Больше вариантов отелей: Scandic расширяется в Ирландию и Великобританию

Scandic Hotels Group объявила о планах приобретения операционного бизнеса Dalata Hotel Group, одной из ведущих гостиничных компаний Ирландии. Соглашение зависит от успешного поглощения Dalata консорциумом, включающим Pandox AB и Eiendomsspar AS. В случае одобрения Scandic возьмет под управление 56 отелей, из которых 53 будут работать по договорам аренды, а три – по соглашениям управления. Эти гостиницы преимущественно расположены в Ирландии и Великобритании, а завершение соглашения ожидается до конца 2026 года.

Этот шаг добавит в портфель Scandic около 12 000 номеров, а также перспективу развития примерно 1900 дополнительных номеров. В переходный период после приобретения Dalata консорциумом Scandic будет временно управлять гостиницами по краткосрочному контракту. Ключевые детали сделки включают:

Временное управление гостиницами Dalata компанией Scandic до полного перехода

Сохранение недвижимых активов Dalata по консорциуму

Полная концентрация Scandic на операционной деятельности, а не на владении недвижимостью

Интеграция 56 отелей в существующую сеть Scandic

Расширение на рынки Ирландии и Великобритании

Соответствие общим тенденциям консолидации в европейском гостиничном секторе

"Scandic имеет мощную платформу, что делает нас хорошо подготовленными к реализации нашей стратегии к 2030 году. В то же время мы всегда открыты к новым бизнес-возможностям, которые могут создать дополнительную ценность для наших стейкхолдеров. Dalata – это высокоэффективный оператор с сильными брендами и ведущими или устоявшимися позициями на привлекательных рынках", – отметил Йенс Матиесен, президент и генеральный директор Scandic.

Гости, посещающие Ирландию, получат преимущества от расширенных вариантов размещения в ключевых направлениях. В Дублине постояльцы гостиниц смогут пешком добраться до George's Street Arcade – исторического рынка с независимыми продуктовыми киосками и изделиями ручной работы. В Голуэе гости получат доступ к набережной Солтхилл, которая предлагает пейзажи на море и открытое пространство для прогулок или езды на велосипеде. В Белфасте посетители смогут легко исследовать рынок St George's Market, где представлены местные продавцы и ремесленные товары.

В Великобритании также ожидаются подобные улучшения для бронирующих кратко- или долгосрочное пребывание. В Бирмингеме останавливающиеся в центральной зоне гости окажутся неподалеку от Custard Factory – известного творческого и развлекательного района. В Манчестере посетители смогут исследовать Afflecks – многоэтажное заведение с альтернативной модой, искусством и независимыми магазинами. Отели, расположенные вблизи Dean Village в Эдинбурге, предоставят гостям легкий доступ к спокойной речной зоне, идеальной для прогулок и фотосъемки.

Scandic нацеливается на живописные локации Великобритании, как эта. Источник: unsplash

Это приобретение, вероятно, повлияет на опыт размещения, улучшив доступность гостиниц и введя единые стандарты обслуживания в разных локациях. Посетители могут извлечь выгоду из упрощенных систем бронирования, совместных программ лояльности и расширенного выбора во время пиковых периодов. Хотя изменения не произойдут мгновенно, этот шаг указывает на более организованный и, возможно, экономически выгодный способ пребывания в самых популярных туристических направлениях региона.