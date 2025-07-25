Погода на 26 июля: где ожидаются дожди

Жара в Украине продолжается.

26 и 27 июля температура воздуха в большинстве областей будет составлять +26+33 градуса.

В южной части – сильная жара, +33+39, местами вероятно до +40 градусов. Карта внизу.

В воскресенье в западных областях ожидается понижение температуры воздуха до +22+27 градусов.

Дожди.

В субботу пройдут с грозами на западе, севере, коснутся Харьковщины.

Центр, большинство востока, южная часть особенно сухая погода.

В воскресенье кратковременные грозовые дожди предполагаются в западной части, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

Все, кто не вошел в этот список – сухая воздушная масса.

В Киеве 26 июля есть вероятность кратковременного грозового дождя, 27 июля без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы +27, +28 градусов, умеренная, не сильная жара.

Не перегревайтесь, ешьте арбузы с дынями, варите кукурузу с рыльцами – полезно для почек, фаршируйте кабачки, не сдавайтесь и не поддавайтесь, тренируйтесь тереть мак – за неделю Маковия)