Сирия готова прогнуться под Путиным. Чем это может обернуться для Ближнего Востока?

Одно из самых тиражных и влиятельных иранских изданий – газета Donya-e-Eqtesad (Мир экономики), которую читают и к которой традиционно прислушиваются ведущие политики, интеллектуалы и бизнесмены, на своих страницах разместила статью "Мы готовы пересмотреть отношения с Москвой". В которой рассматривается первый визит в Москву президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и его встреча с российским диктатором Путиным.

И если сначала казалось, что Ахмед аш-Шараа должен был добиваться возвращения в Сирию бывшего президента Башара Асада для суда над ним, он начал делать попытки договориться с военным преступником Путиным о вещах, которые еще несколько месяцев назад можно было считать невероятными. Полагая, что теперь палач Алеппо Путин, перестал нести какую-либо ответственность за страшные бомбардировки сирийских городов и сейчас становится едва ли не лучшим другом сирийского народа.

Как пишет газета Donya-e-Eqtesad: "В позолоченных залах Кремля, где до вчерашнего дня формулировались стратегии сохранения правления Башара Асада, Владимир Путин принимал человека, который провалил эти стратегии: президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Аш-Шараау, российском коллеге, что он будет соблюдать все предварительные договоренности между своей страной и Москвой, что является гарантией безопасности двух главных военных баз Москвы в Сирии".

Такой оказывается, что Путин становится едва ли не лучшим другом сирийского народа. Теперь сирийские власти готовы обеспечить Кремлю безопасность военных баз Московии в Сирии в обмен на дружбу с террористической Российской Федерацией. Оригинальный у Дамаска получается политический обмен.

Donya-e-Eqtesad отмечает: президент Сирии заявил Путину, "Мы пытаемся восстановить и переосмыслить характер этих отношений по-новому, чтобы сохранить независимость, суверенитет, а также единство и территориальную целостность Сирии и стабильность безопасности", - сказал Аш-Шара Путину в Кремле. Сирийский лидер заверил, что Дамаск будет придерживаться всех прошлых договоренностей с Москвой. "Есть двусторонние отношения и общие интересы, которые связывают нас с Россией, и мы уважаем все договоренности, заключенные с ней".

Трудно объяснить с чем могут связываться метаморфозы изменения отношения к России нового сирийского руководства, особенно учитывая тот факт, что они произошли через 10 месяцев после изгнания Башара Асада из Сирии. Хотя можно предположить, что лидер Сирии приехал за деньгами за функционирование российских военных баз на сирийской территории. И это решил обернуть в такую витиеватую форму "дружбы", для того чтобы получить по своей просьбе от Москвы положительный ответ.

По мнению автора статьи в Donya-e-Eqtesad: "Хотя некоторые источники, такие как Reuters и агентство France-Presse, сообщали, что он нарушит запрос на экстрадицию Асада во время встречи с Путиным, он не упомянул об этом деликатном дипломатическом вопросе в своем коротком телевизионном выступлении. Предполагают, что это был частный вопрос, подразумеваемый, что это вопрос, подразумеваемый, что этот вопрос был поднят. иностранных дел России Сергей Лавров заявил перед встречей, что Россия предоставила Асаду убежище, поскольку его жизнь была в опасности.

Для Запада подобный неожиданный шаг Ахмеда аш-Шараа может стать первым звоночком того, что, несмотря ни на что, Кремль пытается каким-то образом вернуть свое влияние на Ближнем Востоке, и в этом случае Сирия может стать тем мостиком, через который Россия будет пытаться снова закрепиться в ближневосточном регионе.

Donya-e-Eqtesad продолжает: "Путин высоко оценил "большой успех" "особых отношений" между двумя странами на протяжении десятилетий, заявив, что Москва всегда заботилась об интересах сирийского народа. Лидер Кремля добавил, что его правительство стремится расширить эти отношения. Путин также высоко оценил недавние парламентские выборы в Сирии отношения между всеми политическими силами: "Я считаю, что это большой успех для вас, потому что это приведет к консолидации общества, и, несмотря на сложные времена, которые сейчас переживает Сирия, это все же укрепит отношения и сотрудничество между всеми политическими силами в Сирии".

Трудно понять путинскую логику. Интересно, как теперь российские пропагандисты будут объяснять населению Российской Федерации, почему президента Сирии, получившего власть в результате вооруженного восстания и свержения режима союзника России Башара Асада, теперь в Москве стали считать легитимным. Так что, Башар Асад теперь уже не нужен Путину в качестве "легитимного президента", получившего политическое убежище в Москве? Ведь и года не прошло, как Россия зверски бомбила Сирию, а теперь что они друзья? Возможно, поэтому существующая с 1993 года Межправительственная комиссия Россия-Сирия возобновила свою работу.

Donya-e-Eqtesad подчеркнула: "Несмотря на то, что Россия поддерживает Асада, новые правители Дамаска заняли прагматичный подход к отношениям с Москвой, как и к отношениям с другими странами. встречу, что Аш-Шараа, признавая исторические связи между двумя странами, сказал, что он стремится перезагрузить эти отношения, выведя Дамаск из изоляции на мировой арене. Мы работаем над тем, чтобы переосмыслить характер отношений с Россией".

И тут принципиально как далеко способно пойти это "переосмысление". Ведь то, что Кремль так быстро "переобулся" наводит на мысль, что там теперь есть далеко идущие планы относительно новой Сирии. А то, что российская террористическая армия вбомбила Сирию в каменный век теперь можно выдавать, за дружескую "интернациональную помощь" сирийскому народу.

Для Путина этот визит стал демонстрацией его геополитической гибкости. Газета Donya-e-Eqtesad подчеркнула, что "Путин сказал Аш-Шараа, что Москва готова сделать все возможное для реализации того, что он назвал "многими интересными и полезными начинаниями". Кроме двух основных баз в Сирии - авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия и ее военно-морского объекта" присутствие в аэропорту Камышлы (на северо-востоке, вблизи турецкого и иракского границ) Сирийский источник сообщил, что сирийские чиновники ищут гарантий того, что Россия не будет помогать перевооружать остатки сил Асада.

Интересно, понимает ли Ахмед аш-Шараа, что приехав в Москву – он тем самым фактически легитимизировал участие России в войне Башара Асада с сирийским народом? А также задался вопросом, как после этого будут относиться к Сирии в Соединенных Штатах и объединенной Европе?

Поскольку публично задекларировав свое тяготение к Москве, президент Сирии этим показал, что время геополитической неопределенности для него истекло. Начав резкое сближение с Российской Федерацией Ахмед аш-Шараа, от имени сирийского народа, сделал шаг, способный перечеркнуть все предыдущие усилия сирийцев, стремившихся к совершенно иному выбору для себя.

А это может поколебать позиции Аш Шараа в политической среде в самой Сирии. Ведь братание с теми, кто еще совсем недавно тебя убивал, как минимум выглядит очень странно. Даже тогда, когда так хочется получить от Москвы деньги за аренду ею военных баз.

Казалось, что после отстранения от власти диктатора Башара Асада, у Сирии есть шанс установиться авторитарный режим. Однако визит Ахмеда аш-Шараа указывает на то, что в Дамаске примеряются к совершенно иному выбору. Резкое сближение сирийцев с главой тоталитарной России Путиным демонстрирует, что в Сирии может установиться тоталитарный режим. Со всеми вытекающими из этого последствиями.