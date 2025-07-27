Где остановиться в Париже: 7 районов города с невероятными видами.

Париж — город любви, искусства и культуры, всегда привлекающий туристов со всего мира. Французская столица состоит из многих районов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. В этой статье мы представим 10 кварталов, где лучше остановиться в Париже. Выбирая место для проживания во время вожделенного путешествия, учитывайте свои интересы и приоритеты. Выберите район, который лучше всего подходит вашим предпочтениям и сделает вашу поездку в город любви незабываемой.

Маре (Marais)

Если вы спросите Google о Париже и его красивых местах для отдыха, квартал Маре непременно будет в списке. Третий округ, расположенный на острове Сите, считается одним из самых живописных и лучших районов Парижа для продолжительного пребывания. Его называют центром художников, еврейской общины и ЛГБТ-сообщества. Популярен как среди туристов, так и среди местных, этот район славится самым островом Сите, городской ратушей, знаменитым собором Нотр-Дам и сотнями других мест для еды, напитков или просто прогулок. Квартал Маре начинается с площади Бастилии, являющейся символом печальных событий нескольких французских революций. В центре площади стоит Июльская колонна, установленная в память о событиях Июльской революции 1830 года.

Цены на апартаменты в старом квартале Парижа относительно невысокие. Стандартный номер на двоих обойдется примерно в 100 евро за ночь.

Туристы мечтают жить у набережной в Париже. Источник: Pixabay

Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés)

Сен-Жермен-де-Пре известен своей богемной и интеллектуальной атмосферой и является популярным выбором для туристов в Париже. Здесь сосредоточены большие книжные магазины, кафе, литературные заведения и художественные галереи. Среди известных достопримечательностей Люксембургский сад, дом Д'Артаньяна и церкви Сен-Жермен-де-Пари и Сен-Сюльпис. Сен-Жермен-де-Пре – престижный район в шестом округе Парижа. На улицах этого квартала доступен шопинг, в частности бутики люксовых брендов, что делает его лучшим местом для проживания в Париже.

Стоит ли здесь жить – вопрос, на который нельзя ответить однозначно, ведь это зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Район достаточно дорог, и расходы на проживание могут быть высокими по сравнению с другими районами Парижа. Однако если вы ищете роскошь, элегантность в центре культурных событий, Сен-Жермен-де-Пре вам понравится.

Что касается цен на проживание, они также могут быть выше, поскольку район популярен среди туристов, а гостиницы здесь преимущественно пятизвездочные. Стоимость отелей в Сен-Жермен-де-Пре зависит от различных факторов, таких как расположение, класс и удобства. Однако средняя цена стандартного номера начинается от 170 евро за ночь.

Латинский квартал (Latin Quarter)

Латинский квартал – один из самых оживленных и подходящих районов Парижа для пребывания на выходные. Здесь расположены университеты, книжные магазины, студенческие кафе и уличные рынки. Вы можете посетить Пантеон, Ботанический сад и прогуляться по улицам, которые хранят дух древнего Парижа. Многие считают Латинский квартал отличным местом для проживания. Он почти в центре, удобное транспортное сообщение и оживленную атмосферу. В районе много кафе, ресторанов, магазинов и ночных клубов, предлагающих разнообразные развлечения.

Отели в этом районе можно найти на разные вкусы и бюджеты. Цены на отели начинаются от 80-100 евро за ночь, но стоимость варьируется в зависимости от сезона и спроса. По сравнению с другими районами, Латинский квартал – лучшая часть города для проживания в Париже.

Апартаменты возле Лувра недешевы. Источник: Pixabay

Монмартр (Montmartre)

Район Монмартр известен своим богемным характером и волшебной артистической атмосферой. Поэтому частые гости французской столицы считают его лучшим местом для проведения отпуска в Париже. Здесь расположена базилика Сакре-Кер, а также живописная улица Мулен Руж и знаменитое кабаре Moulin Rouge.

