Будапештская ловушка. Для Путина или Трампа?

В Будапеште Трамп планирует услышать от путина, когда тот собирается окончить войну. И только после этого принять решение о томагавках. С его колокольни это выглядит логичным. Испугал – получил реакцию – оставил за собой шлейф неопределенности.

Угроза о томагавках означает, что предел времени, на который уговорил пути Трампа на Аляске, исчерпан. Напомню, тогда Путин расписывал Трампу большие прорывы на фронте, выход на границы Донецкой области и украинскую капитуляцию. Не сложилось (буду и дальше утверждать, что основа субъектности Украины – в ее Вооруженных силах).

Время прошло. Трамп без Нобеля. В Штатах – начало кампании. Белый дом хочет демонстрировать мышцы перед Китаем.

Почему Будапешт? Так как Трамп хочет почестей, которые ему организует Орбан (тот еще подхалим), он из кожи лезет, чтобы выиграть перевыборы весной. Но Орбан выкатит красную дорожку и путину – даже нет сомнений. Некий "европейский Янукович", что хочет сосать даже не двух маток, а трех. Си не хватает.

В конце концов, в последнем разговоре Трампа с Путиным для нас может быть и элемент позитива - в ближайшие несколько дней россия (возможно) не будет бить по энергетике. Хотя обещания путина готовиться к саммиту в Будапеште – это еще не окончательное решение туда ехать. Может же просто "приболеть" дед - пока Трамп будет ждать его согласия. Пока анонсированы встречи делегаций "высокого уровня".

Более определяющей станет встреча Трампа и СИ в конце октября. Она тоже до сих пор под вопросом, потому что с Китаем Трампу говорить трудно, пока под ногами постоянно вертится путин.

Похоже, что Трамп по-прежнему живет в иллюзиях оторвать Москву от Пекина. И если правдивая информация о предложении путина заключить соглашение о редкоземельных минералах – это намерение может снова завернуть Трампа на ложную тропу. Куда проще договориться с Пекином доить вместе эту "сырьевую корову" до истощения.

Краткий итог перед встречей Трампа с Зеленским: Путин получил снова 2-3 недели (2-3 месяца?) – время, за которое он будет пытаться поломать намерение Белого Дома изменить тактику США "демонстрации силы" по отношению к России.

Мы уже проходили.

Но Трампу сейчас нужен не процесс, а результат. Вдохновленный решением по Ближнему Востоку, он стремится повесить еще одну звездочку на свой костюм. Ибо начало избирательной кампании в Конгресс должно быть ярким.

Главное – не вскочить в передрягу с Будапештом так, как это было на Аляске.