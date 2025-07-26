Майдан не погаснет никогда?

Протесты против попыток концентрации власти оказали политический оптимизм.

Да, цель этих протестов не конкретна, они не круглосуточные, и организовывали их в основном активисты-грантоиды, у которых в последнее время почти не осталось ни грантов, ни активности.

Но люди вышли на протест — преимущественно молодежь, которая по возрасту не опасается ТЦК. Вышли даже в таких городах как Харьков, ежедневно страдающий от вражеских обстрелов. То есть протестный дух украинцев не способна преодолеть и полномасштабная война и связанное с ней радикальное усиление репрессивного аппарата.

А россияне протестовать не способны, хотя сейчас их загоняются в темное средневековье. Именно поэтому мы не один народ

И еще мне понравилась здоровая скептическая реакция наших протестующих на попытки М. Безуглой и С. Лещенко присоединиться к ним. То есть, молодежь все понимает, и ядовитые грибы от съедобных отличать способна.

В ОП были абсолютно убеждены, что на их молниеносную махинацию с взятием НАБУ и САП под окончательный контроль общество не отреагирует. Потому что политическая активность осталась разве что в Раде, да и там все управляется. Но – болт. Майдан как окончательная форма влияния общества на зарвавшуюся власть еще тлеет. И может загореться, если добавить дрова.

Именно на протесты, а не на законодательное шулерство отреагировали наши западные партнеры. И – чудо странное – власть вынуждена пятиться. Быстро-быстро продуцировать новый вариант закона с возвращением самостоятельности НАБУ и САП, при этом старательно делая вид, что ничего особенно не произошло. Хотя властный тандем В. Зеленский — А. Ермак получил громкую оплеуху, по-моему, более обидную, чем безобразие в Белом Доме.

Конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее нужно перезагружать полностью. Но и это дашь лишь временный эффект, если не перезагрузить всю систему власти — на основе новой Конституции Украины, которая учитывает реалии настоящего и будущего. Именно это нужно доносить до нонконформистской молодежи, которая в Украине до сих пор есть.

А следующие выборы в Украине могут оказаться не просто актом переутверждения действующей сейчас власти. И вот именно это и обнадеживает, по крайней мере, меня.

Майдан не погаснет никогда?