Найкращі пішохідні та підземні тури з привидами в Единбурзі: 10 моторошних турів, які налякають вас

У списку моторошних міст Единбург по праву посідає перше місце. Його вважають одним із найбільш населених привидами міст у світі. Головні пам’ятки міста існують уже кілька століть, і за цей час тут сталося багато моторошних подій. Стара частина міста була свідком численних релігійних переслідувань у XVII столітті, а в XIX столітті з’явилися сумнозвісні Единбурзькі підземелля. У місті є старовинні кладовища та місця поховань, а також історичні місця з темним минулим. Сьогодні можна досліджувати ці жахливі сторінки історії під час пішохідних і підземних турів в Единбурзі.

Мандрівники, які наважаться відвідати ці місця, повинні бути готові до того, що можуть побачити чи почути неспокійні душі, які тут мешкають. Люди, які стали свідками нез’ясовних явищ, розповідали про голоси, дитячі крики, раптові зміни температури, дивні тіні та інші лякаючі феномени. Незалежно від того, вірите ви в надприродне чи ні, темна сторона Единбурга змусить вас почуватися не в своїй тарілці.

Якщо ви хочете ближче познайомитися з моторошними та нез’ясовними явищами, що відбуваються в місті, дізнатися про містичну історію Единбурга та наповнити свою подорож гострими відчуттями, приєднуйтеся до одного з найкращих турів із привидами в Единбурзі.

1. Edinburgh Dungeon

Шотландія має багато кривавих сторінок у своїй історії. Edinburgh Dungeon розповість вам про деякі з них, наприклад, про викрадачів і вбивць Берка і Хейра та легендарних воїнів, як-от Вільям Воллес. Але будьте готові: пішохідні тури з привидами – це не те, що варто робити в Единбурзі, якщо ви не впевнені у своїй сміливості. У підземеллі ви зустрінете акторів і побачите страхітливі спецефекти, які створюють таємничу та лякаючу атмосферу в приміщеннях. Для найсміливіших є атракціони.

Відвідувачів можуть засудити в "залі суду" XVII століття, а потім вирушити до Грейфріарс Кірк, щоб спробувати знайти жертв (живих чи мертвих) міських анатомічних шкіл. Однією з найстрашніших частин туру є атракціон Drop Dead, під час якого вам доведеться пройти 30-метровий спуск, що нагадує відчуття засудженого, який втрачає твердий ґрунт під ногами під час страти на шибениці. Потім ви потрапите до печери канібалів і камери тортур, де побачите, яким неймовірним мукам піддавали відьом і чаклунів. Цей досвід не для слабкодухих, але він залишить у вас безліч вражень.

Адреса : 31 Market St, Edinburgh EH1 1DF, Scotland

Телефон : +44 871 423 2250

Рейтинг: 4.4 ⭐

2. Dark History

Жах цього туру в Единбурзі полягає не в моторошних привидах, яких ви можете побачити; тут немає акторів у страшних костюмах, які вискакують з-за рогу та лякають вас кривавим макіяжем. Найжахливіше те, що все, що ви почуєте від гіда, відбувалося насправді. Це було частиною зловісної історії Единбурга. Недарма його називають "містом Джекіла і Хайда". Удень це респектабельна метрополія, що вражає красивою архітектурою. Але коли сонце сідає за обрій, Единбург розповідає зовсім іншу історію. Ви почуєте розповіді про знамениті жахливі вбивства, канібалів, обезголовлення та повішення, переслідування відьом і епідемії чуми.

Відвідувачі туру пройдуться з гідом уздовж Королівської милі Единбурга та дізнаються, як народжуються легенди про привидів. Вони відвідають одну з найвідоміших будівель міста та місце, яке Вальтер Скотт назвав "Серцем Мідлотіана", і дізнаються про деяких осіб, які були засуджені до ув’язнення або страти там. Ви також відкриєте таємницю собору Сент-Джайлс, після чого відвідаєте ще одне місце страти – Меркат Крос – і поблукаєте серед могил у Кенонгейт Кірк.

