Трампа ''призвал'' к контрнаступлению: а способна ли Украина на такие действия?

Несколько дней тому американское издание The Washington Post со ссылкой на слова некоего украинского чиновника сообщило о якобы призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начать контрнаступление. Статья вызвала бурную реакцию в украинском информационном пространстве, возникли и сомнения в достоверности слов "чиновника". Но даже если такой разговор и имел место быть, то вот вопрос: а способна ли Украина сейчас провести это самое контрнаступление?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего хочу отметить, что до якобы сказанных Трампом слов о том, что без наступления – только в обороне – войны не выигрываются, буквально то же самое регулярно в своих интервью говорил и главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Да, украинская армия сейчас находится в состоянии стратегической обороны, в которую она перешла в октябре 2023 года. И продолжит в ней оставаться, пока не будут созданы соответствующие условия для перехода к контрнаступлению. Имеются в виду не контратаки ситуативного или системного характера или рейдовые действия на территории противника – подобно Курской операции, а именно общевойсковая контрнаступательная операция, не имеющая права на провал либо на посредственные результаты.

А теперь главное: что это за такие условия и созданы ли уже для контрнаступления?

Истощение

С переходом в стратегическую оборону у СОУ появились определенные цели и задачи, а именно – истощение противника. И следует отметить, что с 2023 года и в течение 2024-го была на "отлично" выполнена задача по истощению российских оккупационных войск в их механизированной компоненте – технике.

На сегодняшний день РОВ испытывают критический дефицит в вопросах штатной комплектации подразделений военной техникой. Танки и боевые бронированные машины максимально экономят. В ходе штурмовых действий их используют крайне редко, что отчетливо видно по статистике потерь. Потери не просто снижаются, а становятся рекордно низкими не потому, что у российских танков стала броня крепче и их труднее уничтожить – нет. Танков стало у РОВ недопустимо мало. Как и ББМ.

Таким образом, за период октябрь 2023 – декабрь 2024 гг. можно смело говорить о полном механизированном истощении РОВ. А 2025-й должен был стать годом истощения людского ресурса оккупантов.

Да, армия страны-агрессора стала воевать преимущественно этим ресурсом, в качестве транспортных средств использующим не бронированную, а гражданскую авто- и мототехнику. Но в отличие от истощения механизированной компоненты истощения людского ресурса не происходит. Более того, снижается показатель ежемесячных потерь РОВ в категории личного состава.

На то есть ряд причин, и одной из наиболее неприятных является то, что украинская тактика ведения боевых действий крайне неохотно и неповоротливо адаптировалась к новым условиям. Одним из ярких примеров такой низкой адаптивности является сохранение точечных средств поражения вместо перехода на средства, поражающие площадь.

В частности, сейчас РОВ действуют небольшими штурмовыми группами – как пешими, так и на легких транспортных средствах (ЛТС). И чтобы уничтожить единицу живой силы, даже на ЛТС, продолжают применять fpv-дроны направленного, точечного типа вместо перехода на БЧ объемно-детонирующего типа в воздухе, начиненные большим количеством шрапнели, над группой противника. И вместо один fpv-дрон – один штурмовик было бы один fpv-дрон – 3-5 и более раненых, истекающих кровью штурмовиков врага.

Аналогично не уделяется достаточно внимания батальонной артиллерии с кассетными боеприпасами и легким РСЗО, в то время как РОВ уже активно получают и применяют северокорейские 107-мм реактивные Type 75.

Из этого можно сделать вывод, что при показательном выполнении задачи по истощению механизированной компоненты РОВ фаза истощения людского ресурса за первое полугодие 2025 года – провалена. Но это не единственное условие, которое необходимо для не то чтобы начала контрнаступления, а хотя бы планирования такой операции.

Господство в воздухе

У Украины пока нет абсолютного господства в воздухе в зоне боевых действий. Для этого также необходим целый ряд условий, в частности:

- системное уничтожение российских систем противовоздушной обороны;

- разрушение эшелонированности на временно оккупированных территориях:

- нейтрализация угроз с земли и с воздуха для украинской авиации.

