Eurostar обновляет маршрут: новые ежедневные рейсы между Лондоном и Амстердамом

Начиная с 15 декабря 2025 года, Eurostar запустит пять прямых ежедневных поездов по каждому направлению между Лондоном и Амстердамом. Дополнительный ежедневный рейс стал возможным после полного открытия недавно расширенного терминала в Амстердаме в начале этого года, который теперь обеспечивает большую пропускную способность для пассажиров и улучшенное расписание. Это изменение знаменует структурное обновление частоты движения пассажиров между двумя городами по железной дороге.

Это решение принято на фоне роста популярности этого маршрута, ведь количество пассажиров выросло на 18 процентов с января. Благодаря расширенной вместимости более 650 пассажиров на поезд, обновленное расписание направлено на удовлетворение растущего интереса к трансграничным железнодорожным путешествиям, особенно на одном из самых оживленных международных железнодорожных маршрутов Европы. Это изменение является частью более широкой тенденции к более регулярным и частым железнодорожным сообщениям в Западной Европе.

Новое расписание добавляет пятый ежедневный рейс. Источник: Eurostar

Прибывающие в Лондон пассажиры сходят на международном вокзале Сент-Панкрас, расположенном рядом с Британской библиотекой, которая предлагает публичные выставки и тихие зоны, открытые в течение недели. Через несколько минут пешком находится Coal Drops Yard, где бывшие промышленные склады превращены в пространство с небольшими магазинами, местными кафе и периодическими событиями под открытым небом. Путешественники из таких городов, как Кембридж или Брайтон, могут добраться до Лондона вовремя для вечерних поездов, используя регулярные региональные сообщения.

Прибывая в Амстердам, путешественники выходят прямо в центре города. От вокзала в нескольких минутах можно дойти до Восточных доков — района с широкими променадами, бывшими складами и современными мостами. Для более спокойного отдыха путешественники могут прогуляться в район Плантейдж, где зеленые зоны предлагают передышку от городского шума, а любознательные посетители могут исследовать исторический зоопарк и ботанический сад города. Центральное расположение вокзала также облегчает доступ к паромным терминалам или региональным поездам в другие нидерландские города.

Центру Амстердама теперь легче добраться. Источник: unsplash

Введение пятого поезда в день позволит более равномерно распределить спрос на путешествия в течение дня, предлагая более практичные варианты для однодневных поездок, ночевок или пересадок на другие европейские направления. Поскольку пограничный контроль осуществляется непосредственно на вокзалах, а терминалы расположены в центре городов на обоих концах маршрута, этот маршрут остается одним из самых удобных международных железнодорожных коридоров для путешественников из Великобритании и Нидерландов.