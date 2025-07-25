Война постучала в окна рядовым россиянам, а они какие-то нервные

"Каждой твари по харе" (с)

Сегодня хоть немножко хороших новостей. Ждешь их, как дождя в засуху.

Вот дети подарили новую хорошую чашку, потому что я обожаю всякие прекрасные кофейно-чайные вещи, то я с наслаждением под чай из нового сбора чабреца и парила, наблюдала "звездопад" над Ростовщиной. Красивое! Нет, даже не так, а с придыханием – красивое! – пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Далее текст на языке оригинала.

Усі бігають, метушаться, щось там волають, луччі в міре російські "ПВО" щось там "збивають". Те, що "збивають", та не збивають, красиво летить по Таганрогу, Ростову, Новошахтинську, Лихій, Кам'янську й викликає ще більшу паніку та пожежі.

В російських соцмережах це "щось" називають "неизвестные беспилотники" або "неизвестные объекты". Запевняють, що "все сбили" й "пострадавших нет" .

На росії колапс, не летять літаки, не їдуть потяги, бо "щось" летить.

Я ж кажу – красівоє!

Поки дивилася та слухала росіянські панічні караули, згадала радянський мультфільм – ой, ну вибачте, я олд зі стажем – там такий гарний віршик був: "Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идёшь, а он летит. Ты лежишь, а он летит. Ты заснул, но всё летит в космосе метеорит".

От дуже пасує до ситуації. Я ще дивуюсь, чому російські пропагандисти недопетрили атаку українських БПЛ називати атакою марсіан чи падінням метеоритів.

Дивуюсь я й з росіян. Чого такі нервові? Може в них валер’янка у дефіциті?

От самі стійкі, ті молодці. Одразу почали заспокоювати усіх голосом путіна – "все идет по плану, товарищи".

Менш стійкі московити, ті одразу в ліберальну сферу подалися й вопрошають в інтернеті – "зачем мы в эту Украину поперлись, они там в москве Киев за три дня хотели, а бомбить теперь Ростов будут".

Панікери просто бігають інтернетом й волають – "а нас-то за что".

Дивні люди.

Ну, по-перше, ніхто з росіян той план у путіна не питав. То його (план) можна переписувати стопятсот разів.

Можливо москва, Ростов та інші міста росії згорілі, розбиті, у руїнах, росіяни з лопухами на сраці замість трусів, ликом на ногах замість штиблетів, очеретиною у зубах замість папироски – це й є план стратега путіна? Ото ж! Не бачив план – не підтримуй!

Наразі на росії "все идет по плану" – закриваються хлібозаводи, будівельні компанії та фабрики, не їздять тролейбуси, житлово-комунальна сфера фонтанує поривами труб, бо усі сфери російської економіки під санкціями, запчастин немає, а гроші йдуть виключно на війну.

Війна в пріоритеті, навіть якщо росіянам не буде чого їсти.

На жаль, російський соціум готовий терпіти усі зменшення соціальної підтримки та захищеності.

Тобто росіяни готові жити без води, без газу, без інтернету, без ліків, без їжі, воювати, аби іншим країнам не було спокою. Це їх сильна сторона. З одного боку. Вони цим хизуються, аж допоки…

Аж допоки війна не постукала у вікна пересічним росіянам.

Коли росія бомбить українські міста, росіян все влаштовуває.

Коли їм прилітає зворотне "привітання", росіяни одразу починають сумніватися в стратегії путіна, верещати "а нас-то за что" й дивуватися, який світ злий, що не любить "миролюбивих" росіян.

Поки росіяни безкарно бомблять Україну, їх все влаштовує й путін їх кумир. Навіть коли прилітає війна в їх будинки та на їх голови, то путін вже й не такий герой, як раніше.

Так, росіяни готові без води, без газу, без інтернету, без ліків, без їжі, воювати, аби іншим країнам не було спокою, вони пафосно кажуть, що це їх сильна сторона. Вони цим хизуються, аж допоки…

Аж допоки в їх хатах не зникає світло, газ, інтернет, їжа, комфорт. Тоді вони починають "что-то подозревать".

Усі ці пафосні "русский привык жить без" насправді просто слова. Ні, звісно, живуть вони без туалету, без цивілізації, без поваги до себе, без розвитку, живуть в утвореній країні-гулаг де основною скрепою є страх. Страх втратити навіть оці глухі, згнилі російські *беня.

Перелом війни має відбутися не на фронті. Ні!

Перелом війни – це коли росіянчики отримають дрон в кожну хату, в кожне вікно, на кожну голову в будь-якому російському місті.

Це абсолютні санкції та ігнор світу й заборона поставляти на росію будь що, навіть мишачі какашки.

Це абсолютна заборона росіянам на в’їзд в будь-яку країну. Відпочинок у Туретчині? Ні-ні, он ваш усть-закакульск з корисними грязевими калюжами атвсіво.

Медицина Європи, операції, імпланти, підтяжка сраки? Ні-ні, он вам молитвослов, кадило й лопух, бо треба скреплять скрепи, а не тягатися по гей-Європах.

Кава з дубу, лапті з лика, хліб з полови, салат з лободи, бо діди їли й скрепно завіщали.

Й кожен день, кожну ніч, щоб я пила свій чебрецевий чайок з гарної філіжанки й дивилася на те, як палає росія, й наспівувала: "Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идёшь, а он летит. Ты лежишь, а он летит. Ты заснул, но всё летит в космосе метеорит".