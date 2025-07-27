Почему Трамп резко начал помогать Украине: нерассказанная история

Полная, нерассказанная история разворота Трампа по Украине, - The Telegraph

Британское издание разобралось, что стало ключевым толчком к изменению позиции Трампа по отношению к Украине.

Политический разворот Дональда Трампа по отношению к Украине, приведший к разблокированию военной помощи, был запущен одним телефонным звонком на фоне массированной российской атаки.

Все началось рано утром 4 июля, когда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позвонил по телефону генералу в отставке Киту Келлогу, главному посланнику Трампа по вопросам Украины. За два дня до этого администрация Трампа неожиданно заморозила поставки оружия в Киев, что вызвало опасения, что Украину снова оставляют на произвол судьбы.

Сикорский сообщил, что ночью во время массированного удара по Киеву (11 ракет и 539 дронов) было повреждено польское консульство. "Путин смеется над вашими мирными усилиями", — сказал он Келлогу, призывая возобновить поставки боеприпасов для ПВО. Особенно тревожным было то, что эта атака произошла всего через несколько часов после телефонного разговора Трампа с Путиным о прекращении огня.

Для генерала Келлога удар по дипломатической миссии союзника по НАТО стал сигналом риска неконтролируемой эскалации. Он немедленно позвонил по телефону президенту Трампа. После кратких поздравлений с Днем независимости, Келлог доложил о ситуации, отметив повреждение польского консульства, и порекомендовал возобновить поставки ракет в системы ПВО "Patriot".

Реакция Трампа была мгновенной. Он приказал Пентагону немедленно отправить часть заблокированных систем PAC-3. Трамп поручил Келлогу лично связаться с министром обороны Питом Хегсетом и передать приказ. Это было важно, поскольку ранее Хегсет заморозил помощь без ведома Белого дома. На этот раз Келлог ясно дал понять, что это прямой приказ президента. В тот же день Трамп заверил президента Владимира Зеленского, что поможет с потребностями Украины в противовоздушной обороне.

Этот резкий разворот в США стал сигналом для европейских столиц. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил покупать системы "Patriot" для Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул еще более привлекательную для Трампа идею: европейские союзники и Канада возместят США стоимость американского оружия, которое будет поставляться в Украину.

Советники, например Келлог, представили это соглашение Трампу как воплощение его принципа "Make America Great Again" — Европа платит за американское оружие, демонстрирующее силу США и заставляющее Путина идти на переговоры.

Уже через девять дней, 13 июля, Трамп вместе с Рютте официально объявил о создании конвейера помощи на сумму $10 миллиардов, а также о возможных сокрушительных торговых тарифах против России.

Результаты не заставили себя ждать. Первые ракеты-перехватчики были отправлены, а вскоре в Украину прибыла система "Patriot" по соглашению с Германией. Позже Берлин объявил о передаче еще пяти батарей при финансовой поддержке Норвегии. Чтобы ускорить процесс, Вашингтон даже принял решение перенаправить в Украину системы, которые раньше предназначались для Швейцарии.