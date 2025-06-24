Путин бросил Иран на произвол судьбы

На фоне визита в российскую столицу министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи появляются сообщения о том, что Тегеран не доволен той ролью, которую Москва играет в конфликте между США, Израилем и Ираном.

Иран требует от российского президента Путина большей поддержки. Аббас Аракчи привез в российскую столицу письмо от лидера Ирана, Аятолы Хаменеи, которое как раз и требует от Путина быть более активным в поддержке Тегерана.

Однако возникает вопрос, что реально может сделать российский президент в ситуации, когда речь идет об обмене ракетными ударами между Ираном и Израилем, а также об американской бомбардировке иранских ядерных объектов. Даже если представить себе наземную операцию на территории Ирана, Россия вряд ли стала бы вмешиваться в происходящее.

Тем более что никаких лишних военных в России на фоне продолжения русско-украинской войны просто нет. И об этом свидетельствует ослабление позиции Москвы в странах Африки или в Сирии. Также очевидно, что Россия не может помочь Ирану и когда речь идет об обстрелах аудитории этой страны со стороны Израиля или Соединенных Штатов.

В конце концов, Россия рассчитывала на иранские дроны и ракеты, а не наоборот. Таким образом, какого-то дополнительного военно-промышленного потенциала, который мог бы помочь Ирану в борьбе с его врагами, в Москве нет. При этом россияне еще и пытаются сделать вид, что они поступают так, а не иначе в рамках договоренностей с самим Ираном.

Представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова зачитывала в эфире соответствующие статьи российско-иранского соглашения о стратегическом партнерстве. В этих статьях подчеркивается, что в случае, если одна из стран-участниц соглашения подвергается агрессии, другая обязуется не оказывать ни одной победы стране-агрессору.

И именно так, с точки зрения России, сейчас и поступает Кремль. "Ну и тогда возникает достаточно простой вопрос, - говорит Мария Захарова журналистам, - а кто же эти провокаторы, призывающие Россию больше помочь Ирану?"

Ну, очевидно, это те же провокаторы, которые наслушались заявлений Путина и самой Марии Захаровой о выдающейся геополитической роли Российской Федерации и поверили во всю эту болтовню.

А может, среди тех, кто поверил во всю эту болтовню, был и Аятолла Хаменеи, который также теперь обращается с соответствующими просьбами к российскому президенту. У Путина действительно непростая ситуация. Ему нужно сохранить по крайней мере нормальную атмосферу в общении с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Потому что именно эта нормальная атмосфера помогает Путину в его ударах по Украине и надежде на капитуляцию ненавистной страны, на войну с которой Путин, можно сказать, поставил все карты, связанные с будущим. Путину нужно сохранить потенциал для дальнейших ударов по Украине и попытаться оккупировать новые украинские регионы.

И Путину вместе с этим следует продемонстрировать, что его страна остается важным глобальным игроком. Но в условиях российско-украинской войны и нежелания ссориться с американским президентом, последнего добиться практически невозможно. То, что Путин фактически бросил Иран на произвол судьбы, стало продолжением его предыдущих геополитических поражений.

Напомним, хотя бы о том, что Россия фактически ничего не смогла сделать для режима Башара Асада в Сирии. Когда сирийская оппозиция начала движение в направлении Дамаска, россияне скорее констатировали эти события, которые происходили, чем помогли сирийскому президенту удержать власть.

Уже тот факт, что Башар Асад вместе со своей семьей получил убежище на территории Российской Федерации, он может считать большим политическим достижением. И это при том, что на территории Сирии, в отличие от территории Ирана, у России есть базы, необходимые для логистики всех операций на африканском континенте.

И мы уже сейчас видим, как фактическая потеря этой логистики сказывается на позициях самой России в африканских государствах, и на возможностях тех африканских военных режимов, которые появились на политической карте Африки, благодаря российской поддержке.

То же можно говорить о постсоветском пространстве. Последние почти четыре года влияние Российской Федерации на события в бывших советских республиках уменьшается с каждым месяцем. Последней крупной акцией Кремля можно считать появление российских войск на территории Казахстана под эгидой организации соглашения о коллективной безопасности зимой 2022 года.

Однако после начала великой русско-украинской войны Москве пришлось вывести с территории Казахстана этот контингент, как впоследствии пришлось вывести и своих так называемых миротворцев с территории Нагорного Карабаха.

И сейчас мы видим, как лидеры бывших советских республик ориентируются на кого угодно: на Си Цзиньпина, на Эрдогана, только не на Путина, воспринимаемого человеком, во-первых, не уважающего их суверенитет, а во-вторых, не способного посредством силы изменить политическую ситуацию на пост.

Так что же тогда Путин может сделать для Аятолы Хаменеи? Если в Иране может оказаться ситуация, в которой Аятолла и его сторонники не смогут удержать власть, и Корпус стражей Исламской Революции будет вынужден признать поражение теократических сил, издевающихся над иранцами со времени победы так называемой Исламской Революции 1979 года. Путину придется только констатировать, что еще один режим, являвшийся весомой частью так называемой оси зла, утратил свои возможности дестабилизировать цивилизованный мир.

Конечно, это не понравится российскому президенту, но ничего реального для поддержки этого преступного режима он, к счастью, причинить не может. Так что вопрос даже не в том, что Путин хладнокровно бросает иранских аятоллов на произвол судьбы на фоне израильских и американских бомбардировок. А в том, что никаких реальных усилий, чтобы помочь этим аятоллам выиграть в конфликте и удержать власть в Иране, Путин также предложить не может. О роли России как глобального государства современного мира можно забыть навсегда.