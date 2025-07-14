Croatia Airlines запускает прямые рейсы между Миланом и Загребом

Путешественники, отправляющиеся из северной Италии в Хорватию, теперь имеют новый маршрут для рассмотрения. Прямые рейсы между Миланом Мальпенсом и Загребом запланированы трижды в неделю и будут действовать до конца октября. Это сезонное сообщение создает новый мост между двумя городами, сокращая время в пути и предлагая простой способ добраться до хорватской столицы в пик туристических месяцев.

Пассажиры, вылетающие из Мальпенсы, сейчас могут забронировать билеты по сниженной цене в течение ограниченного времени. Согласно условиям:

Бронирование необходимо произвести до 25 октября.

Путешествие должно состояться между 1 июля и 25 октября.

Авиакомпания предлагает скидку по промокоду MALPENSA15, который можно применить при бронировании.

Хотя предложение временное, оно дополняет запуск прямого рейса, совершая путешествие между Италией и юго-восточной Европой более практичным для тех, кто хочет избежать длительных пересадок или косвенных маршрутов.

Парк Зриневац часто становится первым тихим местом для прибывающих в Загреб. Он расположен прямо в центре города и предлагает спокойное пространство с деревьями, лавками и фонтанами. Через несколько минут пешком можно добраться до площади Бана Иосифа Елачича — главной точки встречи города, где проходят местные жители, происходят события, и откуда обычно начинаются прогулки по городу.

Башня Лотрщак тихо спрятана в верхней части Загреба. Каждый день в полдень пушечный выстрел отмечает время, продолжая ритуал, берущий начало в XIX веке. Неподалеку Музей разорванных отношений предлагает небольшую, но трогательную коллекцию предметов, рассказывающих личные истории со всего мира.

Башня Лотрщак отмечает полдень традиционным выстрелом. Источник: unsplash

Благодаря новому прямому маршруту короткая поездка в Загреб на выходные или спонтанный отдых ощущается более быстрое решение, чем сложный план. Этот маршрут также делает Загреб более доступным для путешественников, которые могли бы его проигнорировать в пользу более известных направлений. Для многих этот рейс устраняет необходимость в пересадках и помогает перенести внимание с побережья Хорватии на ее внутреннюю столицу.