Шоппинг в Риме: 15 самых популярных мест в Италии.

Рим — это о памятниках, древней истории, потрясающей архитектуре, идеальном мороженом... Список можно продолжать бесконечно. Однако, путешествуя в итальянскую столицу, невозможно не упомянуть о шоппинге в Риме. От мировых брендов до эклектичных магазинов с изделиями ручной работы — достаточно мест, чтобы удовлетворить самых взыскательных ценителей шопинга. Независимо от того, планируете ли вы полное обновление гардероба или просто хотите прогуляться вдоль ярких, креативных витрин, следующий список торговых улиц и магазинов в Риме поможет вам составить собственный маршрут.

1. Монти

Популярный район Монти. Источник: Pixabay

Ссылка на туристический сайт: http://www.turismoroma.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Monti,+00184+Roma+RM,+Italy

Куда пойти за покупками в Риме, прежде всего? Рекомендуем начать свое исследование из района Монти. Это идеальный выбор для прогулок по классическим мощеным улочкам, рассматривая витрины и уникальные вещи в винтажных магазинах и маленьких, но очень уютных бутиках.

Этот торговый район Рима, расположенный в самом сердце столицы, имеет множество независимых брендов одежды. Здесь можно найти дизайнерскую одежду от малоизвестных модельеров. Но кто знает, возможно, это будущие Кристиан Диор или Коко Шанель? Рекомендуем начать прогулку на перекрестке двух улиц – Via Panisperna и Via del Boschetto. Лучше всего посещать Монти днем или рано вечером.

2. Виа дель Говерно Веккьо

Прогулки с пользой. Источник: https://anamericaninrome.com/

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+del+Governo+Vecchio,+00186+Roma+RM,+Italy

Эта римская торговая улица расположена рядом с Навона и проходит через Centro Storico. Здесь есть небольшое количество роскошных эксклюзивных бутиков и ювелирных магазинов. Однако Via del Governo Vecchio привлекает, прежде всего, своими винтажными магазинами, где можно найти настоящие сокровища. К тому же все магазины расположены рядом друг с другом, так что вы легко можете маневрировать между ними.

3. Виа деи Коронари

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+dei+Coronari,+00186+Roma+RM,+Italy

В Италии, в частности, в столице, существовала традиция размещать ателье, магазины и подобные заведения на одной улице. Это все еще можно увидеть на Via dei Coronari, где работают многочисленные торговцы антиквариатом. Эта торговая улица предлагает лучший шоппинг в Риме для любителей ювелирных изделий, картин, старинных гравюр или бюстов; здесь даже можно приобрести романтический спальный гарнитур в стиле бидермайер.

4. Виа Кола ди Риэнцо

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+Cola+di+Rienzo,+00192+Roma+RM,+Italy

На этой улице вы найдете преимущественно обычные магазины Рима с глобальными брендами, такими как Zara, Benetton, COIN или Calvin Klein. Это не лучшее место для покупки сувениров или дизайнерских вещей, но вы легко можете приобрести стильные джинсы или другие новинки для вашего гардероба.

5. Трастевере

Ссылка на туристический сайт: http://www.turismoroma.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Trastevere,+00153+Roma+RM,+Italy

Если вы не знаете, куда пойти за покупками в Риме, Италия, мы настоятельно рекомендуем посетить этот уникальный район, где сосредоточено так много разных лавок, некоторые из которых являются настоящими сокровищами для шопоголиков и не только. Здесь можно купить почти все – от одежды и обуви до подарков и предметов искусства.

Стоит отметить, что этот торговый район Рима – это сеть запутанных улочек, расположенных между Viale Trastevere и Via Garibaldi. Однако, даже если вы заблудитесь, это не страшно, ведь это отличный способ найти места с уникальными товарами, скрытыми от толп туристов. Среди обязательных для посещения магазинов:

Polvere di Tempo – находка для любителей антикварных часов, карт и глобусов;

– находка для любителей антикварных часов, карт и глобусов; RomaStore Profumi, где можно подобрать индивидуальный аромат.

Лучшие места для шопинга в Риме лучше посещать днем, когда после долгих прогулок и примерок одежды можно насладиться аперитивом в уютном баре.

6. Виа деи Джуббонари

Уютные улочки для шоппинга. Источник: https://www.tiffany-parks.com/

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+dei+Giubbonari,+00186+Roma+RM,+Italy

Когда-то давно Кампо деи Фиори было местом, заполненным лучшими магазинами Рима, продававшими одежду ручной работы, обувь, сумки и другие аксессуары на любой вкус. Сейчас Via dei Giubbonari больше ассоциируется с прислоняющимися друг к другу ресторанами. Этот район особенно популярен среди любителей бюджетной одежды. Хотя стоит отметить, что одежда здесь преимущественно изготовлена в Китае, а не в Италии. Тем не менее, Via dei Giubbonari остается хорошим местом для шопинга в Риме, а атмосфера здесь приятная и дружеская.

7. Галерея Альберто Сорди

Ссылка на сайт: http://www.galleriaalbertosordi.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Galleria+Alberto+Sordi,+Via+del+Corso,+00187+Roma+RM,+Italy

Шоппинг в Риме, Италия не будет полным без посещения этого небольшого, но очень приятного торгового центра, расположенного на Via del Corso. Галерея Альберто Сорди расположена в элегантном здании 1922 года с мраморными полами и высокими стеклянными потолками, украшенными витражами.

Согласно своему окружению, торговый центр является домом для некоторых из лучших магазинов Рима, предлагающих преимущественно итальянские бренды, такие как Furla. Здесь можно не только совершить хорошие покупки, но и просто прогуляться по красивым галереям, если вы устали от шумных толп на Корсо. В галерее Альберто Сорди есть несколько уютных баров, где подают качественное эспрессо и вкусные дамы.

