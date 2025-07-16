Сегодня небольшая социальная зарисовка. Я очень люблю социальные истории, но это даже на историю не тянет. Да – одна зарисовка однажды из ОРДЛО. Просто, наверное, уже, как констатация факта, не больше не меньше.

У местного, подчеркиваю это слово, жителя в городе, где я жила – Свердловск (Довжанск) Луганской области, семейная пара с ребенком спросила, где в городе туалет, потому что они не местные и не могут найти. К сожалению, туалета поблизости не было, потому что этот сквер начали строить при укро-хунте и не закончили, а асвабадитили даже не продолжили благоустройство.

Можно было бы написать о том, что все строительство на Луганщине прекратилось с 2014 года, акцентировать на том, что город после "асвабаждения" сидит без воды, свет по графику, парки и скверы зарастают амброзией, а мусор и вши стали визитной карточкой ОРДДО, но я уже писала об этом.

Можно было бы многое написать о том, что россияне и туалеты, это не встречающиеся параллели, потому что россия, страна где у людей отсутствует культура туалетной комнаты, а многие россияне до сих пор не знают о наличии туалетной бумаги и никогда в жизни не видели унитаза, смыва и вообще ванной комнаты, но я тоже об этом.

Для меня в этой ситуации важным нюансом стало то, о чем я только начала писать, но становится все больше и больше. Семейная пара с ребенком были из Орла.

Если в ОРДЛО будет стоять 5 человек, 3 из них будут приезжими россиянами. Для россиян, особенно семейных, особенно из русского замка, ОРДЛО рай на земле: дешево, тепло, много овощей и фруктов.

Ну, и жилье бесплатно, и работа с хорошей зарплатой и переселенческими. В ОРДЛО на работу в коммунальную или в сферу управления берут исключительно россиян, местного места нет.

Россия завалила своим мусором весь Донбасс – это теперь фраза, имеющая два содержания.

С России на оккупированные территории везут бытовой и биологический мусор, то есть россиян. Для этих "переселенцев" в ОРДЛО строят жилище и "национализируют" то, что бросили мы, беженцы. Все дома, дома, недвижимость, которую "республика" определила как "бесхозное" имущество, бесплатно раздают россиянам, приехавшим в ОРДЛО работать или воевать.

Псков, Тива, Орел, Питер, Архангельск, Красноярск… география приехавших из России в ОРДЛО очень велика. Большинство наехавших радуются этой возможности, потому что – дешево, бесплатно, вкусно, тепло, очень качественные дома.

В детсадах и школах ситуация еще хуже: на 10 детей только 2 родившихся от жителей Луганщины или Донетчины (то есть мать и отец местные), другие дети или родившиеся местными женщинами в возрасте от 14 до 45 лет от россиян – военных, или дети приехали из России с родителями.

Эти изменения раздражают местных, ибо не такую себе "народную республику" представляли. Особое раздражение вызывает то, что местным трудно устроиться на работу или получить жилье, а россиянам все двери открыты.

По ОРДЛО очень много женщин в хиджабе или никабе. И хотя всю жизнь в мультикультурном, мультинациональном Донбассе шовинизм всегда был моветоном, сейчас местные раздражают особенности многонациональных россиян.

Каков шовинизм, когда на улице, где я жила, ул. Нахимова в Свердловске, рядом со мной жили молдаване, латвийцы, дагестанцы, ассирийцы, кубанские казаки, цыгане, таджики, русские из разных федеральных округов и областей россии. Все они приехали на Донбасс во время строительства шахт. Мои бабушка и дедушка приехали из Полтавщины, так на улице было из 33 домов только 3 семьи, которые приехали на Донбасс из украинских регионов.

Сейчас местные отрицательно реагируют на поехавших россиян. А оккупация ОРДЛО сейчас начала делиться на политическую (военную) и бытовую (наехавшими русскими). Если политическую местные восприняли нормально, потому что критическое большинство хотело пожить по-русски, по-советски, по-московски, то бытовую оккупацию здесь воспринимают в штыки.

Что интересно, то от бытовой оккупации страдают именно те, кто приветствовал политическую оккупацию. Особенно церковь московского патриархата. Так как донбасяне, местные жители в критическом большинстве были православные, то несли в храмы мп очень много денег и выполняли всю пропагандистскую ахинею, что несли там. Были, конечно, на Донбассе и баптисты, и свидетели иеговы, и протестанты, и кришнаиты, и буддисты, и адвентисты, и мусульмане. Моноверности здесь не было никогда. Но все же, мп имел здесь хорошую паству.

Вот вместе с наехавшими изменилось и количество прихожан Московского патриархата. Не идут россияне в церковь. Об этом как-то напишу подробнее, потому что это важная грань войны.

Кстати всех наехавших в ОРДЛО местные называют "они", "оно", "эти".

Вот что касается этой пары, то сразу нашли чем унизить: "В марте 2025 года на пресс-конференции губернатора Орловской области обсуждалась проблема дефицита туалетов в городе. Губернатор подчеркнул, что у властей нет коммерческих предложений по строительству туалетов, а содержание сети муниципальных уборных обходится дорого".

То есть те, кто вчера мечтал пожить в России, сейчас наконец гудят о качестве жизни в "стране грез" и первое, на что жители ОРДЛО обращают внимание, оценивая мониторируя ли города откуда в ОРДЛО потянулись косяки "переселенцев", это качество социально-коммунальной сферы. А там из сферы только хлябы русские.

Что ж, люди на Донбассе мечтали пожить на россии, то есть там, где путин уже давно убил всю жизнь, а теперь, как говорится, поздно жужжать, когда уже все развалили!