Radisson RED планирует открыть отель в центре Лондона к 2029 году

Radisson Hotel Group и PPHE Hotel Group подтвердили планы по открытию новой гостиницы Radisson RED в центре Лондона, строительство которой запланировано на Леман-стрит, вблизи восточной границы Сити. Открытие ожидается к 2029 году. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от вокзала Ливерпуль-стрит, что делает его удобным для путешественников, прибывающих региональными или дальнемагистральными поездами. Расположение отеля способствует высокому пешеходному трафику без необходимости полагаться на метро или на такси.

Сейчас на участке расположены два заброшенных офисных блока, которые будут снесены, чтобы освободить место нового строительства. Проект включает не менее 182 гостевых номеров, ресторан, тренажерный зал и офисные помещения. Согласно первоначальным планам, здание будет соответствовать стандартам устойчивого дизайна и стремится получить сертификацию BREEAM Excellent. Дизайн сосредоточен на разумном использовании пространства и гармоничном сочетании с городом, избегая чрезмерной роскоши в пользу практичности и функциональности.

Будущий отель Radisson RED расположен вблизи ключевых достопримечательностей. Источник: unsplash

На самом Леман-стрит расположен парк Алтаба Али – компактное, но значимое общественное пространство, посвященное местному наследию и антирасистскому активизму. Недалеко находится Goodman's Fields — обустроенная пешеходная зона с фонтанами, большими скульптурами бегущих лошадей, кафе и зонами отдыха. Эти места не переполнены туристами, а популярны среди местных жителей, предлагая более спокойный и повседневный кусочек Лондона, вдали от шумных торговых зон города.

Несколько известных достопримечательностей расположены в пешей доступности от будущего отеля. Лондонский Тауэр, крепость с многовековой историей, внесенная в список ЮНЕСКО, находится менее чем за десять минут ходьбы. Недалеко можно добраться до Тауэрского моста – действующего разводного моста, который предлагает повышенные пешеходные дорожки и виды на Темзу. Оба достопримечательности расположены вдоль набережной и доступны без использования общественного транспорта.

Тауэрский мост в нескольких минутах от отеля. Источник: unsplash

Планируемое расположение гостиницы находится между основными туристическими достопримечательностями и обычной жизнью местных кварталов, предлагая сочетание наследия и повседневных городских ритмов. Гости, останавливающиеся в этой местности, могут гулять по восточным районам Лондона, не проверяя расписания или ожидая автобусов или поездов. Пешеходная доступность и сочетание старика с новым могут привлечь путешественников, планирующих короткие и гибкие пребывания в Лондоне.