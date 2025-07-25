Будапешт приветствует отель Radisson Collection вблизи ключевой достопримечательности

Недавно открытый отель Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest начал работу в нескольких метрах от Базилики Святого Стефана в центре Будапешта. Расположенный в тщательно отреставрированном неоклассическом здании, отель с 71 номером предлагает прямой вид на Базилику и расположен в одном из самых оживленных и посещаемых туристических районов города. Уже работающая гостиница предоставляет путешественникам еще одну возможность остановиться в центре, что особенно удобно, когда город заполнен во время фестивалей, государственных праздников или других крупных событий.

Прямо в центре Будапешта отель обеспечивает путешественникам быстрый доступ к оживленным городским площадям, главным перекресткам, а также ближайшим станциям метро и трамвайным остановкам. Здание раньше было школой, но теперь стоит в самом сердце города, окруженное офисами, старинными зданиями и шумными улицами, где повседневная жизнь постоянно пересекается. Посетители, приезжающие на короткую поездку или фестивальный уик-энд, могут легко отправиться на прогулку и исследовать город, не требуя планирования длинных маршрутов или соблюдения фиксированных расписаний.

Номера, разработанные для комфорта и пейзажей на город. Источник: Radisson Hotels

Гости, которые останавливаются поблизости, могут добраться до площади Свободы (Liberty Square), большого открытого пространства, популярного для общественных мероприятий, местных кафе и неформальных встреч. За короткую прогулку расположен дворик Гозду (Gozsdu Courtyard), привлекающий вечерние толпы своими соединенными террасами, продуктовыми ларьками и музыкальными заведениями. Эти места позволяют заглянуть в повседневную жизнь Будапешта, удаленную от официальных музеев, и привлекают путешественников, которые ищут активные районы с легким доступом к пище, культуре и ночной жизни.

Также неподалеку находится Деака Ференца (Deák Ferenc Square), одна из самых оживленных пешеходных зон города, где посетители часто сталкиваются с уличными выступлениями или дизайнерскими ярмарками выходного дня. Улица моды (Fashion Street), расположенная в нескольких кварталах, известна своей смесью венгерских бутиков и международных брендов, что делает ее удобной остановкой для непринужденного шопинга. Эти районы не нуждаются в дополнительном транспорте и доступны пешком, что обеспечивает удобство для исследующих город самостоятельно.

Рабочие пространства с видами на исторический Будапешт. Источник: Radisson Hotels

Появление гостиницы подчеркивает, как центр Будапешта продолжает развиваться как пешеходное, компактное направление для путешественников. Вместо расширения размещения до окраин все больше объектов появляются там, где люди на самом деле проводят свое время. Для посетителей это означает более короткие маршруты между отелем и самыми активными районами города, что позволяет меньше сосредотачиваться на логистике и больше на том, что может предложить Будапешт.