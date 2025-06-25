Все включено: курорты, идеальные для путешествия с подругами – топ-9 мест

Когда вы с лучшими подругами хотите устроить веселый и незабываемый отдых, мы рекомендуем обратить внимание на курорты "все включено". Это идеальный выбор для девичника или заслуженного отпуска с девушками, ведь гости роскошных комплексов найдут максимум релакса и развлечений и минимум забот и повседневных задач, таких как приготовление пищи. Каждое место уникально, с разнообразными планами, большим выбором ежедневных активностей и потрясающими видами.

Планируете ли вы проводить как можно больше времени на пляже с коктейлем в руке, или предпочитаете активный отдых, полный приключений, следующий список лучших курортов "все включено" для девушек поможет вам выбрать лучший вариант.

Hilton Playa del Carmen

Этот популярный курорт "все включено" – самый лучший выбор для девушек. Hilton Playa del Carmen – это очаровательная гостиница, расположенная на побережье океана в Мексике, предназначенная только для мужчин. Предлагаются следующие развлечения:

Семь ресторанов

Два бассейна

Бары

Роскошные лаунджи и многое другое.

Вы точно не заскучаете, находясь в Hilton Playa del Carmen, ведь здесь множество активностей и мер, от тенниса на крыше до воспалительной дегустации текилы. После занятий и прогулок отправляйтесь в роскошный спа Innan Spa, чтобы насладиться процедурами для лица, массажами и гидротерапией с подругами. Если хотите что-то действительно особенное и уникальное, попробуйте церемонию темаскаля. Это необычная очистительная процедура, проходящая в специальном здании "потового дома".

Каждый номер – это роскошный люкс с меблированной террасой или балконом, гидромассажной ванной и потрясающими видами из окон от пола до потолка.

Адрес : Av. Constituyentes 2, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, QR, Мексика

: Av. Constituyentes 2, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, QR, Мексика Телефон : +52 984 877 2900

: +52 984 877 2900 Рейтинг : 4.5 ⭐

Divi Aruba All-Inclusive Resort

Пейзажи Арубы. Источник: Image Falco/Pixabay

Divi Aruba All-Inclusive Resort входит в число лучших курортов "все включено" для путешествия с подругами. Посещение Арубы, расположенной в южной части Карибского моря, обязательно подарит незабываемые впечатления и вызовет улыбки на лицах ваших подруг; недаром это направление прозвали "Один счастливый остров".

Этот роскошный отель расположен на побережье, вдоль прекрасного пляжа Друиф. Помимо удобства Divi Aruba All-Inclusive Resort, гости имеют доступ к партнерскому семейному курорту Tamarijn. В общей сложности вы найдете восемь баров, десять ресторанов и четыре пресноводных бассейна. Ежедневно проводятся мероприятия и активности, такие как вечеринки караоке, занятия йогой или скалолазание.

Адрес : JE Irausquin Blvd 45, Oranjestad, Aruba

: JE Irausquin Blvd 45, Oranjestad, Aruba Телефон : +297 525 5200

: +297 525 5200 Рейтинг : 4.4 ⭐

Club Med Québec Charlevoix

Если вы планируете путешествие с подругами в курорт "все включено", но предпочитаете горы вместо пляжей, рассмотрите Club Med Québec Charlevoix. Этот комплекс, раскинувшийся на почти 300 акрах, расположен в Канаде, всего в часе езды от города Квебек-Сити.

Отель может похвастаться потрясающими видами на реку и горы, ресторанами и барами первого класса, а также множеством активностей на любой вкус. Хотя многие гости выбирают Club Med Québec Charlevoix для сноубординга и катания на лыжах (с уроками, включенными в стоимость курорта), развлечения не ограничиваются типичными зимними активностями. Популярные занятия включают в себя:

Йогу;

Медитацию в лесу;

Катание на горных велосипедах;

Эпикурейские походы с профессиональным гидом.

После активного дня проведите время с подругами в спа-центре в скандинавском стиле, насладитесь джакузи под открытым небом или поплавайте в большом бассейне с подогревом.

Адрес : 1 Rue de la Montagne-Secrète, Petite-Riviere-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada

: 1 Rue de la Montagne-Secrète, Petite-Riviere-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada Телефон : +1 888-932-2582

: +1 888-932-2582 Рейтинг : 4.6 ⭐

Cedar Lakes Estate

Cedar Lakes Estate расположен в долине Гудзон, всего в 70 милях от шумного Нью-Йорка. Управляемый сестрами Стефани Бейнтон и Лизой Карвеллас, этот курорт "все включено" идеально подходит для девушек, желающих расслабиться и отдохнуть.

Помимо проживания в просторных уютных коттеджах, цена включает все блюда, послеобеденные закуски и широкий спектр развлечений, в частности:

Игровые вечера;

Керлинг;

Походы на обширной территории.

Зимой доступны такие активности, как катание на санях, коньках и снегоступах.

