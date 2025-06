Лучшие пешеходные и подземные туры с привидениями в Эдинбурге: 10 жутких туров, которые напугают вас

В списке жутких городов Эдинбург по праву занимает первое место. Его считают одним из самых населенных привидениями городов в мире. Главные достопримечательности города существуют уже несколько веков, и за это время здесь произошло много жутких событий. Старая часть города была свидетелем многочисленных религиозных преследований в XVII веке, а в XIX веке появились печально известные Эдинбургские подземелья. В городе есть старинные кладбища и захоронения, а также исторические места с темным прошлым. Сегодня можно исследовать эти ужасные страницы истории во время пешеходных и подземных туров в Эдинбурге.

Путешественники, которые отважятся посетить эти места, должны быть готовы к тому, что могут увидеть или услышать обитающие здесь беспокойные души. Люди, ставшие свидетелями необъяснимых явлений, рассказывали о голосах, детских криках, внезапных изменениях температуры, странных тенях и других пугающих феноменах. Независимо от того, верите ли вы в сверхъестественное или нет, темная сторона Эдинбурга заставит вас чувствовать себя не в своей тарелке.

Если вы хотите поближе познакомиться с жуткими и необъяснимыми явлениями, происходящими в городе, узнать мистическую историю Эдинбурга и наполнить свое путешествие острыми ощущениями, присоединяйтесь к одному из лучших туров с привидениями в Эдинбурге.

1. Эдинбург Dungeon

У Шотландии много кровавых страниц в своей истории. Edinburgh Dungeon расскажет вам о некоторых из них, например, о похитителях и убийцах Берка и Хейра и легендарных воинов, таких как Уильям Уоллес. Но будьте готовы: пешеходные туры с привидениями – это не то, что следует делать в Эдинбурге, если вы не уверены в своей смелости. В подземелье вы встретите актеров и увидите устрашающие спецэффекты, создающие таинственную и пугающую атмосферу в помещениях. Для самых смелых есть аттракционы.

Посетителей могут осудить в "зале суда" XVII века, а затем отправиться в Грейфриарс Кирк, чтобы попытаться найти жертвы (живых или мертвых) городских анатомических школ. Одной из самых страшных частей тура является аттракцион Drop Dead, во время которого вам придется пройти 30-метровый спуск, напоминающий чувство осужденного, теряющего твердую почву под ногами во время казни на виселице. Затем вы попадете в пещеру каннибалов и камеры пыток, где увидите, каким невероятным мучениям подвергали ведьм и колдунов. Этот опыт не для слабонервных, но он оставит у вас множество впечатлений.

: +44 871 423 2250 Рейтинг : 4.4 ⭐

2. Dark History

Ужас этого тура в Эдинбурге заключается не в жутких привидениях, которые вы можете увидеть; здесь нет актеров в страшных костюмах, которые выскакивают из-за угла и пугают вас кровавым макияжем. Самое ужасное, что все, что вы услышите от гида, происходило на самом деле. Это было частью зловещей истории Эдинбурга. Недаром его называют "городом Джекила и Хайда". Днем это респектабельная метрополия, поражающая красивой архитектурой. Но когда солнце садится за горизонт, Эдинбург рассказывает совсем другую историю. Вы услышите рассказы о знаменитых ужасных убийствах, каннибалах, обезглавлении и повешении, преследовании ведьм и эпидемии чумы.

Посетители тура пройдут с гидом вдоль Королевской мили Эдинбурга и узнают, как рождаются легенды о привидениях. Они посетят одно из самых известных зданий города и место, которое Вальтер Скотт назвал "Сердцем Мидлотиана", и узнают о некоторых лицах, приговоренных к заключению или казни там. Вы также откроете тайну собора Сент-Джайлс, после чего посетите еще одно место казни – Меркат Кросс – и побродите среди могил в Кенонгейт Кирк.

: Встреча на Royal Mile, Edinburgh, Scotland Рейтинг : 4.7 ⭐

3. Night Terror Tour

Старинные кладбища Эдинбурга легендарно населены многими привидениями. Источник: Image Allie_Caulfield, CC BY 2.0/Wikimedia.org

Таинственная сторона Эдинбурга скрывается в его дебрях XVIII века, переулках и подземельях. Во время этого 75-минутного тура вы пройдете по темным мощеным улицам, подземным тайникам и населенным привидениям кладбищам. Вас будет сопровождать гид в костюме эпохи, вместе с которым вы погрузитесь в темную историю города и исследуете его рассказы о преступлениях, убийствах и привидениях. Ночной тур расскажет о фольклоре и тайнах, скрывающихся в старинных кладбищах и подземных сводах Южного моста. Все загадочные легенды и страшные истории, которые вы услышите, основаны на реальных событиях.

Большинство туров с привидениями в Эдинбурге начинаются с Королевской мили, которая когда-то была сердцем городских трущоб и кишала преступлениями и интригами. Затем вы погрузитесь в жуткую атмосферу старого кладбища и осмотрите некоторые из его пугающих надгробий. Дальше вам придется спуститься в печально известные подземные своды XVIII века, где вы увидите остатки старой улицы и построек. Прислушайтесь к необъяснимым шумам и шелесту и будьте внимательны: на турах в Эдинбурге призраки, скорее всего, появляются именно в этих подземных тоннелях.

