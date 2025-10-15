Что действительно остановит войну?

В Украине развернулась какая-то "томагавкомания": настоящий геймченжер, сколько дадут поразить Москве капец, Питеру тоже и такое подобное...

Устал повторять: если дадут, то в количестве, чтобы только подтолкнуть пути к переговорам. При этом такого количества, чтобы заставить путина безусловно прекратить боевые действия, вообще не существует. И не может существовать.

Даже если полностью уничтожить в России производство "Шахедов", "Искандеров", "Кинжалов", "Калибров" и других средств нападения, а 1.000 "Томагавков", запущенных почти одновременно, способны это сделать, то война не прекратится. Потому что характер войны коренным образом изменился.

Преимущественная ситуация следующая: после атак позиций ВСУ по воздуху КАБами небольшие штурмовые группы врага под прикрытием дронов в пешем порядке или на примитивном транспорте проникают через наши позиции, накапливаются и пытаются закрепиться. А потом этот маневр повторяется и таким образом обеспечивается очень медленное, очень затратное, но продвижение агрессора вперед. И в этом сценарии врагу не хватает только живой (временно живой) силы, все остальное есть и будет.

Именно поэтому путин планирует скрытую мобилизацию в виде "призыва на обучение резервистов". И на первом этапе такая мобилизация состоится относительно успешно, заметных протестов в недоимперии не будет, пока гробы с резервистами не начнут возвращаться десятками тысяч. При сегодняшних темпах сокращения поголовья агрессора на это уходит около года.

Поэтому уничтожение "Томагавками" или "Фламинго" или еще чем-то российских заводов по производству крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников облегчит нашу жизнь в тылу, но способности врага продолжать войну не разрушит.

Чтобы остановить врага, нам тоже не хватает бойцов, поэтому наши опорные пункты приходится располагать на таком расстоянии, что у врага есть возможность для утечки между ними. Наши резервисты давно воюют. Поэтому для пополнения ВСУ нужно уменьшать призывной возраст, что вызывает в обществе ясное напряжение.

Увеличение количества наших беспилотников на фронте проблему решает частично, потому что опять-таки не хватает квалифицированных операторов БПЛА. В полностью автономном, без участия человека режиме наши беспилотники пока не работают. А создать настоящую "килзону" и реально остановить врага способны лишь многочисленные автономные рои дронов, управляемых ИИ.

Продолжим показательно уничтожать конструкторов с прорывными нестандартными идеями, так что украинские рои дронов вообще не появятся. А западные всегда будут оказываться в незначительном количестве как инструмент военно-политического влияния, а не как оружие победы.

А "Томагавки" – отличная ракета. Для достижения целей США, а не Украины.