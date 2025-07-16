50 дней для Путина: на самом деле никто ничего не будет ждать
Честно говоря, все обдумываю вопрос: а зачем нужно давать агрессору, убийце и лжецу еще 50 дней? Чтобы что? Чтобы перевоспитался? Поменял привычки? Стал правдивым? Добрым? Really?
50 дней на заключение мира, который нужен кремлевскому подонку, как лыже в женской бане?
Понятно, что все окончится только по принуждению. Экономическое беспрецедентное давление, неограниченная военная помощь жертве агрессии - это не достаточные, а необходимые условия. Без силы - никак. Не взлетит. Или насильнику отрезают яйца сразу (кстати, почему еще не в 14 году, тоже вопрос) или он благополучно использует дарованное ему время на то, чтобы получить удовольствие и продолжать начатое.
Что тут не ясно? Где нарушение логики?
Есть агрессор. Есть жертва. Есть вина. Есть нарушение всех мыслимых и немыслимых мировых договоренностей. Есть плешивый фюрерок в Кремле, который все это начал и продолжает три с половиной года.
Давайте мы дадим ему пи... нет! Еще 50 дней! Он перевоспитается! Обязательно! Он прибежит заключать мир!
Верите? Гм...
А Трамп верит, как вы думаете?
Вот, и я так думаю...
Вопрос "зачем" остается.
Берусь предположить, что на самом деле 50 дней - это как в случае с Ираном - просто сказано. А на самом деле никто ничего ни высчитывать, ни ждать не будет.
План (надеюсь) уже есть и все идет по плану.
Появится возможность или желание открутить колокольчики завтра, и кремлевскому "миротворцу" сделают пару оборотов. Послезавтра повторят. Практично и рационально, как и надо для результата. Иначе можно продлить срок еще дней на 90, до нового года. Ничего не поменяется.