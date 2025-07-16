Альпийский городок в Швейцарии объединяет лыжный сезон с озерными видами спорта

Сильваплана – небольшой городок в восточной Швейцарии, где погодные условия создают необычное сочетание активного отдыха. Расположенное в долине Энгадин, известно регулярными сильными ветрами над озером Сильваплана весной и в начале лета, тогда как снег часто остается на окрестных горных склонах. Здесь можно в один день ловить ветер на озере и кататься по снегу в горах. Такое сочетание редко встречается в других частях Альп, где времена года обычно четко разделены.

В отличие от соседнего Санкт-Морица, известного роскошным туризмом и обширной курортной инфраструктурой, Сильваплана остается менее коммерциализированным и более ориентированным на круглогодичный доступ к природным просторам. Небольшой размер города, ограниченное развитие и близость к озерным и горным ландшафтам сделали его все более популярным среди путешественников, которые ищут активный отдых без структуры организованной курортной жизни. Это смещение способствовало стабильному росту популярности Сильваплана как круглогодичного туристического направления.

Одним из ключевых элементов инфраструктуры региона является фуникулёр Муоттас-Мурагль. Построенный более столетия назад этот железнодорожный маршрут до сих пор соединяет Пунт-Мурагль с высотой более 2400 метров. От верхней станции отмеченные пешеходные тропы ведут к таким местам, как хижина Сегантини, вдоль установившихся альпийских маршрутов. Эти тропы облегчают исследование гор летом и до сих пор являются частью официальных туристических карт региона.

Еще одна зона сезонного использования – озеро Лей-Марш, расположенное между Сильвапланом и Санкт-Морицем. До озера можно добраться пешком по тропинкам, проходящим через лес и открытые поля. Летом он используется для купания и привлекает кайтсерферов, поскольку соседнее озеро Сильваплана становится активным во время сильных ветров Малоя. Хотя на Лей-Марше нет обустроенных удобств, оно включено в региональные пешеходные маршруты и часто служит тихим местом для отдыха во время коротких походов.

Кайтсерфинг процветает благодаря ветрам Малоя. Источник: unsplash

Сильваплана, с сочетанием заснеженных склонов и ветряных озер, является примером того, как путешественники начинают рассматривать горные городки не только как зимние или летние направления. Люди больше не приезжают только в пиковые лыжные недели или в летние отпуска. Все больше путешественников обращают внимание на места, где есть занятия независимо от времени года. Это делает Сильваплана ярким примером того, как горные городки могут оставаться открытыми и полезными для туристов далеко за пределами зимних или летних месяцев.