Адрес : 1 Team USA Way, Port Jervis, NY 12771, USA

: 1 Team USA Way, Port Jervis, NY 12771, USA Телефон : +1 845-393-4747

: +1 845-393-4747 Рейтинг : 4.7 ⭐

Bungalows Key Largo

Закат на Флорида-Кис. Источник: Image Paul Brennan/Pixabay

Bungalows Key Largo – это теплый рай и первый и единственный курорт "все включено" на Флорида-Киас, идеальный для отдыха с подругами. Отель предлагает 135 частных бунгало с большими ваннами, открытыми дождевыми душами и просторными верандами. Рестораны на территории не менее впечатляющи, чем номера. Гости могут провести время в спа-центре, насладиться закатом во время круиза на катамаране или просто нежиться на солнце у бассейна с коктейлем в руке.

Адрес : 99010 Overseas Hwy, Key Largo, FL 33037, USA

Телефон : +1 866-801-0195

: +1 866-801-0195 Рейтинг : 4.8 ⭐

Hilton Head Health

Расположенный на идиллическом острове Хилтон-Хед, Южная Каролина, этот прекрасный курорт "все включено" идеально подходит для девичников и веселых отпусков с подругами. Для гостей доступны широкий спектр удобств и активностей, в частности:

Уроки танцев;

Спа с полным спектром услуг;

Джакузи;

пиклбол;

Кулинарные мастер-классы;

Походы на каяках.

Когда проголодаетесь, отправляйтесь в ресторан на территории, чтобы отведать тако с омаром, кошами или разнообразными десертами. Варианты размещения включают в себя стандартные номера в Sweetgrass Inn, но, если вы путешествуете группой девушек, лучше всего забронировать частную виллу или коттедж, где гарантированно будет достаточно места для всех.

Адрес : 14 Valencia Rd, Hilton Head Island, SC 29928, USA

Телефон : +1 800-344-3330

: +1 800-344-3330 Рейтинг : 4.5 ⭐

Miraval Berkshires

Расположенный в Массачусетсе на территории площадью 380 акров, Miraval Berkshires – это курорт "все включено", который предлагает круглогодичные программы, ориентированные на оздоровление. Вы и ваши подруги можете наслаждаться элегантными, стильными номерами с декором и элементами комфорта, такими как тибетские чаши для медитации. Помимо проживания цена включает изысканные блюда и закуски, безалкогольные напитки, доступ к роскошному спа-центру, разнообразные активности, такие как йога, медитация, семинары, походы и т.д. Также предоставляется кредитный курорт, который можно использовать для платных активностей и медицинских процедур.

Адрес : 55 Lee Rd, Lenox, MA 01240, USA

: 55 Lee Rd, Lenox, MA 01240, USA Телефон : +1 855-234-1672

: +1 855-234-1672 Рейтинг : 4.7 ⭐

Alila Ventana Big Sur

Биг-Сур, регион центральной Калифорнии, известный невероятной красотой побережья Тихого океана, идеально подходит для путешествия с подругами. Alila Ventana – отличный курорт "все включено" с фантастическими видами. Окруженный высокими секвоями, отель предлагает роскошные номера, а также возможность остановиться в дизайнерских палатках для глампинга. В стоимость проживания входят:

Блюда и закуски;

Доступ в фитнес-центр;

Бесплатные активности (ежедневные походы, медитация, йога).

Чтобы зарядиться энергией, рекомендуем начать день с йоги Vinyl & Vinyasa, а затем провести время у бассейна или в японских горячих ваннах под открытым небом.

Адрес : 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, USA

: 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, USA Телефон : +1 831-667-2331

: +1 831-667-2331 Рейтинг : 4.6 ⭐

VOMO Island Fiji

Для отпуска мечты с подругами выбирайте курорт "все включено" VOMO Island Fiji. На прекрасном острове Вомо Фиджи вы найдете 34 вилла и частные резиденции, идеальные для размещения даже больших групп. Вы можете попробовать различные активности, такие как парусный спорт, сафари со снорклингом под руководством гида, каякинг и т.д. Любители спорта оценят теннисные корты и поле для гольфа с девятью лунками, а гурманы будут в восторге от изысканных блюд из самых свежих морепродуктов. Кроме того, курорт организует еженедельные коктейльные вечеринки на пляже и пиры в фиджийском стиле. Обязательно побалуйте себя обертываниями с морскими водорослями или другими расслабляющими процедурами в спа-центре, прежде чем отправиться в The Rocks – комплекс, сочетающий бассейн, бар и ресторан только для мужчин.

Адрес : Vomo Island, Fiji

: Vomo Island, Fiji Телефон : +679 666 7955

: +679 666 7955 Рейтинг : 4.8 ⭐

Эти курорты "все включено" предлагают все необходимое для незабываемого отпуска с подругами – от роскошных номеров и спа-процедур до активных приключений и изысканной кухни. То ли пляжный релакс на Арубе, то ли оздоровление в Miraval Berkshires, то ли экзотическое путешествие в Фиджи, каждое место подарит радость и общие воспоминания.