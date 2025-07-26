Новые рейсы Wizz Air открывают Южную Европу для путешественников из Гданьска

Начиная с 28 октября 2025 года, Wizz Air запустит прямые рейсы из Гданьска в два города Южной Европы: Мадрид и Катанию. Оба маршрута будут выполняться трижды в неделю, с вылетами по вторникам, по четвергам и по субботам. Эти рейсы станут частью обновленного зимнего расписания авиакомпании и расширят количество направлений, доступных непосредственно из северной Польши в низкий сезон и дальше.

Согласно опубликованному расписанию, оба маршрута уже добавлены в системы бронирования авиакомпании. Билеты доступны через официальный веб-сайт и мобильное приложение. Благодаря новым рейсам аэропорт Гданьска укрепляет свою роль как региональный хаб для международных путешествий. Теперь из северной Польши можно добраться до Мадрида или Катания без пересадок или дополнительных остановок.

Цены на рейсы в Мадрид выше, чем в Катанию. Источник: Wizz Air

Мадрид

сочетает тихие парки, величественные музеи и старые улочки, где повседневная жизнь все еще течет в собственном ритме. Недалеко от центра города расположен парк Эль-Ретиро, где можно прокатиться на лодке, посетить художественную выставку под открытым небом или спрятаться от солнца под деревьями. Еще одна известная местность — Ла-Латина, славная своими барами с тапасом, узкими улочками и воскресным блошиным рынком Эль-Растро. И местные, и туристы легко гуляют по этим улицам, и вы можете комфортно осмотреть все за одно послеобеденное время, не требуя ничего, кроме ног или проездного на метро.

Катания

расположена на восточном побережье Сицилии и ощущается как отдельный мир с собственным ритмом и пейзажами, отличающими ее от городов континентальной части. Рядом с фонтаном Аменано рынок Ла-Пескерия каждое утро жужжит голосами и свежим уловом, давая настоящий вкус тому, как город просыпается и начинает свой день. Неподалеку от замка Урсино XIII века содержит выставки, посвященные археологии и региональной истории. Вы можете дойти до обоих мест прямо из сердца старой Катания, что делает обзор удобным, независимо от того, вы там на несколько часов или остаетесь дольше.

Фонтан у рынка старого города Катания. Источник: unsplash

Введение этих маршрутов означает, что путешественники из Гданьска теперь могут добраться до Испании и Сицилии без пересадок или стыковочных рейсов. Планировка путешествия становится немного проще, когда можно избежать пересадок, особенно если вы планируете короткий городской отпуск или хотите путешествовать в менее загруженные периоды. Поскольку рейсы выполняются в будние и выходные дни, легче выбрать даты, которые соответствуют вашим планам, особенно если вы пытаетесь избежать самых оживленных периодов путешествий.