Задачу с ПВО регулярно решают посредством уничтожения средств противника как на временно оккупированной материковой части Украины, так и на полуострове Крым.

Главное управление разведки МО Украины осуществляет регулярные налеты на позиционные районы ПВО в Крыму и нейтрализуют как зенитные ракетные комплексы, так и радиолокационные станции противника. Охота за российскими средствами противовоздушной обороны на материковой части Украины также ведется круглосуточно, но говорить о том, что угроза полностью нейтрализована, пока рано.

Аналогично рано говорить и о нейтрализации угрозы с воздуха – до тех пор, пока украинская авиация не будет прикрыта с земли системами ПВО большого радиуса действия либо не получит преимущество перед российской истребительной авиацией.

Это может быть обеспечено как прикрытием ЗРК Patriot, так и обеспечением украинских истребителей дальнобойными модификациями ракет "воздух-воздух" AIM-120C/D AMRAAM при обязательной поддержке самолетов ДРЛО Saab 340.

Исходя из всего вышеизложенного, мы находимся на полпути до нейтрализации угроз сухопутного характера для нашей авиации и на весьма неопределенной отметке в вопросах нейтрализации воздушных угроз, что никак не свидетельствует о близости к цели господства в воздухе. А начиная без него контрнаступление, мы рискуем получить захлебывающийся фронт, а не глубокий прорыв.

Но есть и другие обстоятельства, указывающие на то, что сейчас говорить о контрнаступлении как минимум нецелесообразно. Особенно представителю американской стороны.

Фактор Трампа

В 2024 году, делая прогноз на события 2025-го, я отмечал несколько важных обстоятельств, а именно – адаптацию Сил обороны Украины к новому формату ведения боевых действий против большого вала людского ресурса противника и то, насколько быстро Дональд Трамп станет лояльным к нашей стране. От того, как скоро 47-й президент США займет относительно проукраинскую позицию, будет зависеть и то, как для нас пройдёт 2025-й год.

И если с адаптацией к борьбе с большим людским ресурсом, как вы уже поняли, мы справились плохо, если не сказать – не справились вовсе, то со вторым обстоятельством у нас полгода оказались абсолютно провальными.

Полгода США не оказывали нам новой помощи – кроме той, что досылалась с пакетов, подписанных в период каденции Джозефа Байдена.

И эти потерянные месяцы повлияли на все. На тот же рост потерь противника и его возможности наступать. На наши резервы и формирование новых подразделений. Элементарно – на наращивание системности контратак. На создание условий для господства в небе и так далее.

Только сейчас наши двусторонние отношения выходят из состояния анабиоза и возвращаются в относительно конструктивное русло. Но это потерянное время и возможности, которое наверстать будет не так просто.

Поэтому если Дональд Трамп и говорил о контрнаступлении, то ему следовало бы понять, что невозможность проведения такой операции в 2025 году это и его вина в том числе.

Выводы

В этом материале я перечислил лишь часть тех факторов, из-за которых Силам обороны Украины невозможно в 2025 году провести контрнаступление. Помимо них, есть и другие, более узкоспециализированные и о которых нежелательно вообще упоминать. Но вполне понятным становится то, что только по итогу 2025-го и началу 2026 года можно будет проводить оценку вероятности проведения такой операции в следующем году, но никак не в этом.

С другой стороны, это вовсе не означает, что во второй половине 2025 года мы не можем начать планировать ее. Хотя, опять таки, непосредственно возможность возникнет только при наличии целого ряда факторов, в том числе и стабильной поддержки со стороны США.

Поэтому если Дональд Трамп хочет увидеть контрнаступление украинской армии, следует ей в этом вопросе весьма и весьма существенно подсобить. Кто знает, возможно по результатам этого контрнаступления президенту США даже поставят памятник – где-нибудь в районе Михайловской площади.