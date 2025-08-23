Встреча Зеленского с Путиным может пройти в Нью-Йорке на полях ООН

Трамп дал домашнее задание "путину" в Анкоридже, а Зеленскому в Вашингтоне. Аналитики ковровых дорожек и чихов совершенно оставили без внимания тот факт, что Зеленского он принимал в историческом сердце США – в Белом доме на фоне позолоты камина и вазочек, а "путина" – на окраине Аляски на гальке, прикрытой для приличия ковровой дорожкой, красный цвет которой позволял два толкования.

Несмотря на такие различия, домашнее задание для них было общим – согласовать до 9 сентября условия прекращения огня, закрепить их на совместной встрече, и явиться с этой бумагой на ясные очи Трампа на юбилейную Генассамблею ООН. Трамп сделает с ними фотосессию и предложит Генассамблее выдвинуть его на Нобелевскую премию миры, так сказать, не отходя от кассы. Всё очень серьёзно, в отличие от того дедлайна кремлёвцам до 1 мая, который Трамп давал им по случаю своих ста дней. Если кремлёвцы сорвут Трампу эту фотосессию и не подпишут прекращение огня, то он закатает их в асфальт, зальёт в бетон, или и то, и другое.

У кремлёвцев есть три "окна", чтобы выполнить это домашнее задание. Первое, между 19 и 23 августа перед Днём независимости Украины они не использовали. Поэтому Трамп вечером 22 августа выступит с нагоняем им. Второе "окно" будет открыто 25 – 30 августа между Днём независимости и поездкой "путина" в Пекин 31 августа. Третье открыто с 4 по 8 сентября, до начала сессии Генассамблеи ООН. Оба очень узкие, и больше похожи на "форточки", чем на "окна". Но это не единственная причина, по которой кремлёвцы ими не воспользуются, и будут пробовать реализовать свой план.

План их прост – провести встречу на двоих с Зеленским в здании Генассамблеи ООН, а на троих с Трампом в Овальном кабинете у камина. Смысл, засветить "путина" не только в Нью-Йорке, но и в Вашингтоне. В целом такой формат устраивает Трампа, так как станет наглядной демонстрацией, как он в самом прямом смысле за 24 часа остановил российско-украинскую войну.

Но Трампу нужна бумага с подписями Зеленского и "путина" о прекращении огня, и тут возникает очевидная проблема – оба не хотят их ставить.

Аналитики ковровых дорожек не обратили внимания, что Трамп после темы костюма Зеленского, заявил: подпишем прекращение огня и на выборы. На демократические и честные, а не такие как в США в 2019 г. с голосованием по почте. При этом с подсказки из зала уточнил, голосование по электронной почте тоже честным не считается. Это жирная точка американцев на идее голосования в "Діє". Через пару дней "утечка" о предвыборном штабе Залужного из Великобритании подтвердила, не только в Белом доме хотят честных выборов в Украине и побыстрей.

Но главная проблема не боязнь "Слугами" выборов, а позиция кремлёвцев с условиями прекращения огня. Лаврова с его пресс-конференцией об условиях и целях "СВО" сразу отправили хором на переплавку, но сделали 21 августа два шага на встречу.

Немецкая полиция арестовала в Италии гражданина Украины, якобы организовавшего подрыв "Северного потока" осенью 2022 г. В кремле раскатали губы и голосом "путина" объявили, что "украинский след" в этой акции их категорически не устраивает. Намекают, что хотят "американский след", и тогда может быть согласятся на прекращение огня без условий.

Второй встречный шаг сделал Подоляк и заявил на пробу: Украина может согласиться признать де-факто оккупацию части своей территории в обмен на прекращение огня, но де-юре признавать не будет и продолжит добиваться её возвращения дипломатическими, экономическими и ещё какими-то методами. По факту это Стамбул-2, но без московских навесок про нейтралитет, число пушек, язык и прочее.

Это предложение может заинтересовать кремлёвцев, так как похоже на их собственные яйца, только в профиль. Оно допускает две трактовки: украинскую – оккупация явление временное и подлежит обсуждению, и московскую – оккупация явление постоянное и не подлежит обсуждению и оспариванию. Для кремлёвцев сейчас главное – зафиксировать факт оккупации на международном уровне. Поэтому они уже 21 августа заявили, что договор о прекращении огня должен быть утверждён пятью постоянными членами Совбеза ООН. Если на этом сойдутся, то камнем преткновения останутся московские языково-пушечные навески, за которые до 9 сентября и будет идти публичная борьба.

Согласование этих навесок в диапазоне от сокращения их числа до отправки в мусор явно затянется до Генассамблеи ООН, и это вполне устраивает кремлёвцев. Это даёт им дополнительное основание для получения визы "путиным" на въезд в Нью-Йорк, чтобы там окончательно всё порешать с Зеленским о навесках и предстать перед Трампом. По этой причине самое вероятное место их встречи – это Нью-Йорк. При том, что Госдеп, в отличие от Трампа, предпочёл бы провести её заранее в одно из двух оставшихся у РФ "окон".

Бомбардировка рашистами в ночь на 21 августа Закарпатья и других областей на западе Украины – это ещё одна попытка кремлёвцев протолкнуть навески почти всем пакетом. В Госдепе не исключают, что встреча в Нью-Йорке может закончиться ничем или скандалом, и во избежание этого предпочитают, чтобы Зеленский и "путин" вышли бы с совместным заявлением ещё до Генассамблеи. Так надёжней и есть гарантия, что "путин" отработает визу в США, а не обманет. Поэтому Госдеп и Трамп будут до 9 сентября всячески давить на кремлёвцев за встречу, а те уклоняться от неё. Поездка "путина" в Пекин ни при чём, так как китайцы скажут, что из-за вас у нас крупные проблемы с США, которые нам ни к чему. Поэтому идите и подписывайте то, что требует Трамп, и не мешайте нам выполнять наш столетний план.

У Госдепа, помимо "путина", есть ещё фрик Нетаньяху, который с 21 августа начал в Израиле мобилизацию для полной оккупации сектора Газа. Так как повестки должны быть вручены минимум за две недели, то резервисты явятся по ним к 4 сентября. Нетаньяху будет готов к оккупации Газы лишь к началу юбилея ООН, чем и будет её шантажировать прямо на Генассамблее. Трамп может предложить ему в зале подписать какую-то бумагу с Палестинской автономией, являющейся наблюдателем при ООН. Чем это закончится, пока сложно прогнозировать. Вероятнее, что скандалом, чем ещё одной фотосессией на троих, и московиты обязательно этим воспользуются. Юбилей ООН будет непротокольным.