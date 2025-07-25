Мадрид получает ежедневные рейсы на модернизированном дальнемагистральном самолете Emirates

Начиная с 16 сентября 2025 года, Emirates приступит к эксплуатации обновленного Boeing 777 на маршруте между Мадридом и Дубаем. Это обновление приносит переделанные интерьеры кабин и впервые представляет класс премиум-экономии авиакомпании в Испании. Мадрид становится первым испанским направлением, включенным в программу модернизации салонов авиакомпании, направленную на улучшение опыта пассажиров на дальнемагистральных международных рейсах.

Ежедневно рейсы соединяют Мадрид и Дубай в предполагаемом цикле, обеспечивая активность маршрута и позволяя пассажирам рассчитывать на стабильное время поездки. Вот как выглядит ежедневное расписание:

EK143 вылетает из Дубая днем и прибывает в Мадрид незадолго до наступления ночи, в 20:20 по местному времени.

EK144 вылетает из Мадрида поздно вечером и прибывает в Дубай рано утром следующего дня, сразу после 07:00.

Благодаря вылетам, запланированным на поздний вечер в Испании и средине дня в ОАЭ, расписание поддерживает как ночной перелет, так и удобные пересадки в пределах одного дня.

Новая опция сидений добавлена на маршруте в Мадрид. Источник: Emirates

Путешественники, которые летят к востоку из Мадрида, могут добраться до таких городов, как Коломбо и Куала-Лумпур, с одной пересадкой в Дубай. Коломбо является ключевым пунктом для внутренних путешествий по Шри-Ланке, в то время как Куала-Лумпур предлагает отправную точку для трансграничных путешествий по всей Юго-Восточной Азии. Эти маршруты особенно удобны для путешественников с несколькими остановками, предлагая плавные межконтинентальные соединения через Дубай без длительных пересадок или ночных пребываний.

Мадрид приветствует прибывающих с запада пассажиров прямо в историческом центре, что облегчает начало исследования города. Прогулка по площади Пласа-Майор или неспешная прогулка в парке Ретиро дарит возможность ощутить местную жизнь и обаяние открытых просторов. После пребывания в городе путешественники могут продолжить путешествие по скоростному поезду до таких направлений, как Кордова, известная своей исторической мечетью-собором, или Валенсия, с ее прибрежными набережными и смелыми городскими пейзажами.

Вечерний вид на набережную Мутра Корниш. Источник: unsplash

Изменения в салонах являются частью более широкой модернизации флота, которая обновляет более старые самолеты новыми конфигурациями сидений и дизайном интерьера. Для путешественников, использующих Мадрид в качестве транзитного или отправного пункта, это означает более последовательную среду на борту во время дальнемагистральных перелетов. Ввод обновленного самолета отражает постепенный переход к стандартизации вариантов путешествий по ключевым международным маршрутам.