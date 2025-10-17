Может ли Трамп договориться с Кремлем в Будапеште о перемирии

Может. Стратегическая цель кремлёвцев: продержаться до парламентских выборов в США осенью 2026 г. и молиться, чтобы Демпартия получила большинство в обеих палатах. Если это произойдёт, Демпартия начнёт процедуру импичмента Трампу и под её прикрытием сможет блокировать в Конгрессе действия правительства. Республиканцам будет не до российско-украинской войны и внешней политики, которую Демпартия тоже будет критиковать и стремиться поставить на паузу под себя.

Этот расчёт и начинает определять текущие действия кремля. Пошедший на третью неделю шатдаун, ответственность за который Берни Сандерс и "левое" крыло Демпартии перекладывают на республиканцев, стимулирует мысли кремлёвцев в этом направлении. Стимулирует, как и раздутое "дело Эпштейна", уходящее в прошлый век, первый иск к нему по сексуальной тематике был в 2005 г. Тогда даже в США мало кто видел в Трампе будущего президента. Вероятно, и он сам.

Есть две аналогии – украинская и американская. В 2019 г. за месяц до выборов Юлия Тимошенко требовала импичмента Порошенко из-за вброса из РФ "дела Гладковских (Свинарчуков)". Тимошенко следовала правилу, не догоню, но согреюсь (попиарюсь). В декабре 1998 г. республиканцы запустили против Билла Клинтона импичмент по "делу о Монике Левински", закончившийся в феврале 1999 г. голосованием в обеих палатах. Это был второй год второго срока Клинтона и год парламентских выборов. Клинтон остался президентом, но Демпартии был нанесен репутационный ущерб.

Похожую схему сейчас комплексно разыгрывает и Демпартия. Устранение Трампа из-за древних сексуальных историй не только невозможно, но и бессмысленно, поскольку Вэнс станет президентом, а хрен не слаще редьки. Но можно пытаться так набрать очки перед выборами, а они для Демпартии явно будут судьбоносными. Настолько важными, что она охотно примет помощь от Москвы и Нетаньяху, которого в 2026 г. тоже ждут выборы.

Для кремлёвцев эти выборы – новое окно возможностей, поэтому нелогично его прямо сейчас заколачивать своими руками. Между тем это именно то, к чему их подводил Трамп, когда начал пиар своей встречи с Зеленским и назначил её на 17 октября. Делает так, как и обещал.

Обещал наполнить Украину разным оружием, если РФ не пойдёт на прекращение огня, и начал, так как кремлёвцы после Аляски отморозились и стали делать вид, что ничего не поняли и у них есть крутые козыря. Потёкшая и чуть не утонувшая в Средиземном море субмарина "Новороссийск" ясно показала: ядерных козырей у них нет. В ядерной триаде РФ для США представляют реальную опасность только субмарины. Межконтинентальные ракеты, запущенные из РФ по США не сложно сбить, и летят они долго. Авиацию можно сразу списывать с боевых счетов. Остаются только подводные лодки, но их немного, и они протекают. Когда "Новороссийск" потёк, то из Белого дома иронично спросили, вы точно собрались этим воевать, и в СМИ потекли цифры, у кого сколько подводных лодок.

Одновременно Трамп стал рассказывать про "Томагавки" для Украины, на что "путин" ответил – всё это понты. Но когда в США полетела большая делегация из Украины, а затем и Зеленский, то в кремле поняли – не понты. Всё по-настоящему.

Поэтому песков утром 16 октября анонсировал срочный звонок "путина" к Трампу, но дату не назвал. В кремле засуетились, так как с Трампом надо было поговорить до выхода в эфир его совместной пресс-конференции с Зеленским. Её сценарий был очевиден – Трамп рассказывает, какое чудесное оружие он передаёт Украине, а Зеленский благодарит и обещает применять его только по военным целям.

Если это увидел бы весь мир, то кремлёвцам оставалось бы лишь воинственно надувать щёки и заколачивать окно возможностей, открывающееся перед ними в связи с выборами в США. Поэтому пришлось срочно звонить Трампу, пока он не встретился с Зеленским под телекамеры, и говорить, "путин" согласен приехать и всё подписать, только не делай этого.

Республиканцев это полностью устраивало, и они назначили кремлёвцам встречу в Будапеште, из-за чего Орбан стал самым счастливым венгром в мире. Маловероятно, что она состоится в Венгрии, но Трампу было желательно сделать что-то приятное Орбану, тем более, если это ничего ему не стоит.

Следующий ход, который сделает Трамп – озвучит свой мирный план для Украины по образцу плана для Газы. В Пекине с облегчением вздохнут и вежливо попросят Москву принять его, так как большая торговая война с США им ни к чему. Если Москва план Трампа принимает, то законопроект Грэма – Блюменталя о 500% пошлинах для Китая и "Фонд победы Украины" имени Трампа остаются бронепоездами на запасных путях.

Четыре первых и самых логичных пункта плана Трампа – обмен пленными "всех на всех", как и в случае Израиль – Газа, никакой энергетической войны, "заморозка" боёв по линии фронта и начало переговоров между РФ и Украиной с участием ЕС и США по всем темам, вплоть до прав половцев и печенегов.

Если кремлёвцы настроены дожить до открытия "окна" на выборах в США, то они не сразу, но примут план Трампа. Так как "путин" во время беседы с Трампом в четверг 16 октября обещал на следующей недели направить делегацию для переговоров с Марком Рубио и Госдепом, то к концу октября должен быть первый результат.

Когда Трамп в сентябре перед открытием Генассамблеи ООН сказал, что у Москвы есть время для размышлений до конца октября, – это были не понты. Трамп намерен провести свой план мира для Украины через ООН до того, как юбилейная сессия Генассамблеи закончится. Для него и республиканцев это действительно важно, и если кто-то будет пытаться это сорвать, то вход пойдёт всё – пошлины, "Томагавки", погромы криптовалют и так далее вплоть до схода космических спутников с орбит.