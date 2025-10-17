Томагавков не будет?

Можно было бы сейчас поиздеваться с журналистов телемарафона и ряда каналов, которые просили анализ, точнее комментарии в стиле RSNPZD. Но смысла в этом нет. Стоит подумать об ином.

Я просто напомню то, что писал недавно про логику РФ в ударах по газовой инфраструктуре Украины. И о теме возможной газовой сделки России и Штатов. Так же стоит не забывать и другие темы, которыми Кремль пытается "купить" Трампа

Северная морская логистика (не проводы а инфраструктура) Газ и нефть на Дальнем Востоке. Добыча и реализация. Регион важен, потому что это зона интересов КНР. Ресурсы. Фактически та же тема, что и в украино-американском договоре. Только на ограниченный перечень и с более выгодными для РФ условиями. Тут кремлю помогает тот же фактор Китая: "или с вами или с Пекином" Ядерная безопасность. Новая система договоров о нераспространении - единственное поле, где РФ всё ещё выступает "на равных". С бОльшим политическим весом чем остальные участники "ядерного клуба" Ядерное топливо - переработка, утилизация. Поставка редкоземельных элементов которые РФ добывает сейчас. Да и не только.

Но самое главное (и об этом писал в прогнозе на 2025 год) -- фактор американо-китайских отношений. Где ухудшение между Пекином и Вашингтоном = возможности игры Кремля.

Но с другой стороны то же самое ухудшение и переход к торговой войне без желания войти в военную эскаллацию может подтолкнуть обе ключевые столицы к желанию "заморозить" российско-украинскую войну дабы не создавать дополнительных рисков. Заморозить условно, "как есть", с минимальными дополнительными конструкциями обеспечения безопасности.

Для Украины на данном этапе важным станет "завтра" и "послезавтра". А именно возможности и способности оперативно согласовать позиции с государствами, для которых глубокие уступки в адрес Кремля несут опасность. И это не только "европейские партнёры". Одним из важнейших элементов пазла является Турция. Которой крайне не выгодна ситуация при которой Кремль, получив передышку, попытается вернуть свои позиции в черноморском регионе.

А так же важна коммуникация с Китаем. Ведь если котнуры заморозки могут (и вероятно будут) обсуждаться по трекам США-КНР, не работать с другим участником как минимум глупо. Ведь, хочу напомнить, что позиция ряда государств, которые сегодня активно поддерживают Украину - результат долгой коммуникации в 2022-23 годах. С ними сработало.

На китайском же направлении у нас есть варианты посредников. Это

Упомянутая Турция, у которой есть свои интересы в перечень которых не входит усиление РФ. И у которой прекрасные отношения с КНР. Государства ЕС. Которые не спешат входить в "торговую войну Трампа". И в первую очередь это партнёры Пекина. Такие как, например, Польша, Германия, частично Франция - северный коридор. А так же Румыния и Болгария как государства через которые выстраивается черноморская ветка южного коридора. Пакистан. Про боеприпасы смогли догвориться, а вот о развитии отношений дальше не подумали. Хочу напомнить, что уровень политических отношений Исламабада с Пекином в китайской иерархии "стратегических партнёрств" стоит на ступень выше, зафиксированных отношений с Москвой.

Что касается США, то вновь напомню факт, который Трамп не скрывает - приверженность жёсткому стилю переговоров с повышением ставок. Поэтому воспринимать его резкие заявления в адрес других государств надо без излишней эмоциональности. Есть очерченные интересы, есть, назовём прямо, шантаж. Причём в нашем случае обеих сторон. Вопрос лишь в том, что этот процесс идёт попеременно - вначале одних пугать, потом других. Это просто факт, который надо помнить и с которым надо работать.

А сама сегодняшняя встреча Зеленского и Трампа? Брифинг (если будет) - будет кратким. Трамп "Хороший разговор, Зеленский молодец, подходим к сделке. Томагавки? Опция "на столе"

Зеленский "Хороший разговор. Трамп поддерживает Украину и большое спасибо за такую поддержку. Координируем наши усилия ради мира. Который не будет устойчивым без активной позиции США и наших Европейских партнёров".

Главное для украинских властей, напомню, будет "завтра" и "послезавтра". Про это и писал выше.