: Встреча на Royal Mile, Edinburgh, Scotland Рейтинг : 4.6 ⭐

4. A Ghostly Tour of Edinburgh's Underground Vaults for Two People

За живописными видами и красивой архитектурой Эдинбурга скрываются ужасные инциденты и темные истории, которые можно открыть на лучших турах с привидениями. Во время этого тура, который вы можете разделить с другом или любимым человеком, вы насладитесь атмосферной прогулкой по мощеным улицам Старого города. Но оно будет казаться совсем не таким, как раньше.

Жуткий тур раскрывает Эдинбург через призму старинных переулков и населенных привидениями подземных сводов. Начальная точка тура – викторианский Меркат Кросс, где вы встретите своего жуткого гида в плаще, который приложит все усилия, чтобы напугать вас до чертиков жуткими рассказами. И будьте уверены, ему это удастся. Он проведет вас по переулкам Старого города на пути к Королевской мили, а затем вы спуститесь в подземные своды на Блэр-стрит. Эти своды, которые использовались для бизнеса и складов, когда-то были очагом преступности и приобрели много призраков и духов. Впечатлений будет столько, что каждый раз, когда вы будете гулять по красивым улицам при дневном свете в будущем, пасмурные подземелья снова будут всплывать перед глазами.

: Mercat Cross, Edinburgh EH1 1BB, Scotland Рейтинг : 4.8 ⭐

5. Эдинбург Ghost Bus Tour

Отличительной особенностью этого тура с привидениями в Эдинбурге есть то, что он проводится на автобусе. Но не ждите, что это будет поездка, похожая на прослушивание подкаста в общественном транспорте. Этот тур исследует некоторые из самых страшных историй и посетит места с ужасным прошлым. А ваш транспорт для передвижения по городу будет соответствовать теме. Винтажный двухэтажный автобус с аутентичной отделкой отвезет вас к самым "призрачным" местам вечером.

Вас будет сопровождать жуткий гид, у которого никогда не заканчиваются страшные истории с комедийным оттенком и рассказы о знаменитых казнях и убийствах. Во время тура посетители узнают об историческом и духовном фоне разных достопримечательностей города: Эдинбургский замок, Старый город, Королевскую милю, старинное кладбище и церковь Грейфриарс, резиденцию британских монархов – дворец Холируд, и историческую площадь Грасмаркет в центре города. Все гиды – подготовленные актеры, которые придают туру более театральную атмосферу. Это отличный выбор, если вы хотите посетить интересные туры с привидениями в Эдинбурге, но не в настроении для пеших прогулок.

: Встреча возле St Giles' Cathedral, Edinburgh EH1 1RE, Scotland Рейтинг : 4.5 ⭐

6. Darkside Walking Tour

Подземные хранилища – одна из самых темных страниц в истории города. Источник: Image Shadowgate from Novara, CC BY 2.0/Wikimedia.org

Если вы думаете, что уже знаете все о темной стороне Эдинбурга, этот тур докажет, что есть еще много ужасных тайн. Он раскроет ужасных монстров, безумные инциденты и убийства, запятнавшие столицу. Поднимаясь на холм Калтон, вы насладитесь панорамными видами города и посетите места судов над ведьмами и кровавыми казнями. Калтон Хилл остается особым местом для многих; например, здесь проходят языческие ритуалы, такие как Эдинбургский фестиваль огня Белтейн.

Затем вас ждет окончательная проверка смелости, когда вы пройдете через старые кладбища Олд Калтон и Кенонгейт Кортярд, рассказывающие мистические истории о похищении тел, вампиров и тайных захоронений. Вы узнаете о Дэвиде Хьюме и его легендарном соглашении с дьяволом, а также истории Берка и Хейра, которые совершали убийства, чтобы продавать трупы для медицинских экспериментов. Между остановками вы узнаете легенды о привидениях, которых можно встретить на турах в Эдинбурге, и монстров, живущих в мифах и легендах города. А если повезет, вы столкнетесь с одним из многочисленных привидений, обитающих среди могил или в жутких узких переулках.

: Встреча на Calton Hill, Edinburgh EH7 5AA, Scotland Рейтинг : 4.7 ⭐

7. Hidden and Ghostly Эдинбург Tour для двух людей

Если вы ищете лучшие туры с привидениями в Эдинбурге, вы не относитесь к категории слабонервных. Но этот тур заставит вас усомниться в своей смелости. Вы сможете исследовать подземные своды Блэр-стрит, которые хранят некоторые из самых темных историй города и персонажей, когда-то там живших. И их духи, возможно, до сих пор там живут.

