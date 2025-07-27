Чому Трамп різко почав допомагати Україні: нерозказана історія

Повна, нерозказана історія розвороту Трампа щодо України, - The Telegraph

Британське видання розібралося, що стало ключовим поштовхом до зміни позиції Трампа щодо України.

Політичний розворот Дональда Трампа щодо України, який призвів до розблокування військової допомоги, був запущений одним телефонним дзвінком на тлі масованої російської атаки.

Все почалося рано-вранці 4 липня, коли міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зателефонував генералу у відставці Кіту Келлогу, головному посланнику Трампа з питань України. За два дні до цього адміністрація Трампа несподівано заморозила поставки зброї до Києва, що викликало побоювання, ніби Україну знову залишають напризволяще.

Сікорський повідомив, що вночі під час масованого удару по Києву (11 ракет та 539 дронів) було пошкоджено польське консульство. "Путін глузує з ваших мирних зусиль", — сказав він Келлогу, закликаючи відновити постачання боєприпасів для ППО. Особливо тривожним було те, що ця атака сталася лише за кілька годин після телефонної розмови Трампа з Путіним щодо припинення вогню.

Для генерала Келлога удар по дипломатичній місії союзника по НАТО став сигналом про ризик неконтрольованої ескалації. Він негайно зателефонував президенту Трампу. Після коротких привітань з Днем незалежності, Келлог доповів про ситуацію, наголосивши на пошкодженні польського консульства, та порекомендував відновити постачання ракет до систем ППО "Patriot".

Реакція Трампа була миттєвою. Він наказав Пентагону негайно відправити частину систем PAC-3, що були заблоковані. Трамп доручив Келлогу особисто зв'язатися з міністром оборони Пітом Хегсетом і передати наказ. Це було важливо, оскільки раніше Хегсет заморозив допомогу без відома Білого дому. Цього разу Келлог чітко дав зрозуміти, що це прямий наказ президента. Того ж дня Трамп запевнив президента Володимира Зеленського, що допоможе з потребами України в протиповітряній обороні.

Цей різкий розворот США став сигналом для європейських столиць. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував купувати системи "Patriot" для України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висунув ще більш привабливу для Трампа ідею: європейські союзники та Канада відшкодують США вартість американської зброї, що поставлятиметься до України.

Радники, як-от Келлог, представили цю угоду Трампу як втілення його принципу "Make America Great Again" — Європа платить за американську зброю, що демонструє силу США і змушує Путіна йти на переговори.

Вже за дев'ять днів, 13 липня, Трамп разом із Рютте офіційно оголосив про створення конвеєра допомоги на суму $10 мільярдів, а також про можливі нищівні торговельні тарифи проти Росії.

Результати не забарилися. Перші ракети-перехоплювачі були відправлені, а невдовзі до України прибула система "Patriot" за угодою з Німеччиною. Пізніше Берлін оголосив про передачу ще п'яти батарей за фінансової підтримки Норвегії. Щоб прискорити процес, Вашингтон навіть ухвалив рішення перенаправити до України системи, які раніше призначалися для Швейцарії.