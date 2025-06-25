НАТО, Трамп и ''доктор Зло''

Главный вывод, который можно сделать из первого саммита НАТО после возвращения Дональда Трампа в Белый дом: альянс устоял, рассуждает в колонке для "Вот Так" журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Не случайно в итоговом документе саммита специально акцентируется приверженность пятой статье Вашингтонского договора и готовность защищать каждую страну-члена НАТО. Это — прямой и ясный сигнал российскому президенту Владимиру Путину. И одновременно — важная корректировка позиции самого Трампа, который, хотя и не отрицал значение пятой статьи, нередко высказывался о ней с недоверием, особенно в контексте обязательств США по защите балтийских стран.

Теперь же лидеры стран Североатлантического альянса говорят о пятой статье как о самоочевидной реальности й подчеркивают, что усилия по перевооружению и модернизации армий НАТО направлены прежде всего на сдерживание угрозы со стороны России. Причём — именно России, а не Китая, который даже не упоминается в итоговом коммюнике. В этом смысле Владимир Путин может поздравить себя — если, конечно, он действительно претендует на роль "доктора Зло", главного врага Запада. Ещё недавно в США главной угрозой считался Китай, но теперь у НАТО нет сомнений: именно Россия представляет стратегический вызов.

Готовность поддерживать Украину, зафиксированная в итоговом документе саммита в Гааге, — часть этого исторического противостояния с Москвой. Как и встреча президента США с Владимиром Зеленским — встреча, которую ждали ещё на саммите G7 (Трамп тогда уехал раньше из-за ближневосточного кризиса), но которая в итоге состоялась именно в Гааге.Эта встреча подчеркнула стремление Трампа к завершению российско-украинской войны. Причём он не отказался и от помощи Украине. Какой будет эта помощь — зависит, по словам самого Трампа, от позиции Путина, с которым он собирается вновь обсудить дальнейшие шаги уже после общения с Зеленским. Но теперь удивление у Трампа вызывает не позиция украинского президента, а позиция российского. И это — тревожный сигнал для Путина.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге. Нидерланды 25 июня 2025 года. Фото: Офис президента Украины

Почему произошла эта пусть и не радикальная, но заметная коррекция в риторике Трампа, объяснить несложно. Ему удалось — по крайней мере временно — реализовать свою идею "мира через силу", когда он принял решение нанести удары по иранским ядерным объектам. Причем, несмотря на предупреждения со стороны Москвы и Пекина, ни Россия, ни Китай не предприняли абсолютно никаких шагов, когда удары были нанесены. Путин даже беспомощно констатировал, что ничем не может помочь своим иранским союзникам, потому что сам ведёт войну.На фоне отсутствия реакции на американские действия на Ближнем Востоке Трамп вряд ли воспринимает Путина как человека, способного сходу отвергать любые его предложения. Тем более, когда американскому президенту уже советуют жёстче реагировать не только Зеленский, но и его европейские союзники — в первую очередь президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Фридрих Мерц.

Иранская газета с портретами министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и Владимира Путина в газетном киоске в центре Тегерана. Иран, 24 июня 2025 года. Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Речь сейчас даже не о введении новых санкций против России — как раз этого Трамп пока явно избегает, чтобы "не отпугнуть" Путина от возможных переговоров. Речь о том, какой будет тональность диалога между Вашингтоном и Москвой после саммита в Гааге. И особенно — после того как Путин убедился: США не собираются блокировать антироссийские формулировки, которые отражают стратегическую заинтересованность альянса в ответе на вызов Кремля.Конечно, Путин умеет тянуть время в любых переговорах с американцами. Но проблема в том, что сегодня этих переговоров почти не существует — ни по украинскому кризису, ни по вопросам нормализации работы посольств. Москва не предлагает ничего, что могло бы убедить Трампа в своей конструктивности. Это как раз тот случай, когда никакие комплименты в адрес американского президента не заменят реального содержательного диалога.Теперь, после завершения израильско-иранского конфликта — пусть даже временного, — для поверившего в свои возможности Трампа главным может стать прекращение огня на российско-украинском фронте. Пусть даже тоже временное. И Путину придётся это понять.