Адреса : Зустріч на Royal Mile, Edinburgh, Scotland

Рейтинг: 4.7 ⭐

3. Night Terror Tour

Старовинні цвинтарі Единбурга легендарно населені багатьма привидами. Джерело: Image Allie_Caulfield, CC BY 2.0/Wikimedia.org

Таємнича сторона Единбурга ховається в його нетрях XVIII століття, провулках і підземеллях. Під час цього 75-хвилинного туру ви пройдете темними брукованими вулицями, підземними схованками та населеним привидами кладовищем. Вас супроводжуватиме гід у костюмі епохи, разом із яким ви зануритеся в темну історію міста та дослідите його розповіді про злочини, вбивства та привидів. Нічний тур розповість про фольклор і таємниці, що ховаються в старовинних кладовищах і підземних склепіннях Південного мосту. Усі загадкові легенди та страшні історії, які ви почуєте, засновані на реальних подіях.

Більшість турів із привидами в Единбурзі починаються з Королівської милі, яка колись була серцем міських нетрів і кишіла злочинами та інтригами. Потім ви поринете в моторошну атмосферу старого кладовища та оглянете деякі з його лякаючих надгробків. Далі вам доведеться спуститися в сумнозвісні підземні склепіння XVIII століття, де ви побачите залишки старої вулиці та будівель. Прислухайтеся до нез’ясовних шумів і шелесту та будьте уважні: на турах в Единбурзі привиди найімовірніше з’являються саме в цих підземних тунелях.

Адреса : Зустріч на Royal Mile, Edinburgh, Scotland

Рейтинг: 4.6 ⭐

4. A Ghostly Tour of Edinburgh’s Underground Vaults for Two People

За мальовничими краєвидами та красивою архітектурою Единбурга ховаються жахливі інциденти та темні історії, які можна відкрити на найкращих турах із привидами. Під час цього туру, який ви можете розділити з другом або коханою людиною, ви насолодитеся атмосферною прогулянкою брукованими вулицями Старого міста. Але воно здаватиметься зовсім не таким, як раніше.

Моторошний тур розкриває Единбург через призму старовинних провулків і населених привидами підземних склепінь. Початкова точка туру – вікторіанський Меркат Крос, де ви зустрінете свого моторошного гіда в плащі, який докладе всіх зусиль, щоб налякати вас до чортиків моторошними розповідями. І будьте певні, йому це вдасться. Він проведе вас провулками Старого міста на шляху до Королівської милі, а потім ви спуститеся в підземні склепіння на Блер-стріт. Ці склепіння, які використовувалися для бізнесу та складів, колись були осередком злочинності та набули багато привидів і духів. Вражень буде стільки, що кожного разу, коли ви гулятимете красивими вулицями при денному світлі в майбутньому, похмурі підземелля знову спливатимуть перед очима.

Адреса : Mercat Cross, Edinburgh EH1 1BB, Scotland

Рейтинг: 4.8 ⭐

5. Edinburgh Ghost Bus Tour

Відмінною рисою цього туру з привидами в Единбурзі є те, що він проводиться на автобусі. Але не чекайте, що це буде поїздка, схожа на прослуховування подкасту в громадському транспорті. Цей тур дослідить деякі з найстрашніших історій і відвідає місця з жахливим минулим. А ваш транспорт для пересування містом відповідатиме тематиці. Вінтажний двоповерховий автобус із автентичним оздобленням відвезе вас до най "примарніших" місць міста ввечері.

Вас супроводжуватиме моторошний гід, у якого ніколи не закінчуються страшні історії з комедійним відтінком і розповіді про знамениті страти та вбивства. Під час туру відвідувачі дізнаються про історичне та духовне тло різних пам’яток міста: Единбурзький замок, Старе місто, Королівську милю, старовинне кладовище та церкву Грейфріарс, резиденцію британських монархів – палац Холіруд, і історичну площу Грасмаркет у центрі міста. Усі гіди – підготовлені актори, що додає туру більш театральної атмосфери. Це чудовий вибір, якщо ви хочете відвідати цікаві тури з привидами в Единбурзі, але не в настрої для піших прогулянок.

