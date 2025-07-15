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Кремль не знає, як реагувати на хід Трампа та Рютте

Сергій КлимовськийСергій Климовський

Кремль не знає, як реагувати на хід Трампа та Рютте
Кремль не знає, як реагувати на хід Трампа та Рютте

Кремлівці намагаються приховати під награною бравадою розгубленість від ультиматуму Трампа про те, що мають 50 днів, щоб розпочати переговори з Україною і перестати стріляти. Пєсков розгублено заявив 15 липня: "Ми поки що не отримуємо сигналів за термінами третього раунду. Важко сказати, з чим це пов'язано", і запропонував "путіну" самому все це коментувати.

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Ведомство лаврова и приписанный к нему медведев, разумеется, стараются уверить, что ни через 50, ни через 150 дней перемирие не подпишут и будут воевать так долго, как им захочется и как начальство велит. Но в кремле понимают, всё очень серьёзно. Трамп ещё 50 дней поддержит дверь открытой, поизображает из себя добрячка-простачка, а потом так хлопнет ей, что в Китае форточки повылетают, а в Бразилии всё заходит ходуном. От этого в кремле и царит растерянность.

Пятьдесят дней, данные Трампом кремлёвцам, истекут около 2 сентября и это случайно совпадает с рядом других календарных событий. С 6 сентября начнётся юбилейная сессия Генассамблеи ООН и генсек Антонио Гутерриш ещё 14 июля сказал, он не против санкций Трампа в 100% пошлин для тех, кто торгует с рашистами. При условии, что их утвердят с соблюдением канонов международного права. Так что, если кремлёвцы до 2 сентября не раздуплятся, то с 6 сентября у них начнутся крупные неприятности в ООН.

Если штабисты Трампа расписали на его страничке в соцсети сценку, как он сообщает жене, что хорошо поговорил по телефону с "путиным" о мире, а потрясённая домохозяйка Мелания отвечает: "Так он же сегодня опять бомбил ещё один город в Украине", то легко представить сцены на Генассамблее в сентябре. Небензя может оттуда не выйти живым, а ООН благословит пошлины и Трампа-миротворца. Даже, если расколется, что не имеет в принципе значения, так как принцип ООН – кто хочет, тот резолюции выполняет, а кто не хочет, тот не выполняет.

Сенат уже заявил, что приостанавливает продвижение своих 500% пошлин и даёт на месяц Трампу полную свободу рук с его 100% пошлинами. В принципе, что 100, что 200, что 500% пошлин одинаково убивают торговлю. Просто 500% звучит более устрашающе и убивает торговлю надёжней.

Для начала Трамп потренируется с 1 августа на Бразилии с 50% пошлинами, чтобы Лулу да Силва прекратил фикцию суда над предшественником и идейным оппонентом Жаиром Болсонару, которого обвиняет в попытке военного переворота три года назад против себя. Переворота никто не видел, но обвинение есть. Болсонару друг Трампа, а он друзей не бросает. Заодно Лулу придётся заплатить за хождение в "колорадке" с "Пу" по Москве в этом году и за заглядывание в рот Си. В общем, если Болсонару до 1 августа не выпустят, то 50% пошлин Лулу прилетят.

Лулу и левенькие провели 11 июля митинг против пошлин США под дивным лозунгом "Бразилия наша" и сожгли на нём чучело Трампа. Но тот никогда не предлагал Бразилии, в отличие от Канады и Гренландии, стать 51-ым штатом. В США просто перестанут пить кофе из Бразилии, и перейдут на колумбийский, панамский и другой. Так как в США не особо ценят вкус кофе, в отличие от Украины, то никто от Трампа бразильские сорта не потребует. Но производители предъяву Лулу выставят, а Милей, президент Аргентины, станет охотно объяснять бразильцам преимущества анархизма и рынка перед строем госбюрократии. Анархистов в Бразилии хватает, и некоторые из них сражаются и погибли в Украине на войне с рашистами.

Так что, Трамп вместе с Рютте сделали в понедельник действительно глобальный ход, который затронет всех. Кая Каллас осталась несколько недовольна и заметила, что 50 дней на размышления для кремлёвцев, это много.

Кремлёвцы в мае заявили, "путин" в последние дни августа полетит в Пекин, чтобы отметить 2 сентября вместе с Си Цзиньпином день победы над Японией. Теперь "путину" придётся узнать у Си Цзиньпина, не обидится ли Компартия на Москву за то, что Трамп из-за неё может резко закрыть рынки США и Европы для товаров из Китая. Закрыть в тот момент, когда Литва собралась помириться с Китаем и перестать де-факто признавать Тайвань отдельным государством.

"Путину" предстоит узнать у Пекина под занавес не только ответ на вопрос, как ему реагировать на ультиматум Трампа, но и что делать с учениями Запад-2025, намеченными на середину сентября. Может плюнуть и не проводить или может быть лучше напасть на Евросоюз?

Третье событие начала сентября – утверждение в США нового госбюджета. Трамп уже хочет поднять в нём расходы на оборону до 925 млрд. с 895 млрд. долларов Байдена и без обсуждения вопроса, должен ли Пентагон оплачивать детям военных процедуры по смене пола. Если кремлёвцы за 50 дней не раздуплятся, то Трамп предложит Конгрессу обсудить вопрос, а не разбомбить ли нам в перспективе Москву, так как Байден с Зеленским в 2022 г. это не сделали. Пробный шар через "Файнэншл Таймс" в этом направлении уже полетел, а на исходе лишь один день из пятидесяти.

Трамп слово держит. Перед инаугурацией обещал "накачать" Украину оружием, если Москва не прекратит стрелять. Так как не прекратила, то решил, что пора дать и начал с ревизии складов. Он всё-таки специалист по строительству, а не разрушению, и хочет лично выбрать правильные инструменты для работы. В результате начинают появляться списки, а Трамп тоном знатока говорит, "Пэтриоты" это хорошо, но у них есть недостатки и их мало, и для перехвата баллистики можно использовать авиацию. Так вроде, удобней и дешевле.

Поскольку Трамп убедил союзников по НАТО, что им целесообразно покупать у США оружие для защиты от агрессии РФ, то с осени запустится ещё один процесс, болезненный для кремлёвцев. Все партии в Европе, правящие и оппозиционные, встанут перед выбором – закупать оружие только за свои или за 280 млрд. замороженных денег РФ тоже. Так как избиратели скажут, если РФ напала на Украину, то пусть и платит за это, а партии чутки к мнению избирателей, то осенью эта тема вновь станет мейнстримом при утверждении госбюджетов в Европе. Разумеется, если кремлёвцы к сентябрю не раздуплятся или в их активе не будет как минимум завершённый обмен пленными "всех на всех" и месяц без бомбардировок городов Украины. Но с пленными они ведут себя хуже, чем банда Хамас.

Всё это более чем очевидные вещи, а не инсайды, и их очевидность вгоняет кремлёвцев сейчас в растерянность, в тоску и в безнадёгу. Им ещё повезло, что Макрон отмечал 14 июля день взятия Бастилии и не смог присоединиться к выступлению Трампа и Рютте, как хотел и планировал.

Джерело:facebook.com

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