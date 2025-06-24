США и Иран остались довольны и могут приступать к соглашению

Странная война

Пока мы только "знаем" из сообщений мировых СМИ, что лучшие американские невидимые самолеты с невидимыми огромными бомбами разбомбили невидимый иранский ядерный центр, расположенный высоко в горах на глубине 60 метров, в котором почему-то не оказалось ядерного урана для иранской бомбы.

В мировых СМИ поднялась огромная волна фейков, фото, комментариев, сообщений, но результаты американской бомбардировки пока не видны. В ответ невидимые иранские ракеты, спасшиеся от израильских самолетов, нанесли удар по американским базам в Катаре, Бахрейне и Ираке. Результатов тоже не видно, но обе стороны были удовлетворены.

Президент США Трамп сделал вид, что не заметил ответного удара Тегерана – "комариный укус", а иранцы остались довольны своей местью американцам. При этом количество запущенных иранских ракет было строго по количеству сброшенных огромных американских бомб.

В случае американского удара и иранского ответа стороны вежливо обменялись предварительными предупреждениями о нанесении атаки. США и Иран остались довольны своими действиями – теперь можно начинать невидимые переговоры или соглашение, как любит говорить Трамп.

Но Восток – дело тонкое, как любил говорить другой герой другой войны. На Ближнем Востоке любое событие легко превращается в смесь спектакля и трагедии.