8. Порта ди Рома

Ссылка на сайт: http://www.portadiroma.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Porta+di+Roma,+Via+Alberto+Lionello,+201,+00139+Roma+RM,+Italy

Среди лучших мест для шопинга в Риме – это многоуровневый торговый центр, расположенный на дальних окрестностях столицы. Несмотря на то, что "centro commerciale" не так близко, он точно понравится не только взрослым, но и детям. В Порта-ди-Рома есть разнообразные магазины, универмаги, кинотеатр и даже IKEA и большой фудкорт. Советуем избегать этого лучшего торгового района Рима летом, когда сюда стекаются многие местные жители в поисках прохлады от бесплатного кондиционирования. Удобнее всего добраться до Порта ди Рома автобусами №38 и №80, курсирующими из центра города.

9. Фаусто Сантини

Ссылка на сайт: http://www.faustosantini.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Fausto+Santini,+Via+Frattina,+120,+00187+Roma+RM,+Italy

Куда пойти за покупками в Риме, если вам нужна настоящая итальянская сумка ручной работы или качественная пара обуви? В этом случае советуем отправиться в Fausto Santini, расположенный на Via Frattina, 120. Здесь вы найдете изделия высочайшего качества и мастерства, отображаемые на ценниках. К примеру, элегантная пара обуви будет стоить около 350 евро. Однако эти затраты компенсируются безупречным стилем и качеством. Дизайнерские изделия Fausto Santini также доступны в другом магазине в Риме, Италия, расположенном по адресу Via Cavour, 106.

10. Испанская лестница

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Piazza+di+Spagna,+00187+Roma+RM,+Italy

Если вы считаете, что поездка в столицу не будет полной без хорошей покупки в виде безделушки от Gucci или классической сумки от Prada или Fendi, то место для лучшего шопинга в Риме, Италия – это роскошные улицы, расходящиеся от площади Пьяцца ди Спанья, включая:

Via del Babuino;

Via Borgognona;

Via Condotti;

Via Frattina.

Будьте готовы к тому, что после посещения этих крутых магазинов в Риме ваш кошелек скорее всего будет полупустым или на кредитной карте появится минус, ведь здесь расположены все крупнейшие игроки бизнеса.

11. Станция Сроки

Ссылка на сайт: http://www.romatermini.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Stazione+Termini,+Piazza+dei+Cinquecento,+00185+Roma+RM,+Italy

Резвая железнодорожная станция на первый взгляд может не казаться лучшим местом для шопинга в Риме, но станция Термини теперь гораздо более приятное место для посещения, чем раньше. Здесь расположены следующие популярные магазины:

Sephora;

Desigual;

Victoria's Secret;

COIN и многие другие.

На верхнем этаже есть хороший фудкорт, а также стоит посетить Mercato Centrale по вкусной уличной еде.

12. Виа дель Корсо

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+del+Corso,+00186+Roma+RM,+Italy

Чем дальше к северу вы идете от площади Венеция, тем больше меняется Корсо. Главная торговая зона Рима, где расположены сувенирные магазины с футболками за 10 евро, уступает место магазинам, как Lush или Gap. Однако, чем ближе к Испанской лестнице, тем роскошнее становятся бутики. Будьте готовы к большим толпам туристов, особенно если путешествуете в выходные или во время пика высокого сезона.

13. Аутлет Кастель Романо

Роскошные магазины. Источник: https://en.italy4.me/

Ссылка на сайт: http://www.castelromanooutlet.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Castel+Romano+Designer+Outlet,+Via+Ponte+di+Piscina+Cupa,+64,+00128+Castel+Romano+RM,+Italy

Куда пойти за покупками в Риме, Италия, если вы любите аутлеты и выгодные предложения? В этом случае следует отправиться в аутлет Кастель Романо. Здесь сосредоточено более 150 дизайнерских аутлетов разных классов. В июле и августе, а также в январе и феврале вы найдете грандиозные сезонные распродажи с большими скидками. Удобнее всего добраться до аутлета шаттл-бусом, который отправляется от станции Термини. Билет туда-обратно стоит 15 евро.

14. Ла Ринашенте

Ссылка на сайт: http://www.rinascente.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=La+Rinascente,+Via+del+Tritone,+61,+00187+Roma+RM,+Italy

Этот роскошный и современный универмаг расположен вблизи фонтана Треви за фасадом величественного дворца. Одно из лучших мест для шопинга в Риме, Италия, предлагает пять этажей, где можно купить почти все – от женской и мужской одежды до косметики и посуды.

На шестом этаже расположен большой фудкорт, так что вы можете восстановить силы после удачного дня шопинга в Риме. Кроме того, отсюда открывается великолепный панорамный вид на город.

15. Италии

Ссылка на сайт: http://www.eataly.net

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Eataly,+Piazzale+della+Stazione+Ostiense,+00154+Roma+RM,+Italy

Eataly – это впечатляющее, даже гигантское, торговое направление в Риме, которое славится прежде всего своим количеством пищевых продуктов – настоящий мегаполис всего вкусного и изготовленного в Италии.

Самый большой аутлет в городе расположен на старой железнодорожной станции Остинсе. Здесь вы найдете несколько этажей магазинов, которые следует посетить в Риме, если хотите насладиться итальянскими деликатесами. В Eataly есть несколько отличных ресторанов, можно посетить кулинарные курсы и отведать много вкусной еды. Вы даже не ожидали, что существует столько разновидностей пармезана!