Бюджетный трэш в российских регионах

В сентябре Минфин России озвучил интересную информацию по регионам России, которым списали более 165 млрд рублей задолженности прошлых лет, и еще до конца года обещают списать 50 млрд рублей. Цифра, в принципе, невелика.

Для понимания проблемы: только в бюджете Кемеровской области текущая дыра 36 млрд. рублей. Всего же в России 83 региона (это без оккупированных украинских территорий). По состоянию на 1 октября более 50 регионов из 83 испытывали проблемы с дефицитом местного бюджета. Все оккупированные территории Украины входили в проблемные депрессивные регионы.

Впрочем, настоящий вой на болотах поднялся после публикации трехлетнего бюджетного плана на 26-27-28 гг., в котором не нашлось субсидий для большинства регионов. Напомню, что проблемы у региональных бюджетов в России начались с дикого дефицита в регионах, которые попали под отраслевые риски из-за санкций. Примером такого региона стал Кузбасс, который из-за убыточной работы шахт и их закрытия стал меньше получать налоговые доходы от налога на прибыль и от налогов с физических лиц.

В процессе оказалась еще одна проблема местных финансов: местные бюджеты не соблюдают социальные взносы от неработающих граждан, но имеют значительную социальную нагрузку по страховым случаям. Хороший федеральный центр в лице главы Совета федерации В. Матвиенко предложил ввести обязательные выплаты социальных взносов для неработающих граждан в сумме 45 000 рублей. То есть у федерального центра средств на закрытие дыр нет, и они проблему местных чиновников предложили перевести на население. Традиционное советское решение вызвало волну негатива у населения.

Но настоящий трэш из-за кулис бюджетного процесса выплыл, когда Минфин РФ на прошлой неделе обнаружил, что местные чиновники в 6 регионах образуют искусственные источники финансирования местных дефицитов. Российские финансовые кулибины обнаружили, что у части бюджетных учреждений России остались средства по обязательствам с прошлых лет, которые российский Минфин уже списал на расходы, поэтому местные чиновники начали отбирать эти средства и использовать их для финансирования собственных дефицитов. В результате долги на бюджетных учреждениях остаются, но средств их возвращать уже нет, потому что их забрали местные власти. Фактически это привело к неверному представлению федерального центра об объеме необеспеченных долгов регионов.

В итоге даже Татарстан, где сейчас высока доля ВПК и энергетики, начал испытывать проблемы с выполнением местной сметы. Проблемы стали настолько большими, что местным властям Татарстана пришлось втихаря сокращать выплаты мобилизованным на войну в Украине: с 3,1 млн рублей до 0,8 млн рублей.