр услуг, в том числе семейный Atrium на Скиатосе или пляжный Adrina Resort на Скопелосе.

Северо-восточные острова в Эгейском море

Организуйте свой отпуск в Греции с историческими и природными достопримечательностями на группе из 13 островов, ближайших к побережью Турции. Самые известные из них - Икария, Лемнос, Хиос, Самос и Лесбос. На Лесбосе можно увидеть окаменевший лес и величественный замок на вершине, на Лемносе – песчаные дюны, вулканические скалы и древний город Ифестия. На Икарии туристов привлекают замечательные термальные источники, на Самосе – археологические достопримечательности храма Геры и акрополь на Тасосе. Путеводитель по планированию отпуска в Греции не может обойти стороной пляжные активности на этих островах. Для плавания трудно найти что-то лучшее, чем заливы Сейтан на Самосе, белые песчаные побережья Икарии и пляжи Кипоса на Самотраке и Ватера на Лесбосе. Лемнос и его пляж Кером любимы среди любителей водных видов спорта, поскольку это одно из лучших мест в Европе для виндсерфинга и кайтсерфинга.

Как добраться

У Лемноса, Самоса и Лесбоса есть международные аэропорты, тогда как Хиос и Икария обслуживаются внутренними рейсами. До островов можно добраться паромами из порта Пирей в Афинах.

Где остановиться

На Хиосе вы можете путешествовать по времени, остановившись в Argentikon Luxury Suites Hotel в имении XVI века. На Самосе открываются потрясающие морские виды в отелях, таких как Armonia Bay, на Икарии – пляжные виллы, такие как Toxotis, или сафари-палатки в Surf Club на Лемносе.

Острова Додеканес

Посетите древние руины на острове Линдос. Источник: Pixabay

"Dodeka" с греческого означает 12, поэтому сразу понятно, что этот архипелаг состоит из 12 основных островов, а также разбросанных меньших. Главные туристические места, включенные в каждый путеводитель по греческим островам, расположены на двух крупнейших - Родосе и Косе. Остальные из дюжины менее популярны для путешествий и более спокойны.

Родос сохраняет свою привлекательность для туристов благодаря хорошо сохранившемуся крепостному городу. Здесь можно увидеть древнюю синагогу и замки крестоносцев, а в городке Линдос – древний греческий акрополь и средневековая деревня. Интересная архитектура также есть на островах Касос, Кастелоризо и Астипалея. На Карпатосе отличные возможности для походов и виндсерфинга. Отправляйтесь на Лерос для подводного дайвинга: у его побережья можно увидеть затонувшие корабли со времен Второй мировой войны.

Как добраться

На Родосе и Косе есть международные аэропорты. Внутренние рейсы доступны в Карпатос, Калимнос и Астипалею. Паромы ко всем 12 островам курсируют из порта Пирей.

Где остановиться

Многие интересные исторические здания на греческих островах служат приютом для туристов, планирующих отпуск в Греции. К примеру, на Родосе отель Melenos Lindos в здании XVII века под мозаичной крышей предлагает великолепные морские виды.