Адреса : Зустріч біля St Giles’ Cathedral, Edinburgh EH1 1RE, Scotland

Рейтинг: 4.5 ⭐

6. Darkside Walking Tour

Підземні сховища – одна з найтемніших сторінок в історії міста. Джерело: Image Shadowgate from Novara, CC BY 2.0/Wikimedia.org

Якщо ви думаєте, що вже знаєте все про темну сторону Единбурга, цей тур доведе, що є ще багато жахливих таємниць. Він розкриє жахливих монстрів, божевільні інциденти та вбивства, які заплямували столицю. Піднімаючись на пагорб Калтон, ви насолодитеся панорамними краєвидами міста та відвідаєте місця судів над відьмами та кривавих страт. Калтон Хілл залишається особливим місцем для багатьох; наприклад, тут проходять язичницькі ритуали, такі як Единбурзький фестиваль вогню Белтейн.

Потім вас чекає остаточна перевірка сміливості, коли ви пройдете через старі кладовища Олд Калтон і Кенонгейт Корт’ярд, які розповідають містичні історії про викрадення тіл, вампірів і таємні поховання. Ви дізнаєтеся про Девіда Х’юма та його легендарну угоду з дияволом, а також історію Берка і Хейра, які вчиняли вбивства, щоб продавати трупи для медичних експериментів. Між зупинками ви дізнаєтеся про легенди про привидів, яких можна зустріти на турах в Единбурзі, та монстрів, що живуть у міфах і легендах міста. А якщо пощастить, ви зіткнетеся з одним із численних привидів, що мешкають серед могил або в моторошних вузьких провулках.

Адреса : Зустріч на Calton Hill, Edinburgh EH7 5AA, Scotland

Рейтинг: 4.7 ⭐

7. Hidden and Ghostly Edinburgh Tour for Two People

Якщо ви шукаєте найкращі тури з привидами в Единбурзі, ви не належите до категорії слабкодухих. Але цей тур змусить вас засумніватися у своїй сміливості. Ви зможете дослідити підземні склепіння Блер-стріт, які зберігають деякі з найтемніших історій міста та персонажів, що колись там жили. І їхні духи, можливо, досі там мешкають.

Цей тур при свічках, наповнений жахливими історіями, стане чудовим способом провести вечір в Единбурзі, якщо, звісно, ви та ваш партнер любите моторошні пригоди. Гід у темному плащі проведе вас атмосферними куточками Старого міста, а потім ви всі спуститеся під землю. Склепіння Блер-стріт приховують багато історій про зраду та змови, що завершувалися кривавими тортурами, жахливі умови, в яких жили люди, та численні трагічні смерті й вбивства. Не дивно, що гіди турів в Единбурзі вважають ці місця одними з найбільш населених привидами в місті. "Hidden and Haunted" – один із найатмосферніших турів в Единбурзі, який можна використати, щоб додати гострих відчуттів до вашого романтичного уїк-енду.

Адреса : Зустріч на Blair Street, Edinburgh EH1 1QR, Scotland

Рейтинг: 4.8 ⭐

8. World-Famous Underground Ghost Tour

Серед містичних пішохідних турів в Единбурзі цей тур із привидами відомий у всьому світі. Він найкраще демонструє зловісну та лякаючу сторону міста. Вечірня прогулянка з гідом через підземні склепіння Единбурга, провулки та відлюдні площі Старого міста проходить увечері для більш атмосферного досвіду та триває 75 хвилин.

