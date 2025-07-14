Война – очень удобный способ быстро решить чью-то персональную проблему.

Парадокс ситуации с Виталием Шабуниным состоит в том, что его хотят посадить те, которых должно было, но не захотело посадить НАБУ, созданное Виталием.

Можно долго обсуждать, является ли эта конкретная ситуация в правовом поле, насколько морально-нравственны действия с обеих сторон.

Сам поэтому проходил не раз: одни сочувствовали и поддерживали, некоторые злорадствовали, большинство — молчали.

Согласен, эмоционально это неприятно, даже унизительно, когда к тебе врываются люди в балаклавах. И в этот момент безразлично, будь то ДБР или НАБУ.

Однако неконтролируемые эмоции в политике — это для бездарей. Ты же понимаешь, что тебя преследуют по форме, а не по существу.

Ты искренне пытался сделать лучше для страны, где получалось хорошо, где ошибался. В то же время весь властный ресурс в определенный момент сваливается на тебя, чтобы смешать тебя с дерьмом. Потому что твои реформы им не нужны.

Как говорил мне один человек, которого я очень чту: " Володю, я готов! Но, готова ли нация? Если нацию устраивают постоянные сказки и фейки, кто я такой, чтобы ее менять ".

Самая большая трагедия состоит в том, что за 34 года новейшей истории мы так и не смогли построить эффективное государство, за что сегодня платим страшную цену.

Куча настоящих героев на фронте и ни одного — во власти.

Я пишу этот пост не для того, чтобы что-нибудь изменить. Просто когда меня догоняли — Виталий молчал. Я молчать не хочу, потому что в демократическом государстве нужно дискутировать, даже с оппонентами, а не затыкать им рот любым способом.

Уверен, это дело против Шабунина ничем не завершится, никто никого не посадит. Как и не породит героя.

Но все же КАБов бы я опасался и броник не снимал. Война – очень удобный способ быстро решить чью-либо персональную проблему.