Улицы, заполненные ретро-кафе, дома, покрытые плющом, и блестящие белые купола Сакре-Кер: Монмартр — это то, что многие представляют, мечтая о Париже. Этот северный район сохранил свою подлинность с крутыми холмами, очаровательными разноцветными домами и старыми магазинами. Гуляя по узким улочкам, вы можете узнать места из фильма "Амели", посетить могилы Дега и Золя и насладиться розовыми садами музея Монмартра. Это одно из самых удобных мест для проживания в Париже, поскольку здесь очень хорошее транспортное сообщение. Обычно цены на гостиницы в этом районе начинаются от 80-100 евро за ночь бюджетного варианта. По этой цене можно найти простые отели или гостевые дома с базовыми удобствами.

Шанз-Элизе (Champs-Élysées)

Шанз-Элизе – улица, известная своими роскошными магазинами, ресторанами и гостиницами. Это идеальное место для шопинга и удовольствия французскими деликатесами. Район входит в топовые места для проживания в Париже. Это известная торговая улица Франции, ассоциированная преимущественно с Большим дворцом, Триумфальной аркой и, конечно, шоппингом. Возможно, это не первое место, о котором вы думаете, планируя поездку. Однако центр – лучшая часть Парижа для отдыха. Элегантные Шанз-Элизе является великолепной отправной точкой для исследования города пешком или на велосипеде. Вы можете посетить знаменитую Эйфелеву башню, расположенную неподалеку от Шанз-Элизе. Для любителей искусства есть много интересных мест, таких как музей Галереи, Токийский дворец и Малый дворец, которые расположены поблизости. Рынок Президента Вильсона – место, которое стоит посетить, ведь здесь можно найти свежие цветы и органические продукты. Севернее 8-го округа расположен парк Монсо, наполненный статуями и неоклассическими фольксвагенами. Цены на отели в Шанз-Элизе колеблются от примерно 150–200 евро за ночь за бюджетные варианты или менее престижные отели.

Цены на жилье в Париже высокие. Источник: Pixabay

Оберкампф (Oberkampf)

Оберкампф отвечает за ночную жизнь Парижа. Для любителей ночной жизни это самый лучший район для проживания в Париже. Десятки баров выстроились вдоль улицы Оберкампф, где можно найти все от элегантных коктейльных лаунджей до подпольных баров и стильных винных ресторанов. Район отлично подходит как для отдыха в Париже, так и для прогулок в любое время дня. Однако именно после заката Оберкампф оживает. Посетите бары, такие как оживленный Ave Maria или отреставрированный Café Charbon. После этого можно отправиться в музыкальную точку Le Bataclan, где выступают известные местные и международные артисты.

Обычно цены на гостиницы в этом районе колеблются от 100–150 евро за ночь бюджетных или средних вариантов. Однако цены могут варьироваться в зависимости от сезона, спроса и спецпредложений.

Монпарнасс (Montparnasse)

Монпарнас – одно из самых крутых мест в Париже для проживания, известное своими артистическими кафе, театрами и кинотеатрами. Здесь можно насладиться атмосферой искусства и развлечений, посетить концерты и прогулки по этому культурному центру.

Башня Монпарнаса высотой 210 метров является символом района. Верхние этажи предлагают невероятные виды на французскую столицу. Расположенный в здании бывшего железнодорожного вокзала, музей Орсе славится своей обширной коллекцией работ известных художников, таких как Моне, Ренуар, Ван Гог и других.

Монпарнас имеет большой выбор кафе, ресторанов и баров. Вы можете отведать традиционную французскую кухню, экзотические блюда со всего мира и насладиться атмосферой оживленного района, который является лучшим местом проживания в Париже. Цены на отели в Монпарнасе могут начинаться от примерно 100 евро за ночь за бюджетные хостелы до значительно выше сумм люксовых гостиниц.