Как Россия подписала себе приговор

Война на выживание гарантирует пирровую победу.

В стратегической перспективе Россия подписала себе приговор. Обратите внимание: не Украина при поддержке партнеров победила Россию, чем запустила роковой для нее сценарий (такая возможность была упущена в 2023 году), а именно российские власти инициировали программу самоуничтожения своей недоимперии.

Приведу всего два примера. Первый – кремлевская борьба за рождаемость.

Проблема актуальна для большинства по отношению к индустриальным странам. Но Россия идет по пути запретов: это максимальное усложнение абортов и контрацепции, максимальный контроль государства за репродуктивной (интимной) сферой жизни граждан. Туда же ложится фактический запрет на нетрадиционные отношения. Но это только цветочки. Дальше все чаще раздаются призывы, что поскольку в царской россии много рожали именно в селах, то нужно принудительно выселять горожан, нужно вообще запретить развод и любую контрацепцию, нужно возвращаться к домострою и другим "традиционным русским ценностям".

От депутатов госдумы есть еще масса предложений шокирующего идиотизма вроде реестра холостяков и незамужних с соответствующими мерами принуждения к рождению детей.

Это поддерживаемое на государственном уровне сознательное возвращение в средневековье никак не сочетается с тотальной милитаризацией России, которая нуждается в развитии науки и техники. Кроме того, а зачем принуждение к кремлевскому православию, хороводам, блинам из лопаты и подобным "русским ценностям" нужно чеченцам, башкирам, бурятам и другим?

Второй пример – попытка контролировать информационные потоки. Сначала вводится понятие "иноагента", затем принудительная регистрация популярных сайтов и страниц в соцсетях как СМИ, затем запрещение нежелательных источников информации. Сейчас рассматривается ответственность за поиск в Нете "экстремистских материалов" и использование VPN. В последнее время резко активизировались работы по созданию российского "суверенного Интернета", где будет только разрешена властями инфа.

Но ведь технический прогресс не остановить общим циркуляром путина и патриарха кирилла. Уже сейчас возможна прямая речь со спутников на обычные мобилки. То есть недоимперии для реализации информационного контроля придется навязывать населению какие-то примитивные звонки, чтобы не слушали врагов.

А российская молодежь на все запреты будет искать трендовую западную музыку, кино, игры и все остальные современные развлечения цивилизации. А с ними будет проникать и опасная для российских властей инфа. СССР все это уже проходил. И где этот СССР? А там руководили куда более умные люди, чем сейчас царствуют в России.

Зачем Сахалину вся эта дура с тотальными запретами? А не проще ли ему сотрудничать с Японией? А Хабаровский край уже сейчас серьезно переориентируется на Китай. Зачем Москва Новосибирской и Томской областям, потому что именно в них добывается значительная часть российской нефти и газа. И так далее.

Еще раз повторяю: даже в среднесрочном прогнозе Россия обречена. Но совсем не факт, что Украина ее переживет. Потому что у нас тоже происходит деградация государства и общества, экономика становится невыгодной, как это ни парадоксально, промышленность превращается в гаражные мастерские, которые пока спасают фронт, но по определению не могут обеспечить устойчивое развитие. И так далее.

И нет никакого значения, что в России цивилизационная деградация носит проектный характер, то есть это спускается сверху и поддерживается определенной частью общества. А у нас деградация происходит как побочный, но неизбежный результат дилетантства, алчности, безответственности, и общество этого не поддерживает.

Шоубиз с недоверием относится к сложным вещам как к массовому производству, потому что просить о помощи — проще, да еще и дает возможность похвастаться в СМИ. Однако шоубиз очень разбирается в конкуренции любыми средствами, поэтому у нас ради безответственности возможно во время войны стравить две силовые структуры, получить протесты молодые и круглые глаза партнеров, а затем пытаться через контролируемые СМИ все это погасить, потому что "враг использует"... Сколько же тех "шатунов", выдуманных властью, все лазит?

То есть вопрос нашего будущего — это вопрос устойчивости во времени. Россия первой захлебнется своими "традиционными ценностями в принудительном исполнении" — западные партнеры помогут нам хотя бы частично восстановиться, но за счет внешнего управления. Раньше упадет Украина — никто в мире особо не заметит, разве что скажут — сами виноваты. Да еще и сейчас очень многочисленная диаспора организует фестиваль по исполнению заунывных песен. "Проплывает утка по Тисине...".