Этот тур при свечах, наполненный ужасными историями, станет отличным способом провести вечер в Эдинбурге, если, конечно, вы и ваш партнер любите жуткие приключения. Гид в темном плаще проведет вас по атмосферным уголкам Старого города, а потом вы все спуститесь под землю. Своды Блэр-стрит скрывают многие истории об измене и заговорах, которые завершались кровавыми пытками, ужасные условия, в которых жили люди, и многочисленные трагические смерти и убийства. Неудивительно, что гиды туров в Эдинбурге считают эти места одними из самых обитаемых привидениями в городе. "Hidden and Haunted" – один из самых атмосферных туров в Эдинбурге, который можно использовать, чтобы добавить острые ощущения к вашему романтическому уик-энду.

: Встреча на Blair Street, Edinburgh EH1 1QR, Scotland Рейтинг : 4.8 ⭐

8. World-Famous Underground Ghost Tour

Среди мистических пешеходных туров в Эдинбурге этот тур с привидениями известен по всему миру. Он лучше всего демонстрирует зловещую и пугающую сторону города. Вечерняя прогулка с гидом через подземные своды Эдинбурга, переулки и уединенные площади Старого города проходит вечером для более атмосферного опыта и длится 75 минут.

Тур начинается на Королевской мили, где вы встретите своего гида и исследуете скрытые переулки и проходы. Гид расскажет о временах, когда здесь преуспевали преступления и ужасные убийства. Следующая остановка – кладбище Грейфриарс, которое считается одним из наиболее обитаемых привидениями кладбищ в мире. Здесь вы увидите необычные надгробия и узнаете интересные истории о тех, кому они принадлежат, услышите легенды о полтергейстах и знаменитом псе, который жил на могиле своего хозяина 14 лет, а затем был похоронен у ворот кладбища. Тур завершается посещением подземного свода. Проходя его темными камерами, вы откроете самые страшные события его 400-летней истории, включая легенды о привидениях, рассказы о пытках, убийствах, ритуалах ведьм и необъяснимые события, происходившие здесь и в городе. Предупреждаем: многие посетители сводов сообщали об удивительных звуках и ощущениях.

: Встреча на Royal Mile, Edinburgh EH1 1BB, Scotland Рейтинг : 4.9 ⭐

9. Extreme Tour of Paranormal Underground Hauntings в Эдинбурге

Ночью Эдинбург откроется вам с совершенно другой стороны. Источник: Image Jenni Douglas, CC BY 2.0/Wikimedia.org

Один из самых необычных подземных туров в Эдинбурге, во время которого можно встретить привидений, начинается довольно поздно – после 21:00 и длится полтора часа. Это событие не для слабонервных. Кровавое прошлое Эдинбурга позволило ему обрасти множеством легенд и мифов о привидениях и беспокойных душах, блуждающих по его улицам и подземным сводам. Во время этого тура вы сможете посетить самые популярные места среди привидений.

В отличие от большинства предыдущих туров, подходящих для всей семьи, к этому лучше не брать младших членов семьи. Тур предусматривает не более 15 человек в группе и сопровождает их гид в образе исторического персонажа. Маршрут включает в себя остановки в Старом городе, на кладбище Грейфриарс и в сводах Южного моста. Этот тур прекрасно подойдет для тех, кто любит истории о привидениях, таинственных событиях и жутких рассказах, а позднее начало придает ему атмосферность. Кроме того, будьте уверены, что ваш гид будет мастером рассказа, чьи душещипальные истории о темной стороне Эдинбурга, вероятно, вызовут у вас муравьи.

: Встреча на South Bridge, Edinburgh EH1 1LL, Scotland Рейтинг : 4.7 ⭐

10. A Private Tour of Edinburgh's Dark History

Если вы хотите узнать конкретное событие или историю темного прошлого Эдинбурга, вы можете сделать это на частных турах с привидениями. Эпидемии, чума, привидения, суды над ведьмами, казни и ужасные убийства – признаем, что в истории Шотландии хватает страшных событий. Если вы хотите узнать больше о чем-либо, рассказанном на обычных групповых турах, вы можете забронировать частный тур с настроенным содержимым.

Вы сможете обсудить перед началом маршрута темы, на которые стоит сделать акцент, выбрать места, которые хотите посетить, и сосредоточиться на интересующих вас аспектах. Например, вы можете начать с прежнего места казни возле собора Сент-Джайлс, исследовать самые загадочные уголки Королевской мили и обсудить с гидом ужасающие события, которые происходили здесь. В этом частном туре вы узнаете истории несчастных душ, вынужденных бродить здесь даже после смерти, и, возможно, даже встретите одну из них.

: Индивидуально согласуется, Эдинбург, Скотланд Рейтинг : 4.8 ⭐

Эдинбург – это город, где темная история оживает на каждом шагу, от старинных кладбищ до подземных сводов. Эти 10 жутких туров – от театрального Edinburgh Dungeon до атмосферного подземного тура на Блэр-стрит – предлагают уникальный способ исследовать зловещую сторону города. Независимо от того, верите ли вы в привидений, или просто хотите ощутить острые ощущения, эти туры оставят незабываемые впечатления и заставят по-новому взглянуть на Эдинбург.