Тур починається на Королівській милі, де ви зустрінете свого гіда та дослідите приховані провулки та проходи. Гід розповість про часи, коли тут процвітали злочини та жахливі вбивства. Наступна зупинка – кладовище Грейфріарс, яке вважається одним із найбільш населених привидами кладовищ у світі. Тут ви побачите незвичайні надгробки та дізнаєтеся цікаві історії про тих, кому вони належать, почуєте легенди про полтергейстів і знаменитого пса, який жив на могилі свого господаря 14 років, а потім був похований біля воріт кладовища. Тур завершується відвідуванням підземного склепіння. Проходячи його темними камерами, ви відкриєте найстрашніші події його 400-річної історії, включно з легендами про привидів, розповідями про тортури, вбивства, ритуали відьом і нез’ясовні події, що відбувалися тут і в місті. Попереджаємо: багато відвідувачів склепінь повідомляли про дивні звуки та відчуття.

Адреса : Зустріч на Royal Mile, Edinburgh EH1 1BB, Scotland

Рейтинг: 4.9 ⭐

9. Extreme Tour of Paranormal Underground Hauntings in Edinburgh

Уночі Единбург відкриється вам із зовсім іншого боку. Джерело: Image Jenni Douglas, CC BY 2.0/Wikimedia.org

Один із найнезвичайніших підземних турів в Единбурзі, під час якого можна зустріти привидів, починається досить пізно – після 21:00 і триває півтори години. Ця подія не для слабкодухих. Криваве минуле Единбурга дозволило йому обрости безліччю легенд і міфів про привидів і неспокійні душі, які блукають його вулицями та підземними склепіннями. Під час цього туру ви зможете відвідати най "популярніші" місця серед привидів.

На відміну від більшості попередніх турів, які підходять для всієї родини, на цей краще не брати молодших членів сім’ї. Тур передбачає не більше 15 осіб у групі, і їх супроводжує гід в образі історичного персонажа. Маршрут включає зупинки в Старому місті, на кладовищі Грейфріарс і в склепіннях Південного мосту. Цей тур чудово підійде для тих, хто любить історії про привидів, таємничі події та моторошні розповіді, а пізній початок додає йому атмосферності. Крім того, будьте впевнені, що ваш гід буде майстром оповідання, чиї душещипальні історії про темну сторону Единбурга, ймовірно, викличуть у вас мурашки.

Адреса : Зустріч на South Bridge, Edinburgh EH1 1LL, Scotland

Рейтинг: 4.7 ⭐

10. A Private Tour of Edinburgh’s Dark History

Якщо ви хочете дізнатися про конкретну подію чи історію темного минулого Единбурга, ви можете зробити це на приватних турах із привидами. Епідемії, чума, привиди, суди над відьмами, страти та жахливі вбивства – визнаймо, у історії Шотландії вистачає страшних подій. Якщо ви хочете дізнатися більше про щось, що розповідається на звичайних групових турах, ви можете забронювати приватний тур із налаштованим вмістом.

Ви зможете обговорити перед початком маршруту теми, на які варто зробити акцент, вибрати місця, які хочете відвідати, і зосередитися на аспектах, що вас найбільше цікавлять. Наприклад, ви можете почати з колишнього місця страти біля собору Сент-Джайлс, дослідити найзагадковіші куточки Королівської милі та обговорити з гідом жахливі події, що відбувалися тут. На цьому приватному турі ви дізнаєтеся історії нещасних душ, змушених блукати тут навіть після смерті, і, можливо, навіть зустрінете одну з них.

Адреса : Індивідуально узгоджується, Edinburgh, Scotland

Рейтинг: 4.8 ⭐

Единбург – це місто, де темна історія оживає на кожному кроці, від старовинних кладовищ до підземних склепінь. Ці 10 моторошних турів – від театрального Edinburgh Dungeon до атмосферного підземного туру на Блер-стріт – пропонують унікальний спосіб дослідити зловісну сторону міста. Незалежно від того, чи вірите ви в привидів, чи просто хочете відчути гострі відчуття, ці тури залишать незабутні враження та змусять по-новому поглянути на Единбург.