Все включено: курорты, идеальные для путешествия с подругами – топ-9 мест
Когда вы с лучшими подругами хотите устроить веселый и незабываемый отдых, мы рекомендуем обратить внимание на курорты "все включено". Это идеальный выбор для девичника или заслуженного отпуска с девушками, ведь гости роскошных комплексов найдут максимум релакса и развлечений и минимум забот и повседневных задач, таких как приготовление пищи. Каждое место уникально, с разнообразными планами, большим выбором ежедневных активностей и потрясающими видами.
Планируете ли вы проводить как можно больше времени на пляже с коктейлем в руке, или предпочитаете активный отдых, полный приключений, следующий список лучших курортов "все включено" для девушек поможет вам выбрать лучший вариант.
Hilton Playa del Carmen
Этот популярный курорт "все включено" – самый лучший выбор для девушек. Hilton Playa del Carmen – это очаровательная гостиница, расположенная на побережье океана в Мексике, предназначенная только для мужчин. Предлагаются следующие развлечения:
- Семь ресторанов
- Два бассейна
- Бары
- Роскошные лаунджи и многое другое.
Вы точно не заскучаете, находясь в Hilton Playa del Carmen, ведь здесь множество активностей и мер, от тенниса на крыше до воспалительной дегустации текилы. После занятий и прогулок отправляйтесь в роскошный спа Innan Spa, чтобы насладиться процедурами для лица, массажами и гидротерапией с подругами. Если хотите что-то действительно особенное и уникальное, попробуйте церемонию темаскаля. Это необычная очистительная процедура, проходящая в специальном здании "потового дома".
Каждый номер – это роскошный люкс с меблированной террасой или балконом, гидромассажной ванной и потрясающими видами из окон от пола до потолка.
- Адрес : Av. Constituyentes 2, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, QR, Мексика
- Телефон : +52 984 877 2900
- Рейтинг : 4.5 ⭐
Divi Aruba All-Inclusive Resort
Divi Aruba All-Inclusive Resort входит в число лучших курортов "все включено" для путешествия с подругами. Посещение Арубы, расположенной в южной части Карибского моря, обязательно подарит незабываемые впечатления и вызовет улыбки на лицах ваших подруг; недаром это направление прозвали "Один счастливый остров".
Этот роскошный отель расположен на побережье, вдоль прекрасного пляжа Друиф. Помимо удобства Divi Aruba All-Inclusive Resort, гости имеют доступ к партнерскому семейному курорту Tamarijn. В общей сложности вы найдете восемь баров, десять ресторанов и четыре пресноводных бассейна. Ежедневно проводятся мероприятия и активности, такие как вечеринки караоке, занятия йогой или скалолазание.
- Адрес : JE Irausquin Blvd 45, Oranjestad, Aruba
- Телефон : +297 525 5200
- Рейтинг : 4.4 ⭐
Club Med Québec Charlevoix
Если вы планируете путешествие с подругами в курорт "все включено", но предпочитаете горы вместо пляжей, рассмотрите Club Med Québec Charlevoix. Этот комплекс, раскинувшийся на почти 300 акрах, расположен в Канаде, всего в часе езды от города Квебек-Сити.
Отель может похвастаться потрясающими видами на реку и горы, ресторанами и барами первого класса, а также множеством активностей на любой вкус. Хотя многие гости выбирают Club Med Québec Charlevoix для сноубординга и катания на лыжах (с уроками, включенными в стоимость курорта), развлечения не ограничиваются типичными зимними активностями. Популярные занятия включают в себя:
- Йогу;
- Медитацию в лесу;
- Катание на горных велосипедах;
- Эпикурейские походы с профессиональным гидом.
После активного дня проведите время с подругами в спа-центре в скандинавском стиле, насладитесь джакузи под открытым небом или поплавайте в большом бассейне с подогревом.
- Адрес : 1 Rue de la Montagne-Secrète, Petite-Riviere-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada
- Телефон : +1 888-932-2582
- Рейтинг : 4.6 ⭐
Cedar Lakes Estate
Cedar Lakes Estate расположен в долине Гудзон, всего в 70 милях от шумного Нью-Йорка. Управляемый сестрами Стефани Бейнтон и Лизой Карвеллас, этот курорт "все включено" идеально подходит для девушек, желающих расслабиться и отдохнуть.
Помимо проживания в просторных уютных коттеджах, цена включает все блюда, послеобеденные закуски и широкий спектр развлечений, в частности:
- Игровые вечера;
- Керлинг;
- Походы на обширной территории.
Зимой доступны такие активности, как катание на санях, коньках и снегоступах.
