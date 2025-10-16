Друзья, президент США Дональд Трамп сделал столько воинственных заявлений, что от удивления затаились даже самые матерые пессимисты. Анонсируя встречу с Владииром Зеленским, американский президент демонстративно посмеивался над путиным и обсуждал мощную союзную поддержку "украинского наступления". Конечно, самые грозные слова остаются словами, а мы лучше дождемся реальных дел. Тем не менее одной своей риторикой Трамп "наделал шороху" и отрезал себе (и другим) варианты отступления

Очень показательным на уровне неприличного жеста в сторону Москвы прозвучало уже во второй раз заявление, что путин должен был закончить эту войну за неделю. Но не смог и теперь бессмысленно уже четвертый год по его вине гибнут не только украинские военные, но и россияне в большом количестве. Но это про морально-психологическую оценку, а вот по реальному удушению российской экономики Трамп объявил, что Индия обещает отказаться от покупки российской нефти. Премьер Моди вроде еще не комментировал эти слова, но маловероятно, что он объявит слова американского лидера пустой болтовней. Такие заявления проходят по категории платных и очень дорогих. Так что, похоже, со сбытом нефти в Индию у Москвы будут большие проблемы

Ну и главное. Цитирую: "Мы будем говорить с Зеленским о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление - вы это знаете. И нам придется принять решение", - сказал Трамп. Коллеги подсказывают, что в данном случае нас может ввести в заблуждение неточность перевода. Очень похожие слова в данном контексте имеют принципиальную разницу. И Трамп говорил не про "наступление", а про "атаковать". Действительно, очень похоже, но именно в этом случае разница принципиальная

Идти в контрнаступление и отодвигать российскую армию в серьезных масштабах сейчас мы действительно не готовы. Будем реалистами. Конечно, были у Сырского Харьковская операция и Херсонская, когда противник от риска окружения сам отступал на большое расстояние. Но сейчас не та ситуация. И в наш решительный и скорый выход на границы 1991 года я не верю. А вот атаковать – это да. Атаковать НПЗ, энергетическую и транспортную инфраструктуру, нефтяные терминалы, предприятия ВПК – как раз наша сегодняшняя тактика. И с Трампом Зеленский собирался говорить именно про оружие для таких атак – это "Томагавки" и другие ракеты для запуска с земли или самолетов

Трамп, очень похоже, для предметного разговора "созрел". И очень хочет проучить своего несговорчивого друга из Москвы, который так разочаровал американского президента. Воинственные и ультимативные вчерашние заявления министра войны США отлично гармонируют с таким общим настроем. Показательное принуждение россии к миру и публичное наказание для Трампа имеет смысл не только по вопросу россии. Пусть из Пекина тоже посмотрят, как может обернуться ситуация, если Вашингтон разозлиться. В общем, интересы совпали. И порка становится неизбежной. А Москва в ответ может только топать ножками и ругаться. Это вообще никого не пугает…