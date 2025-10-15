Дуров и Маск подменяют свободу манипуляцией

Вспомните, сколько исков Дональд Трамп подавал в американские медиа. Возможно, он неправ, но он может это сделать.

А к кому мы можем подать иск? В Telegram-канал "Джокер", который напишет, что мы с вами любовники? Приятно, может, но почему мы должны соглашаться с ложной информацией? Тем более сейчас можно даже сделать фото нашей свадьбы с помощью искусственного интеллекта – и все.

Если человек не несет юридическую ответственность за свои утверждения, это не свобода слова.

Они заменяют свободу манипуляцией. И Дуров, как человек из системы Лубянки, отлично понимает эту механику.

То же с социальными сетями Маска. Алгоритмы – это не свобода слова. Если мы открываем "Х" и видим сотни тысяч твитов Илона Маска, Дональда Трампа или Венса – это не свобода мысли, а программируемая выдача. Мы даже не видим маркировки, что это реклама. У нас создается иллюзия, что именно так и выглядит общественное мнение. Но это просто оплаченный контент.

Когда TikTok показывал всем румынам посты Келина Георгеску – это не свобода слова, это манипуляция. И если Трамп хочет купить TikTok, чтобы тот показывал только его видео, это снова манипуляция, а не свобода.

Я уверен, что когда эти манипуляции достигнут критической точки, человечество отреагирует.

Если не будет юридических инструментов контроля, это может завершиться силовым восстанием против системы, как это когда-то происходило с авторитарными режимами. Ибо сегодня под "свободой слова" нам продают свободу манипуляций. И именно этого я хотел бы избежать.