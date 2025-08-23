Зустріч Зеленського з Путіним може пройти у Нью-Йорку на полях ООН

Трамп дав домашнє завдання "путіну" в Анкориджі, а Зеленському у Вашингтоні. Аналітики килимових доріжок і чихів зовсім залишили поза увагою той факт, що Зеленського він приймав в історичному серці США – у Білому домі на тлі позолоти каміна та вазочок, а "путіна" – на околиці Аляски на гальці, прикритій для пристойності килимовою доріжкою, червоний колір якої дозволяв два тол.

Незважаючи на такі відмінності, домашнє завдання для них було спільним – погодити до 9 вересня умови припинення вогню, закріпити їх на спільній зустрічі та з'явитися з цим папером на ясні очі Трампа на ювілейну Генасамблею ООН. Трамп зробить з ними фотосесію та запропонує Генасамблеї висунути його на Нобелівську премію мири, так би мовити, не відходячи від каси. Все дуже серйозно, на відміну від того дедлайн кремлівцям до 1 травня, який Трамп давав їм з нагоди своїх ста днів. Якщо кремлівці зірвуть Трампу цю фотосесію і не підпишуть припинення вогню, він закатає їх в асфальт, заллє в бетон, або й те, й інше.

У кремлівців є три вікна, щоб виконати це домашнє завдання. Перше, між 19 та 23 серпня перед Днем незалежності України вони не використали. Тому Трамп увечері 22 серпня виступить із наганяючим ним. Друге "вікно" буде відкрито 25 – 30 серпня між Днем незалежності та поїздкою "путіна" до Пекіна 31 серпня. Третє відкрито з 4 по 8 вересня до початку сесії Генасамблеї ООН. Обидва дуже вузькі і більше схожі на "кватирки", ніж на "вікна". Але це не єдина причина, через яку кремлівці ними не скористаються, і намагатимуться реалізувати свій план.

План їх простий – провести зустріч на двох із Зеленським у будівлі Генасамблеї ООН, а на трьох із Трампом в Овальному кабінеті біля каміна. Сенс, засвітити "путіна" у Нью-Йорку, а й у Вашингтоні. Загалом такий формат влаштовує Трампа, оскільки стане наочною демонстрацією, як він у прямому значенні за 24 години зупинив російсько-українську війну.

Але Трампу потрібний папір з підписами Зеленського та "путіна" про припинення вогню, і тут виникає очевидна проблема – обидва не хочуть їх ставити.

Аналітики килимових доріжок не звернули уваги, що Трамп після теми костюма Зеленського заявив: підпишемо припинення вогню та на вибори. На демократичні та чесні, а не такі як у США у 2019 р. із голосуванням поштою. При цьому із підказки із зали уточнив, голосування електронною поштою теж чесним не вважається. Це жирна точка американців на ідеї голосування у "Діє". Через пару днів "витік" про передвиборчий штаб Залужного з Великобританії підтвердив, що не лише у Білому домі хочуть чесних виборів в Україні та швидше.

Але головна проблема не страх "Слугами" виборів, а позиція кремлівців з умовами припинення вогню. Лаврова з його прес-конференцією про умови та цілі "СВО" одразу відправили хором на переплавку, але зробили 21 серпня два кроки на зустріч.

Німецька поліція заарештувала в Італії громадянина України, який нібито організував підрив "Північного потоку" восени 2022 р. У кремлі розкотили губи і голосом "путіна" оголосили, що "український слід" у цій акції їх категорично не влаштовує. Натякають, що хочуть "американський слід", і тоді можливо погодяться на припинення вогню без умов.

Другий зустрічний крок зробив Подоляк і заявив на пробу: Україна може погодитися визнати де-факто окупацію частини своєї території в обмін на припинення вогню, але де-юре не визнаватиме і продовжуватиме добиватися її повернення дипломатичними, економічними та ще якимись методами. За фактом це Стамбул-2, але без московських наважок про нейтралітет, кількість гармат, мову та інше.

Ця пропозиція може зацікавити кремлівців, тому що схоже на їхні власні яйця лише у профіль. Воно допускає два трактування: українське – окупація явище тимчасове та підлягає обговоренню, і московське – окупація явище постійне та не підлягає обговоренню та оскарженню. Для кремлівців зараз головне – зафіксувати факт окупації на міжнародному рівні. Тому вони вже 21 серпня заявили, що договір про припинення вогню має затвердити п'ять постійних членів Ради безпеки ООН. Якщо на цьому зійдуться, то каменем спотикання залишаться московські мовно-гарматні навішування, за які до 9 вересня йтиме публічна боротьба.

Погодження цих наважок у діапазоні від скорочення їхньої кількості до відправлення на сміття явно затягнеться до Генасамблеї ООН, і це цілком влаштовує кремлівців. Це дає їм додаткову підставу для отримання візи "путіним" на в'їзд до Нью-Йорка, щоб там остаточно все вирішити з Зеленським про навішування і постати перед Трампом. З цієї причини найімовірніше місце їхньої зустрічі – це Нью-Йорк. При тому, що Держдеп, на відміну від Трампа, хотів би провести її заздалегідь в одне з двох вікон, що залишилися в РФ.

Бомбардування рашистами у ніч на 21 серпня Закарпаття та інших областей на заході України – це ще одна спроба кремлівців проштовхнути навішування майже всім пакетом. У Держдепі не виключають, що зустріч у Нью-Йорку може закінчитися нічим або скандалом, і щоб уникнути цього воліють, щоб Зеленський і "путін" вийшли б із спільною заявою ще до Генасамблеї. Так надійнішою є гарантія, що "путін" відпрацює візу до США, а не обдурить. Тому Держдеп і Трамп до 9 вересня всіляко тиснуть на кремлівців за зустріч, а ті ухилятимуться від неї. Поїздка "путіна" до Пекіна ні до чого, тому що китайці скажуть, що через вас у нас великі проблеми зі США, які нам ні до чого. Тому йдіть та підписуйте те, що вимагає Трамп, і не заважайте нам виконувати наш сторічний план.

Держдеп, крім "путіни", має ще фрика Нетаньяху, який з 21 серпня почав в Ізраїлі мобілізацію для повної окупації сектору Газа. Оскільки повістки мають бути вручені щонайменше за два тижні, то резервісти з'являться за ними до 4 вересня. Нетаньяху буде готовий до окупації Гази лише до початку ювілею ООН, чим і шантажуватиме її прямо на Генасамблеї. Трамп може запропонувати йому в залі підписати якийсь папір із Палестинською автономією, що є спостерігачем при ООН. Чим це закінчиться, поки що складно прогнозувати. Швидше за все, що скандалом, ніж ще однією фотосесією на трьох, і московити обов'язково цим скористаються. Ювілей ООН буде непротокольним.