- Адрес : 1 Team USA Way, Port Jervis, NY 12771, USA
- Телефон : +1 845-393-4747
- Рейтинг : 4.7 ⭐
Bungalows Key Largo
Bungalows Key Largo – это теплый рай и первый и единственный курорт "все включено" на Флорида-Киас, идеальный для отдыха с подругами. Отель предлагает 135 частных бунгало с большими ваннами, открытыми дождевыми душами и просторными верандами. Рестораны на территории не менее впечатляющи, чем номера. Гости могут провести время в спа-центре, насладиться закатом во время круиза на катамаране или просто нежиться на солнце у бассейна с коктейлем в руке.
- Адрес : 99010 Overseas Hwy, Key Largo, FL 33037, USA
- Телефон : +1 866-801-0195
- Рейтинг : 4.8 ⭐
Hilton Head Health
Расположенный на идиллическом острове Хилтон-Хед, Южная Каролина, этот прекрасный курорт "все включено" идеально подходит для девичников и веселых отпусков с подругами. Для гостей доступны широкий спектр удобств и активностей, в частности:
- Уроки танцев;
- Спа с полным спектром услуг;
- Джакузи;
- пиклбол;
- Кулинарные мастер-классы;
- Походы на каяках.
Когда проголодаетесь, отправляйтесь в ресторан на территории, чтобы отведать тако с омаром, кошами или разнообразными десертами. Варианты размещения включают в себя стандартные номера в Sweetgrass Inn, но, если вы путешествуете группой девушек, лучше всего забронировать частную виллу или коттедж, где гарантированно будет достаточно места для всех.
- Адрес : 14 Valencia Rd, Hilton Head Island, SC 29928, USA
- Телефон : +1 800-344-3330
- Рейтинг : 4.5 ⭐
Miraval Berkshires
Расположенный в Массачусетсе на территории площадью 380 акров, Miraval Berkshires – это курорт "все включено", который предлагает круглогодичные программы, ориентированные на оздоровление. Вы и ваши подруги можете наслаждаться элегантными, стильными номерами с декором и элементами комфорта, такими как тибетские чаши для медитации. Помимо проживания цена включает изысканные блюда и закуски, безалкогольные напитки, доступ к роскошному спа-центру, разнообразные активности, такие как йога, медитация, семинары, походы и т.д. Также предоставляется кредитный курорт, который можно использовать для платных активностей и медицинских процедур.
- Адрес : 55 Lee Rd, Lenox, MA 01240, USA
- Телефон : +1 855-234-1672
- Рейтинг : 4.7 ⭐
Alila Ventana Big Sur
Биг-Сур, регион центральной Калифорнии, известный невероятной красотой побережья Тихого океана, идеально подходит для путешествия с подругами. Alila Ventana – отличный курорт "все включено" с фантастическими видами. Окруженный высокими секвоями, отель предлагает роскошные номера, а также возможность остановиться в дизайнерских палатках для глампинга. В стоимость проживания входят:
- Блюда и закуски;
- Доступ в фитнес-центр;
- Бесплатные активности (ежедневные походы, медитация, йога).
Чтобы зарядиться энергией, рекомендуем начать день с йоги Vinyl & Vinyasa, а затем провести время у бассейна или в японских горячих ваннах под открытым небом.
- Адрес : 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, USA
- Телефон : +1 831-667-2331
- Рейтинг : 4.6 ⭐
VOMO Island Fiji
Для отпуска мечты с подругами выбирайте курорт "все включено" VOMO Island Fiji. На прекрасном острове Вомо Фиджи вы найдете 34 вилла и частные резиденции, идеальные для размещения даже больших групп. Вы можете попробовать различные активности, такие как парусный спорт, сафари со снорклингом под руководством гида, каякинг и т.д. Любители спорта оценят теннисные корты и поле для гольфа с девятью лунками, а гурманы будут в восторге от изысканных блюд из самых свежих морепродуктов. Кроме того, курорт организует еженедельные коктейльные вечеринки на пляже и пиры в фиджийском стиле. Обязательно побалуйте себя обертываниями с морскими водорослями или другими расслабляющими процедурами в спа-центре, прежде чем отправиться в The Rocks – комплекс, сочетающий бассейн, бар и ресторан только для мужчин.
- Адрес : Vomo Island, Fiji
- Телефон : +679 666 7955
- Рейтинг : 4.8 ⭐
Эти курорты "все включено" предлагают все необходимое для незабываемого отпуска с подругами – от роскошных номеров и спа-процедур до активных приключений и изысканной кухни. То ли пляжный релакс на Арубе, то ли оздоровление в Miraval Berkshires, то ли экзотическое путешествие в Фиджи, каждое место подарит радость и общие воспоминания.