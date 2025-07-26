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Майдан не погаснет никогда?

Александр КочетковАлександр Кочетков

Майдан не погаснет никогда?
Майдан не погаснет никогда?

Протесты против попыток концентрации власти оказали политический оптимизм.

Да, цель этих протестов не конкретна, они не круглосуточные, и организовывали их в основном активисты-грантоиды, у которых в последнее время почти не осталось ни грантов, ни активности.

Но люди вышли на протест — преимущественно молодежь, которая по возрасту не опасается ТЦК. Вышли даже в таких городах как Харьков, ежедневно страдающий от вражеских обстрелов. То есть протестный дух украинцев не способна преодолеть и полномасштабная война и связанное с ней радикальное усиление репрессивного аппарата.

А россияне протестовать не способны, хотя сейчас их загоняются в темное средневековье. Именно поэтому мы не один народ

И еще мне понравилась здоровая скептическая реакция наших протестующих на попытки М. Безуглой и С. Лещенко присоединиться к ним. То есть, молодежь все понимает, и ядовитые грибы от съедобных отличать способна.

В ОП были абсолютно убеждены, что на их молниеносную махинацию с взятием НАБУ и САП под окончательный контроль общество не отреагирует. Потому что политическая активность осталась разве что в Раде, да и там все управляется. Но – болт. Майдан как окончательная форма влияния общества на зарвавшуюся власть еще тлеет. И может загореться, если добавить дрова.

Именно на протесты, а не на законодательное шулерство отреагировали наши западные партнеры. И – чудо странное – власть вынуждена пятиться. Быстро-быстро продуцировать новый вариант закона с возвращением самостоятельности НАБУ и САП, при этом старательно делая вид, что ничего особенно не произошло. Хотя властный тандем В. Зеленский — А. Ермак получил громкую оплеуху, по-моему, более обидную, чем безобразие в Белом Доме.

Конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее нужно перезагружать полностью. Но и это дашь лишь временный эффект, если не перезагрузить всю систему власти — на основе новой Конституции Украины, которая учитывает реалии настоящего и будущего. Именно это нужно доносить до нонконформистской молодежи, которая в Украине до сих пор есть.

А следующие выборы в Украине могут оказаться не просто актом переутверждения действующей сейчас власти. И вот именно это и обнадеживает, по крайней мере, меня.

Майдан не погаснет никогда?

Источник:facebook.com

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