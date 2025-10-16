Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште и назвал их телефонный разговор "очень продуктивным".

"Президент Путин поздравил меня и США с Великим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я искренне верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по прекращению войны с Россией/Украиной. Президент Путин поблагодарил Первую леди Мелания за это участие в этом. продолжится.

Мы также провели много времени по обсуждению торговли между Россией и США после войны с Украиной. После окончания разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников на высоком уровне. Первоначальные встречи от США проведет Госсекретарь Марк Рубио вместе с другими людьми, которых мы объявим впоследствии. Место встречи будет определено позже. Затем мы с президентом Путиным встретимся в Будапеште, чтобы увидеть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной. Мы с президентом Зеленским встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал большой прогресс.